À cause de Joy-Con-Drift: Nintendo dépose une plainte auprès de la Commission européenne

Les défenseurs des consommateurs ne sont pas enthousiasmés par Nintendo et Nintendo Switch. A cause des Joy-Cons, des manettes du côté de la console hybride, il y a maintenant Plaintes auprès de la Commission européenne.

Nintendo Switch: la dérive Joy-Con est un problème non excusable, disent les défenseurs des consommateurs

La protection des consommateurs du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) se plaint auprès de la Commission européenne de la « Joy-Con-Drifts ». Un problème connu parmi les joueurs de Nintendo Switch.

Qu’est-ce que la dérive Joy-Con? Lorsque vous jouez avec le Nintendo Switch il peut arriver que le personnage se déplace dans une direction, bien que le joystick correspondant sur le Joy-Con ne soit pas déplacé dans cette direction. Dans les menus, la dérive fait glisser la sélection ou le curseur dans une certaine direction. Cela est dû à un défaut de fabrication et à une usure croissante du contrôleur. Selon BEUC b88% des cas dans les deux premières années sur.

L’erreur matérielle existe depuis le lancement de la Nintendo Switch et jusqu’à aujourd’hui, le problème n’a pas été résolu par Nintendo – bien que la société soit au courant de cette erreur et s’en soit déjà publiquement excusée. Nintendo propose également des réparations gratuites en dehors de la période de garantie.

Nintendo apporte régulièrement de nouvelles versions de la console Switch. Mais ils ont tous un problème: la dérive Joy-Con. © Nintendo / Capcom

Les propriétaires de Nintendo Switch Lite sont particulièrement touchés: L’erreur se produit également avec la version plus petite et publiée plus tard de la Nintendo Switch, mais les Joy-Con sont installés de manière permanente. Vous ne pouvez pas simplement brancher d’autres contrôleurs de remplacement (sans erreur) en mode portable. Et en cas de réparation, la console entière devrait être envoyée.

Nintendo devrait le faire maintenant

Cependant, étant donné que le processus de fabrication n’a pas encore été optimisé pour éliminer l’erreur, la protection des consommateurs se plaint désormais. La plainte est basée sur 25000 rapports reçus par le BEUC des utilisateurs européens de Nintendo Switch. Le problème est que les utilisateurs doivent subir des procédures supplémentaires (concernant la réparation) et une Nintendo à la place Offrir une solution permanente devrait afin que des réparations à grande échelle ne soient pas nécessaires. De plus, le groupe devrait être obligé de Rendre la communication sur le problème plus transparente, pense le BEUC.