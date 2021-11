A Boy Called Christmas Trailer #2 révèle l’histoire d’origine du père Noël sur Netflix

Remettez les squelettes dans le placard et sortez les couronnes et les bas. Nous sommes en novembre, ce qui, comme nous le savons tous, signifie que la saison de Noël commence. Netflix se prépare pour sa liste annuelle de contenu de Noël original et le streamer a publié une bande-annonce pour leur prochaine histoire d’origine de Noël, Un garçon appelé Noël.

Basé sur un livre pour enfants de 2015 du même nom par Matt Haig, Un garçon appelé Noël suit un jeune garçon nommé Nikolas (Henry Lawfull) qui entreprend un dangereux voyage hivernal pour découvrir un village d’elfes qui peut aider à ramener la magie dans le monde. La bande-annonce commence par une narration de Smith car elle semble être celle qui racontera cette histoire au public. Tout au long de la bande-annonce, nous voyons des rennes magiques, des trolls, des souris parlantes et de magnifiques paysages enneigés. Voici le synopsis officiel du film.

« Un jeune garçon ordinaire appelé Nikolas se lance dans une aventure extraordinaire dans le nord enneigé à la recherche de son père qui est en quête pour découvrir le village légendaire des elfes, Elfhelm. Emmenant avec lui un renne têtu appelé Blitzen et un fidèle animal de compagnie souris, Nikolas rencontre bientôt son destin dans cette histoire magique, comique et attachante qui prouve que rien n’est impossible. »

Un garçon appelé Noël est réalisé par Gil Kenan (La maison du monstre, Ville de Braise, et 2015 Esprit frappeur) qui a également co-écrit le scénario avec Ol Parker. Parker a écrit et réalisé 2018 Mamma Mia : c’est reparti. Rejoindre Lawfull est une distribution assez décorée qui comprend Maggie Smith, Jim Broadbent, Sally Hawkins, Kristen Wiig, Toby Jones, Stephen Merchant, Joel Fry et Zoe Colletti. Netflix a également publié une affiche pour le film qui présente tous les acteurs vêtus de leurs tenues de Noël magiques du film.

Le film est une collaboration entre Netflix, Blueprint Pictures et StudioCanal. Basé sur la bande-annonce, ce film comportera de nombreux effets visuels et ces effets sont gérés par l’équipe oscarisée de Framestore. Gary Williamson est également concepteur de production. Il est produit par Graham Broadbent et Pete Czernin avec une musique de Dario Marianelli.

Netflix a créé de nombreux classiques de Noël modernes, notamment Klaus, Jingle Jangle : un voyage de Noël, Le commutateur de princesse, et Les Chroniques de Noël franchise qui met en vedette Kurt Russell dans le rôle du Père Noël. Un garçon appelé Noël n’est qu’une des prochaines séries de films et d’émissions de télévision que Netflix appelle « Ici pour les vacances ».

D’autres programmes à venir avec « Ici pour les Fêtes » comprennent Aimer fort, The Princess Switch 3: Romancing the Star, Un château pour Noël, et Célibataire jusqu’au bout. Beaucoup de ces films sont simples et joyeux, mais ils capturent très bien l’esprit des fêtes. Les films de Noël au fromage Netflix deviennent une nouvelle tradition dans de nombreux foyers. Un garçon appelé Noël semble être une aventure de vacances que toute la famille peut regarder devant un feu et boire un chocolat chaud. Un garçon appelé Noël arrive sur Netflix le 24 novembre.

