A 90 ans, William Shatner va enfin dans l’espace pour de vrai

Téléportez-le.

William Shatner s’envolera dans l’espace à bord de la fusée Blue Origin New Shepard NS-18, a annoncé lundi la société fondée par Jeff Bezos. Le vol devrait décoller le 12 octobre à 9 h 30 HE dans l’ouest du Texas.

« J’entends parler d’espace depuis longtemps maintenant. J’en profite pour le voir par moi-même. Quel miracle », a déclaré l’ancienne star de « Star Trek », 90 ans, dans un communiqué.

Shatner est aussi synonyme d’espace que les étoiles dans le ciel. Il a commencé à jouer le capitaine Kirk dans « Star Trek » dans la série télévisée de 1966 et a également repris le rôle dans plusieurs films. Il peut actuellement être vu en train d’animer « The UnXplained » sur History Channel.

Shatner, vu ici en tant que capitaine Kirk dans « Star Trek », va là où d’autres hommes sont allés auparavant. CBS via Getty Images

Shatner rejoindra Audrey Powers, vice-présidente des opérations de mission et de vol de Blue Origin, et deux coéquipiers, Chris Boshuizen et Glen de Vries, à bord du New Shepard NS-18. Powers est également mordant pour cette aventure.

« Je suis tellement fière et honorée de voler au nom de Team Blue, et je suis ravie de continuer à écrire l’histoire des vols habités de Blue », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« J’ai fait partie de l’effort incroyable que nous avons réuni pour l’examen de la certification des vols humains de New Shepard, une initiative de plusieurs années achevée en juillet 2021 », a-t-elle poursuivi dans sa déclaration. « En tant qu’ingénieur et avocat avec plus de deux décennies d’expérience dans le l’industrie aérospatiale, j’ai une grande confiance en notre équipe New Shepard et le véhicule que nous avons développé.

Alors que Shatner deviendra la personne la plus âgée à aller dans l’espace, il ne sera pas le premier adulte plus âgé à faire ce voyage. En juillet, Wally Funk, 82 ans, était à bord du premier vol humain de Blue Origin avec Bezos. Funk fait partie du Mercury 13, un groupe de femmes qui tentaient de devenir astronautes dans les années 1960, mais l’entraînement a été annulé.

« J’ai adoré ça », a-t-elle déclaré après son retour sur Terre. « Je veux y retourner, vite. »