A 74 ans, Schwarzenegger a partagé sa routine d’entraînement

Si quelque chose se démarque Arnold Schwarzenegger est la reconnaissance qu’il a obtenue grâce à son films d’action qu’ils ont fait connaître leur travail à toutes les générations. C’est que tout au long de leur 74 ans, l’acteur de Hollywood Il est devenu célèbre dans le monde entier et à ce jour, ses disciples restent intrigués par ce qui se passe dans sa vie. Et il ne les déçoit pas : au quotidien, il partage son quotidien sur ses réseaux sociaux.

Au Instagram, accumuler plus de 22 millions d’abonnés qui commentent tous vos messages sur remise en forme, motivation et vos projets artistiques. Récemment, Schwarzenegger a surpris tous les utilisateurs : dans une vidéo, il a montré sa routine de entraînement. Accompagné de professeurs qui le guident, il expose ses exercices exigeants pour les bras, le dos et la poitrine.

Il est allé à son 15 ans quand il a commencé à se préparer à être culturiste. Après quelques années à soulever des poids et à passer de nombreuses heures au gymnase, en 1965, il remporte la première place du championnat. Monsieur Europe et, deux ans plus tard, il remporte le titre Monsieur Univers. Sa silhouette saisissante l’a amené à s’immerger dans le monde du divertissement pour incarner le personnage principal de films qui ont marqué l’industrie comme Le terminateur.

Schwarzenegger s’est montré dans The Terminator (IMDb).



Dans sa publication, qui a déjà dépassé le quatre millions de vues, Arnold Schwarzenegger a écrit : «Avec mon ami Michael Regan, l’administrateur de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, nous avons discuté de la façon dont vous avez besoin d’un plan dans le gymnase tout comme vous avez besoin d’un plan pour mettre fin à la pollution”.

Les utilisateurs ont été choqués par leur condition physique et leur capacité à continuer à exercer leur corps après tant d’années. Et c’est que les raisons sont inutiles : ce n’est pas seulement son âge ce qui est surprenant, mais très récemment, il a dû traverser une opération à coeur ouvert. Il y a quatre ans, ils ont remplacé une valve coronaire implantée en 1997 pour une malformation cardiaque congénitale.