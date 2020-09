À 73 ans: le dessinateur Uli Stein est mort

09.04.2020 14h18

Uli Stein est mort. Le célèbre caricaturiste et originaire de Hanovre est décédé vendredi dernier à l’âge de 73 ans.

Vous les connaissez grâce aux cartes postales, aux livres et aux tasses à café. Et les personnages de dessins animés humains et animaux d’Uli Stein sont également cultes au niveau international. Aujourd’hui, le dessinateur et photographe Ulrich Steinfurth, comme on appelait le nom natif de l’artiste, est décédé à l’âge de 73 ans. La triste nouvelle a été annoncée par la Fondation Uli Stein, qu’il a lancée en 2018 et qui prend soin des animaux dans le besoin.

Déjà décédé fin août

Selon cela, Stein est décédé vendredi dernier dans sa maison près de sa ville natale de Hanovre et a été enterré parmi ses amis les plus proches. Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis un certain temps, mais sa mort fut une surprise pour toutes ses connaissances et amis.

Stein est né en 1946 d’un fonctionnaire et d’une femme au foyer. Après quelques semestres, il a interrompu ses études à Berlin-Ouest pour travailler comme journaliste. Ce n’est qu’à la fin des années 1970 qu’il se consacre pleinement au dessin. Dans ses illustrations, les humains et les animaux sont généralement confrontés à des situations quotidiennes amusantes. Ses personnages de dessins animés au nez bulbeux se sont rendus en Chine, en Corée et aux États-Unis.

(stk / spot)