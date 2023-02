A 61 ans, voici comment Adal Ramones a présumé la grossesse de sa femme Karla

in

la télé

© Adal RamonesAdal Ramones et Karla de la Mora se sont mariés en 2017

Le chef d’orchestre mexicain Adal Ramones (61 ans), devenu célèbre pour l’émission de télévision Otro Rollo (1995 – 2007) il a présumé la grossesse de sa femmeKarla de la Mora, âgée de 36 ans.

Grâce à Instagram, où il compte plus de 1,2 million de followers, le natif de Monterrey a montré le « bosse de bébé» de sa femme, soulignant que elle est enceinte de 22 semaines.

L’image montre De la Mora en jean, avec un T-shirt rayé et une chemise verte tout en se tenant le ventre : « Moi imaginant mon fils dans sa réaction avec le nouveau locataire de la maison», a écrit Adalberto Ramones, plus connu sous le nom d’Adal, sur le réseau social.

+ Combien d’enfants Adal Ramones a-t-il ?

La fille aînée d’Adal Ramones s’appelle Paula et a actuellement 21 ans; Le deuxième fils d’Adal s’appelle Diégo et a 12 ans. Paola et Diego, Ils sont fils de Ramones avec Gabriela Valencia.

Le troisième fils d’Adal est nommé Cristóbal et a actuellement deux ans. C’était son premier enfant dans la relation avec Karla de la Mora, qu’il a épousée en 2017, donc le nouveau bébé sera le quatrième enfant du protagoniste de l’émission. chavorucos.

Quand naîtra le nouveau fils d’Adal Ramones et Karla de la Mora ? Selon les informations d’Adal, avec Karla, Ils attendent leur deuxième bébé fin mai. Depuis quelques semaines, Karla avait partagé sa grossesse, mais n’avait pas montré le ventre proéminent.

« Mes enfants sont ma grande bénédiction dans tous les aspectscar être père c’est protéger et cela me donne un grand sens à la vie. Ce n’est pas un spectacle ou les applaudissements, ce n’est pas le rire ou la reconnaissance« , a souligné Ramones sur les dates de décembre.

