9th Wonder nomme le meilleur album R&B des 26 dernières années

9th Wonder prend un moment pour célébrer l’album qu’il croit être le meilleur projet R&B des vingt-six dernières années.

9th Wonder sait une chose ou deux sur la création de musique de qualité. Depuis sa première notoriété au début des deux mille, 9th a été un contributeur clé produisant pour Jay-Z, Destiny’s Child, Sean Price, Lloyd Banks, Obie Trice, Drake, Ludacris, Rapsody, Big KRIT, Kendrick Lamar, Westside Gunn, Anderson .Paak et Busta Rhymes. En fait, certains fans pourraient même le nommer parmi les beatmakers les plus accomplis du jeu, un conservateur crucial du son hip-hop classique. En tant que tel, son opinion sur toutes ces questions a un certain poids. Paul Morigi / Aujourd’hui, 9th est venu publier une déclaration massive, élevant la barre pour la grandeur du R&B et donnant à l’un des projets classiques du genre le respect qu’il estime mériter. L’album en question est celui de Mary J. Blige Ma vie, qu’il est avec confiance (et catégoriquement) pour être le plus grand album R&B des vingt-six dernières années. Et comme le projet n’a célébré que récemment son vingt-sixième anniversaire hier, il est clair que le 9e l’a maintenu en rotation régulière. Il convient de noter que 9th a en fait collaboré avec Mary J, après avoir ajouté « Good Woman Down » à son septième album studio. La découverte. Étant donné à quel point il aime ses débuts, ça a dû être un honneur de travailler avec la chanteuse légendaire. De retour quand Ma vie abandonné à l’origine en 94 ‘, le projet a été produit presque intégralement par le tandem de Chucky Thompson et Sean « Puffy » Combs. Consultez son message ci-dessous et sonnez dans les commentaires si vous pensez qu’il a raison dans son évaluation: est-ce que Mary J. Blige Ma vie le meilleur album des vingt-six dernières années?