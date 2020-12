Les AirPods Max super chers d’Apple moqués instantanément

Si vous devez sortir des écouteurs qui à plus de 549€ vous devez vous attendre à des blagues.

AirPods Max: une vague de moqueries pour un prix prohibitif

Les nouveaux écouteurs AirPods Max d’Apple – qui se vendent à peu près au prix du loyer mensuel moyen d’un studio à Albuquerque, au Nouveau-Mexique – sont trop grands pour les oreilles, sont dotés de nombreuses fonctions sympas et ont l’air plutôt élégants. Mais oui, ce prix est faramineux.

Les gens, bien sûr, se précipitent pour faire des blagues. Je veux dire, comment ne pas le faire, vu que beaucoup d’autres casques vraiment sympas se vendent beaucoup moins cher.

"Sorry, I can't hear you. My AirPods Max automatically mute poor people." pic.twitter.com/SwDsPKNTKe — Steve Kovach (@stevekovach) December 8, 2020

iPhone 6 when you try to connect it to the airpods max pic.twitter.com/RKmb4nHfgH — hisad (@pritiprivillage) December 8, 2020

The CEOs of Sony and Bose when they saw the AirPods Max pic.twitter.com/hUC5K5QrgT — Josh (@js_11m) December 8, 2020

The original prototype for AirPods Max 😅 pic.twitter.com/9pnLX1bpuG — Marques Brownlee (@MKBHD) December 8, 2020

Me looking at the AirPods Max price pic.twitter.com/g1cS3xDbO2 — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 8, 2020

Le cas des nouveaux écouteurs. C’est un peu bizarre comme look. Donc, oui, les blagues sur l’affaire étaient aussi très répandues. En voici quelques-unes.

Should I spend 88K for this damn purse ? pic.twitter.com/itghWOxywi — Casey Newton (@CaseyNewton) December 8, 2020

This is the weirdest headphone case I’ve ever seen, and it’s not close lol pic.twitter.com/IE4qpvLnYc — Marques Brownlee (@MKBHD) December 8, 2020

AirPods Max look great with a variety of color options. pic.twitter.com/1RURS2uXLP — In My Mind (@MeAloneInMyMind) December 8, 2020

Si vous avez un surplus sur votre compte de plus de 549 € à dépenser, les nouveaux écouteurs intra-auriculaires d’Apple sont en vente aujourd’hui et seront livrés à partir du 15 décembre.