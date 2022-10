911 Crisis Center Saison 2 Episode 17 Date de sortie, compte à rebours, spoilers, où regarder

Beaucoup de gens sont curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de 911 Crisis Center. Après avoir regardé son épisode précédent, les fans sont maintenant plus fous pour savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour trouver la réponse à toutes leurs questions, beaucoup d’entre vous recherchent partout sur Internet. Nous sommes donc enfin ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 du 911 Crisis Center. Ci-dessous, nous partagerons également d’autres détails sur la série, tels que Où la regarder, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Il suffit de lire cet article jusqu’à la fin.

C’est une série américaine et le nom de sa société de production est Shed Media US. Son premier épisode est sorti le 6 novembre 2021 et après sa sortie en très peu de temps, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans différentes parties du monde.

Dans cette série, vous verrez essentiellement une équipe de répartiteurs du 911 dans un centre d’appels juste au-delà de Cleveland où ils affrontent un barrage sans fin d’appelants paniqués et sauvent des vies. Au fur et à mesure que la série avancera, l’histoire deviendra plus intense. Après avoir regardé tous les épisodes publiés jusqu’à présent, tous les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de 911 Crisis Center. Vous serez donc heureux de savoir que la date de sortie a été confirmée.

911 Crisis Center Saison 2 Épisode 17 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de 911 Crisis Center. Le nom de cet épisode est Memorial Day Weekend et sa sortie est prévue le 29 octobre 2022. Comme vous pouvez facilement le voir, tout votre esprit ou cet épisode va se terminer en quelques jours.

Où diffuser le centre de crise 911?

Si vous voulez regarder cette série, son réseau officiel est Oxygen. Vous pouvez également diffuser cette série en ligne sur de nombreuses autres plateformes de streaming comme Vudu et iTunes. Comme nous savons qu’il s’agit de plateformes médiatiques payantes, vous devrez d’abord payer pour regarder cette émission ici. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Spoilers

Voici le spoiler du prochain épisode 17.

Les répartiteurs se préparent à des appels 911 sans escale alors que le week-end du Memorial Day se termine dans le chaos; Alors que l’équipe gère une fusillade domestique et une poursuite qui devient une impasse, la superviseure Charline remarque que l’un des siens ne s’est pas présenté et craint le pire.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de la saison 2.

De maman ours à grizzli

Matt en mouvement

Lune irlandaise

Movisor

Papa répartiteur

Femmes surnaturelles

Une semaine à apprécier

Épingles, prix et fierté d’expédition

Laisser un héritage

De justesse

Bravo pour sauver des vies

La boucle

Semaine policière

Vendredi 13 Partie 911

Mère d’un jour

La femme de l’officier

Week-end du Jour du Souvenir

Il fait toujours plus sombre avant l’aube

Moi et le stagiaire

Superviseur Matt

Feux d’artifice

Premier quatrième

Emballer

