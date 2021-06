90% des podcasts dans le monde meurent après leur troisième épisode (et seulement 1% dépassent 21)

« J’ai passé 25 ans à gérer des artistes dans l’industrie de la musique. Ce poste est basé sur mes expériences dans le domaine du succès créatif sur des marchés saturés. »

Cela fais trois jours CreativeHackers, un utilisateur du subreddit / Entrepreneur, a publié une publication dans laquelle une série de conseils (et, plus intéressant, de chiffres) était proposée pour les créateurs de contenu qui envisagent de lancer un podcast, mais pour ceux qui sont tourmentés par une question :

« Vous sentez que vous êtes en retard et que le marché est déjà trop saturé ?

La réponse de CreativeHackers se résume à « vous vous trompez […] la plupart des gens craquent vite, et c’est votre avantage concurrentiel. «

Comment accéder à l’élite avec 21 épisodes

Citant une série de chiffres fournis par Jack Butcher (chef de l’agence créative Visualizing Value) sur la populaire chaîne YouTube de Chris Williamson, CreativeHackers quantifie la véritable concurrence à laquelle un podcasteur en herbe est confronté.

La première information pertinente est que il y a environ 2 millions de podcasts. La seconde, que 90% des podcasts ne survivent pas au-delà de leur troisième épisode. Cela signifie qu’il y a 1,8 million qui ont arrêté peu de temps après avoir commencé.

Ainsi, le dixième des podcasts les plus aboutis au monde est constitué de 200 000 d’entre eux… dont 90% d’entre eux seront également décédés au moment où ils auront atteint l’épisode 20.

Et ainsi, nous avons atteint l’élite : un ce 1% composé de 20 000 podcasts qui arrivent à l’épisode 21. Alors Creative Hackers lance un message d’encouragement pour les podcasteurs qui tentent de se démarquer dans leur industrie :

« Votre concurrence, ce ne sont pas les 2 millions de podcasts. Ce sont les 20 000 podcasteurs qui n’ont pas abandonné. »

Et, bien sûr, sans oublier que CreativeHackers ne tient pas compte du fait qu’en fait personne ne rivalise avec tous les autres podcasteurs à succès: uniquement contre ceux qui abordent des problèmes similaires, et le font en utilisant le même langage.

Voici une autre série de données intéressantes au-delà du monde du podcasting, mais qui reflètent exactement la même tendance :

Bien sûr, il ne suffit pas de proposer. L’auteur rappelle que les recherches indiquent que 92% des personnes qui fixent des résolutions du Nouvel An finissent par échouer, et rien ne vous garantit d’être dans les 8% restants. Aussi, indiquez clairement que même en ayant de la volonté, vous « avez besoin » de talent et vous fixez (et atteignez) des objectifs à long terme. « Il n’y a aucune garantie », insiste-t-il.