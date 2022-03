9 sites Web avec recherche de mots en ligne, mots croisés et grilles de Sudoku

Si vous êtes passionné par les jeux d’agilité mentale, consultez cette liste de sites Web proposant des recherches de mots en ligne, des mots croisés et des puzzles de sudoku. Oserez-vous jouer à un jeu?

La agilité mentale est quelque chose qui a caractérisé les êtres humains au fil du temps, et l’un des exercices d’habileté mentale et de concentration pour réduire le stress et l’anxiété est le sudoku. Et pas seulement ça, puisqu’il y a aussi des jeux comme soupe de lettres et des mots croisés, qui vous aideront développer des compétences en résolution de problèmes.

Et malgré le fait que ces types de jeux se trouvent généralement dans les journaux et magazines n’est pas le seul endroit, puisque les progrès technologiques ont permis la création de divers sites Web où il est possible de profiter de ces jeux en ligne et totalement gratuits.

Si vous êtes fan de ce type de jeu et que vous disposez en plus d’une bonne connexion Internet, alors ne passez pas à côté de notre sélection de meilleures pages Web avec des recherches de mots, des mots croisés et des sudokus en ligne. Commençons!

Les 6 meilleurs jeux de mots pour Android

Meilleurs sites Web pour les recherches de mots, les mots croisés et les sudokus en ligne

recherche de mot

cokitos

La recherche de mots

Mots croisés de Tarkus

est le stand

emmol

Sudoku

Sudoku en ligne

Sudoku en direct

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste des meilleurs et les plus populaires sites Web pour trouver des jeux de réflexion tels que les mots cachés, les mots croisés et les sudokus. Alors si tu veux améliorer votre mémoire et votre concentrationcommencer ici.

recherche de mot

L’une des pages Web les plus populaires parmi les fans de la jeux de recherche de mots est recherche de motcette plate-forme particulière a deux modes de jeu. le le premier mode est en ligne, où vous pouvez tester votre vitesse de recherche de mots. Le suivant le mode est solooù vous pouvez choisir le thème, la taille et la difficulté.

Les sujets présentés sont très variés, vous avez le choix entre : mythologie grecquesport, électronique, films, des objets, des pays ou juste un thème aléatoire. De plus, vous pouvez choisir la dimension du carréle plus petit étant 7×7 et le plus grand 19×19.

Une fois que vous avez configuré la soupe à l’alphabet à votre goût, vous pouvez jjoue autant de fois que tu veuxet pour le rendre un peu plus intéressant, le site Web a une minuterie où vous pouvez vérifier le temps que vous prenez dans chaque match.

cokitos

cokitos est axé sur l’éducation, tant pour les enfants que pour les adultes, sur ce site vous pouvez trouver jeux très éducatifs Quoi soupe de lettres accompagné par plus de 30 catégories différent.

Une fois que vous avez sélectionné la catégorie désirée, il affichera un petite description du jeuvous n’avez qu’à cliquer sur « Jouer ». Il ne reste plus qu’à obtenir chacun des mots de la temps le plus court possibleà cause de son interface colorée Cela rendra le jeu assez divertissant.

La recherche de mots

Un autre des sites Web avec recherche de mots assez populaire est La recherche de mots et cela est dû au nombre incroyable de soupes d’alphabet différentes qui sont stockées dans sa base de données. Il a plus de 600 recherches de mots dans ses différentes catégories, ce qui garantit une longue durée de divertissement.

Une fois que vous aurez sélectionné la soupe à l’alphabet de votre choix, vous devrez rechercher mot à motet au moment d’obtenir le mot correct marquera une couleur sur la table et il sera automatiquement rayé de la liste, alors seulement vous aurez de l’ordre dans la soupe à l’alphabet.

Mots croisés de Tarkus

Tarkus est une autre des plates-formes qui favorisent le développement analytique de l’être humain, c’est pourquoi il a différents jeux assez intéressants Quoi: cryptogrammes, alphagrammes, croix, mots croisés, entre autres.

Dans ce cas, vous n’aurez qu’à choisir l’option mots croisésil affichera un série de dates avec les mots croisés du jour, ce qui indique clairement que vous aurez un nouveaux mots croisés à faire toute la semaine.

La difficulté sera toujours la même, elle présente différentes options telles que : redémarrage, révision, aide et 6 indices pour chaque mots croisés.

est le stand

est le stand peut être considéré comme un bibliothèque de mots croiséschacun des mots croisés est fait par un adepte, ces mots croisés sont organisé par taille, difficulté et type de mots croisés.

Avant de faire un mot croisé, vous pouvez le filtrer à votre guise ou simplement commencer par le premier proposé par la page Web. Les options disponibles dans le jeu de mots croisés sont assez basique mais efficacecomment faire zoomer, demander de l’aide et corriger les erreurs.

Quelque chose à souligner à propos de cette plate-forme est que le l’aide est sans fin, vous n’aurez donc aucun obstacle pour trouver la réponse. Peut-être le l’interface web est un peu basiqueCependant, il fait ce qu’il promet.

emmol

emmol C’est l’un des centaines de sites dédiés à l’information, la seule différence est que la plateforme est un peu plus proche du journal imprimé, donc, elle a une section spéciale pour les fans de mots croisés. Les les mots croisés proposés par le web sont assez simples et parfait pour sortir.

le les mots croisés ont des symboles différents, étant la cellule thématique de couleur rouge, la cellule non thématique de couleur bleue, la cellule neutre de couleur grise, l’icône de son, l’icône d’image et l’icône de vidéo. Il ne reste plus qu’à déplacer le curseur sur chacune des couleurs ou icônes et répondre correctement.

Sudoku

Si vous êtes un amateur de chiffres et vous aimez faire des calculs, alors la page web Sudoku est parfait pour vous. Dans ce portail, vous trouverez une infinité Énigmes inspirées du Sudoku. De plus, le web est assez complet puisque vous pouvez obtenez une section spéciale de conseils pour faire des sudokusdes défis quotidiens et même une section de tueur de sudoku pour les plus exigeants.

Le sien l’interface est assez simplepuisque lorsque vous entrez sur le Web, vous serez lancer un jeuvous pouvez définir la difficulté et activer ou désactiver les options « Erreurs complètes automatiques ».

Si vous allez au bas de la plate-forme, vous trouverez informations précieuses comme par exemple: comment jouer au sudokuavantages du sudoku facile sur le web, conseils et articles sur le sudokubeaucoup plus.

Sudoku en ligne

Un autre des sites de sudoku en ligne intéressant de travailler le cerveau est Sudoku en ligne. Dans ce portail, vous pouvez créez votre propre sudoku et ajouter différentes difficultés avec des tailles allant de 9×9 à méga. De plus, vous pouvez imprimer les différents jeux si vous le souhaitez.

Le portail a des variantes de sudoku telles que : Mega Sudoku, Sudoku Samurai et Sudoku Killer, et comme le site Web précédent, lorsque vous entrez dans le portail, vous devrez commencer à jouer. En plus de cela, vous pouvez redémarrer le jeucommencez-en un nouveau, achetez et résolvez complètement.

Sudoku en direct

Enfin, nous introduisons Sudoku en directl’un des sites Web les plus simples de tous mais en même temps assez complet pour jouer au sudoku. Lors de l’accès au Web vous lancerez immédiatement une partieet sur le côté droit, il affichera une série d’options assez intéressantes.

Certaines des options que vous verrez sont : le chronomètre, l’imprimante (pour pouvoir imprimer tous les sudokus que vous voulez), évaluer la solution (cela montrera toutes les erreurs que vous avez), sauvegarder la partie, entre autres. De plus, la plateforme présente différents niveaux de difficulté allant du plus facile à l’impossible.

Comme vous le verrez, il existe une longue liste de pages Web avec des jeux d’agilité mentale pour stimuler le cerveau, cependant, ce sont les plus populaires et les plus importants. sites Web avec recherche de mots, mots croisés et sudokus en ligne.

Les 9 meilleurs jeux de sudoku mobiles : gratuits, complets et difficiles

Rubriques connexes: l’Internet

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂