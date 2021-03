9 séries très similaires à Game of Thrones que vous pouvez voir sur Netflix

Le meilleur fantasme est sur Netflix!

Encore aujourd’hui, nous avons récent le phénomène de Game of Thrones, la série basé sur la nouvelle saga du même nom, tous publiés par George RR Martin. Le Game of Thrones arrive sur HBO C’était tel qu’il fut un temps où, comme avec Lost, tout le monde parlait de Game of Thrones au lendemain de la diffusion d’un nouvel épisode. (Quel temps…). Et quand on dit « tout le monde » on veut dire tout le monde.

Pour cette raison, si vous avez apprécié aventures et mésaventures à Westeros, ces neuf recommandations, disponible sur Netflix, sera votre prochain arrêt, d’autant plus que beaucoup d’entre eux présentent de nombreuses similitudes avec l’histoire des Sept Royaumes.

Des séries comme Game of Thrones sur Netflix

Dans tout le catalogue Netflix, nous avons sélectionné la série la plus similaire à Game of Thrones, tous pleins de fantaisie, d’aventures épiques et, dans de nombreux cas, de combats pleins de brutalité.

Le protagoniste de la première saison de For Thirteen Reasons, Katherine Langford, reviens à la plate-forme rouge avec un aventure entre quoi fantastique, il mythologique et les Légendes arthuriennes. En elle, Nimue a un cadeau mystérieux et puissant, qu’il n’hésitera pas à utiliser contre forces du mal, dans ce cas incarné dans les Paladins rouges et le roi Uther.

Année: 2020

Saisons: 1

Épisodes disponibles: 10

Durée approximative: 55 minutes

Marline

En lien avec la recommandation précédente, nous trouvons ceci série longue durée de la télévision, qui nous évoque les temps anciens, où le la magie semblait avoir une prépondérance suprême devant l’obscurité de la connaissance et où des légendes comme celle du roi Arthur ont été passés par le bouche à oreille jusqu’à ce qu’ils deviennent, par exemple, des réalités dans notre présent, dans ce cas à travers un série amusante et divertissante où un jeune sorcier ignore toujours les pouvoirs qu’il chérit.

Année 2008

Saisons: 5

Épisodes disponibles: 65

Durée approximative: 45 minutes

Luna Nera

Nous sommes confrontés à une autre histoire de la magie, bien que cette fois il faut Facture italienne, étant un travail pratiquement inconnu dans notre pays. Dans Luna Nera, l’action nous amène à XVII siècle, où une jeune femme découvre la composition de sa famille générations de sorcières, avec le sort fatal que veut le père de son copain traquez-les pour pratiquer le arts de la magie noire.

Année: 2020

Saisons: 1

Épisodes disponibles: 6

Durée approximative: 40 minutes

Vikings

Créé par un expert en séries d’époque tel que Michael Hirst, responsable des Tudors et Camelot, Vikings est un alternative brutale à Game of Thrones qui vous mettra en contact direct avec les luttes de pouvoir et la violence tribus vikings Il y a 1000 ans. Tourné avec la plus grande rigueur historique, il plonge dans les aventures d’un jeune héros rebelle et de sa famille. Action, sang et de nombreuses allusions à Odin.

Année 2013

Saisons: 6

Épisodes disponibles: 89

Durée approximative: 44 minutes

Le dernier royaume

The Last Kingdom est une série anglaise qui s’inspire également des traditions vikings, nous transportant vers Angleterre en 872, qui était envahie par les tribus du nord. Seul le royaume de Wessex, sous le commandement d’Alfred le Grand, réussit à résister à l’attaque. Une histoire épique dans laquelle nous suivons Uhtred, un guerrier mi-saxon mi-viking qui part à la recherche de ses origines une Angleterre qui commence à prendre forme.

Année: 2015

Saisons: 4

Épisodes disponibles: 36

Durée approximative: 60 minutes

Outlander

Une histoire épique qui suit les traces de Claire Randall, une infirmière de combat qui pour une raison quelconque est transportée dans l’espace-temps pour milieu du 18e siècle. Basé sur une série de romans romantiques et fantastiques, il plonge dans la relation de Claire avec deux personnages masculins, une romance à travers le temps avec coups de pinceau de fantaisie et de temps.

Année 2014

Saisons: 6

Épisodes disponibles: 42

Durée approximative: 65 minutes

Il était une fois

Cette série à succès mélanger le monde réel avec des contes de fées, pendant que nous suivons le protagoniste, Emma cygne, découvre qu’il appartient à un monde fantastique grâce à l’apparition surprise de son fils, qu’il avait abandonné pour adoption.

Année 2011

Saisons: 7

Épisodes disponibles: 156

Durée approximative: 40 minutes

Le sorceleur

Basé sur la série de romans à succès d’Andrzej Sapkowski, précédemment adaptés à la jeux video, The Witcher raconte les aventures du sorcier Geralt de Rivia, dédié à la chasse aux monstres mutants dans un monde plein de fantaisie. C’est l’une des meilleures séries Netflix récentes, clairement inspiré du phénomène Game of Thrones.

Année: 2019

Saisons: 1

Épisodes disponibles: 8

Durée approximative: 60 minutes

Star Trek: Découverte

Nous terminons la sélection avec une recommandation spéciale, destinée à tous ceux qui veulent simplement profiter la partie la plus aventureuse de Game of Thrones. Quelque chose loin des mondes médiévaux, dans Star Trek: Discovery vous découvrirez (pardonnez la redondance) un nouvelle génération de trekkies situé dix ans avant que les mythiques Spock ou Captain Kirk sont montrés avec leur Entreprise. Avec eux, vous découvrirez d’autres planètes, civilisations et formes de vie à bord du navire Découverte de l’USS, retrouvant, en quelque sorte, l’esprit conquérant de la Khaleesi.

Année: 2017

Saisons: 1

Épisodes disponibles: 32

Durée approximative: 40 minutes

