9 séries Netflix qui ressemblent à Peaky Blinders

Si vous êtes passionné par les projets de Tommy Shelby, ces séries Netflix vous feront passer un bon moment.

Peaky Blinders C’est devenu l’une des séries les plus populaires sur Netflix. Avec un thème centré sur le crime organisé de Birmingham d’il y a cent ans, le clan Shelby envisage de prendre le contrôle de Birmingham ont attiré des millions de téléspectateurs dans le monde.

C’est précisément pour cette raison que nous avons préparé une liste avec quelques bonnes alternatives aux Peaky Blinders que vous pouvez voir sur la plateforme. Bien sûr, nous vous avançons déjà que toutes ces séries ne sont pas « exactement » égales à Peaky Blinders, mais elles incluent certains éléments dans leurs intrigues qui sont assez similaires à ce que l’on voit dans la série BBC.

Meilleures séries Netflix comme Peaky Blinders

Comme nous l’avons dit, ces 9 séries Netflix ressemblent à Peaky Blinders dans la composante de la mafia et le crime organisé, dans les relations compliquées entre les criminels et la police et bien sûr, dans certains personnages solides et mémorables.

Giri / Haji: devoir / déshonneur

Fils de l’anarchie

Lignée

Ligne de conduite

L’aliéniste

Chiens de Berlin

La liste noire

Impie

Cette mini-série suit la vie de Vito Rizzuto, un chef de la mafia montréalaise. Inspiré d’événements réels, il raconte la vie et les crimes du mafieux, mais aussi celle de nombreux partenaires avec lesquels il s’est croisé. Ensemble, ils ont conduit à l’une des périodes les plus sombres du monde. crime organisé au Canada.

Année: 2017

Saisons: 2

Épisodes: 14

Durée approximative: 45 minutes

Dans ce cas, nous entrons dans la mafia japonaise, les Yakuza. Notre protagoniste n’est pas un capo ou un leader du crime organiséMais un détective japonais qui finit par errer dans Londres. Son objectif? Retrouver son frère disparu, qui a été accusé de meurtre et de liens avec la mafia asiatique.

Année: 2019

Saisons: 1

Épisodes: 8

Durée approximative: 60 minutes

Fils de l’anarchie

Si les Peaky Blinders conduisaient des motos, ils ressembleraient beaucoup à ce club de motards californien décalé. La série suit, sur 7 saisons, les aventures d’un club de motards qui est de plus en plus incontrôlable, en partie à cause de la drogue, de la violence et affrontements avec des gangs rivaux. Lauréat de plusieurs prix serait plein d’histoires puissantes mettant en vedette des personnages brutaux.

Année 2008

Saisons: 7

Épisodes: 92

Durée approximative: 45 minutes

Lignée

Dans cette famille, qui possède un hôtel en Floride, rien n’est ce qu’il paraît. Un groupe de frères qui cache une multitude de secrets, un frère oublié qui rentre à la maison après un long moment. Les problèmes des Rayburn apparaîtront à leur arrivée pendant que tout le monde essaie de cacher un sombre passé.

Année: 2015

Saisons: 3

Épisodes: 10

Durée approximative: 60 minutes

Ligne de conduite

Bien qu’en principe cela n’ait pas grand-chose à voir avec Peaky Blinders, Line of Duty se condense, dans son complots policiers une grande partie des rebondissements d’action et de scénario observés dans le clan Shelby. Sinon, Line of Duty se concentre sur un unité spéciale de la police britannique, qui enquête et persécute les agents corrompus.

Année 2012

Seasons: 6 (les 4 premiers sont disponibles sur Netflix)

Épisodes: 30

Durée approximative: 60 minutes

L’aliéniste

Si vous êtes clair que ce que vous aimez chez Peaky Blinders, c’est le réglage et l’heure, L’aliéniste est la série qu’il faut voir. Centrée à New York à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, cette série mettant en vedette Daniel Brühl suit un psychologue, un journaliste et un policier à la recherche d’un tueur en série brutal.

Année: 2018

Saisons: 2

Épisodes: 18

Durée approximative: 50 minutes

Chiens de Berlin

Le meurtre de l’un des footballeurs les plus connus d’Allemagne force un détective dans le Banlieue de Berlin. Avec un partenaire totalement opposé, ils devront faire face au crime organisé de la ville et pour faire face à la corruption qui envahit également les forces de police.

Année: 2018

Saisons: 1

Épisodes: 10

Durée approximative: 59 minutes

Liste noire

Cette vaste série, lancée en 2013 et avec plus de 130 épisodes derrière elle, est l’histoire de Raymond Reddington, millionnaire qui est aussi l’un des criminels les plus recherchés. Notre protagoniste décidera de travailler avec le FBI pour attraper les pires criminels du pays.

Année 2013

Saisons: 6

Épisodes: 132

Durée approximative: 43 minutes

Impie

Considérée par beaucoup comme l’une des séries les plus sous-estimées de Netflix, Godless nous amène à ouest sauvage américain, où à la fin du XIXe siècle une bande de bandits part à la recherche d’un autre jeune criminel, qui finira par se réfugier à La Bella, un ranch situé dans une ville habitée principalement par des femmes. Une histoire superbement définie avec des personnages aussi puissants que Peaky Blinders, nous vous garantissons que vous serez accro.

Année: 2017

Saisons: 1

Épisodes: 7

Durée approximative: 60 minutes

