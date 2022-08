En 1999, à l’âge de 23 ans, l’actrice Reese Witherspoon a accueilli son premier enfant, sa fille Ava, avec son ex-mari, Ryan Phillippe.

Quatre ans après la naissance de sa fille, le couple a accueilli son deuxième enfant, son fils Deacon. Finalement, Phillippe et Witherspoon se sont séparés en 2006, et l’actrice de « Big Little Lies » a épousé Jim Toth en 2011.

L’année suivante, Witherspoon a donné naissance à son troisième enfant, son fils Tennessee.

Tout au long de son parcours de maternité, Witherspoon a été franc sur son style parental et sur l’éducation des enfants sous les projecteurs.

Une source a déclaré à US Weekly en 2018 que l’actrice était une « bonne mère » et qu’elle était « toujours honnête avec ses enfants », ajoutant : « Ils se sentent à l’aise de lui parler de n’importe quoi. Elle est également impliquée dans toutes leurs vies.

Voici 9 règles strictes que Reese Witherspoon fait suivre à ses enfants.

1. Elle est brutalement honnête avec ses enfants.

Dans une interview de 2018 avec Fast Company, via Yahoo, Witherspoon a révélé qu’elle n’enrobait rien lorsqu’il s’agissait de dire la vérité à ses enfants.

« J’ai l’impression de contrecarrer constamment la pression des parents qui veulent rendre la vie de leurs enfants dorée et magique à tout moment ! » dit-elle. « Devinez quoi, les enfants ? Vous allez être déçu et mal à l’aise de temps en temps.

Elle a également détaillé un moment précis qui s’est produit avec sa fille Ava, en disant : « Je me souviens d’Ava pleurant dans son lit en troisième année — elle faisait du basket JV et elle était la seule enfant de l’équipe à ne pas marquer. J’ai dit : ‘ Aves, peut-être que tu es mauvais au basket. Elle pensait que c’était méchant. J’ai dit : « Méchanceté ou vrai ? Parce que, devinez quoi ? Ta mère est mauvaise au basket aussi. »

2. Reese veut que ses enfants explorent différentes carrières en dehors d’Hollywood.

Dans une interview avec InStyle, Witherspoon a partagé qu’elle était consciente de s’assurer que ses enfants soient exposés à autant de cheminements de carrière que possible, soulignant qu’Hollywood peut être une bulle.

« En tant qu’adolescent, vous ne savez que ce que vous savez dans le monde. Vous ne savez pas ce que c’est que de travailler dans un pays étranger ou d’être en médecine ou en science », a-t-elle déclaré. « J’ai des amis dans de nombreux domaines différents, alors j’essaie d’entourer mes enfants de personnes qui ont des expériences incroyables dans d’autres industries. Nous pouvons nous isoler vraiment ici à Hollywood. »

3. Sa relation avec ses enfants a changé depuis qu’ils sont devenus adolescents.

En parlant avec Conan O’Brien, on a demandé à Witherspoon si elle était une mère stricte ou facile à vivre, répondant que cela avait changé depuis que ses enfants étaient petits.

« Je suppose que je suis un peu stricte sur les choses, mais c’est drôle, une fois que vous commencez à avoir des adolescents, et qu’ils deviennent plus adultes, et que vous avez ces relations qui émergent avec eux », a-t-elle déclaré. « Ma fille a dit l’autre jour : ‘C’est comme si nous ressemblions à papa, mais nous tenons notre bizarrerie de toi.' »

4. Ses racines du Sud jouent un rôle dans la façon dont elle discipline ses enfants.

Dans l’interview de Witherspoon avec O’Brien, l’actrice a également révélé que parce qu’elle a été élevée selon les traditions du Sud, elle a également transmis cela à ses enfants.

« Quand je deviens vraiment en colère, je deviens vraiment sudiste », a-t-elle dit à O’Brien. me rends vraiment fou, alors je te donne ‘pourquoi’, ce qui est une toute autre chose dans laquelle tu ne veux pas t’impliquer… »

« Ma fille a dit l’autre jour – elle est née en Californie, mais elle a dit: » Et j’ai donné à cette personne un sit-to, et je lui ai dit pourquoi. Ça s’infiltre, je suis tellement excitée !

5. Elle a appris à ses enfants à respecter leurs aînés.

Dans une interview de 2009 avec Gens, Witherspoon a expliqué comment elle s’attend à ce qu’Ava et Deacon montrent du respect aux autres et la bonne façon de s’adresser aux adultes.

« J’ai grandi à Nashville et mes parents m’ont appris à respecter mes aînés. Nous disions des choses comme « oui, madame » et « non, monsieur » aux adultes. Mais les enfants de Los Angeles ne font pas ça. » J’ai tracé la ligne à mes enfants appelant les adultes par leurs prénoms. Je leur dis qu’ils peuvent appeler les gens ‘Miss Shannon’ ou ‘Miss Heather’ mais que n’utiliser que des prénoms est trop familier. Peut-être que je suis juste démodé. ”

6. Tout est question de structure avec Reese, pas de discipline.

En parlant à People, l’actrice « Legally Blonde » a expliqué qu’elle donnait une structure à ses enfants au lieu d’être extrêmement stricte.

« Nous voulons juste savoir quand nous avons fait quelque chose de bien ou de mal. C’est ce que j’essaie d’enseigner à mes propres enfants », a déclaré Witherspoon, ajoutant qu’elle prend son temps pour équilibrer les éloges avec la discipline de manière respectueuse.

7. Reese est très stricte quand il s’agit de savoir avec qui sa fille sort.

Selon Popdust, une source a affirmé que Witherspoon prenait sur elle de mettre en œuvre un processus strict en ce qui concerne les garçons qui veulent sortir avec sa fille Ava.

« Ava est une fille magnifique et les gars deviennent fous d’elle », a déclaré la source. « Mais Reese veut avoir son mot à dire sur les personnes avec qui elle sort. Elle veut d’abord rencontrer le gars, puis les interviewer pour s’assurer qu’ils sont à la hauteur. »

« [Ava would] adore dire à sa mère qu’elle est ridicule, mais ce n’est pas vraiment une option. Et ce n’est pas comme si elle pouvait s’en tirer en lui mentant : Reese a des espions partout, et Ava commence à être paparazziée partout où elle va. »

8. Il existe des règles concernant les tâches ménagères.

Dans une interview avec Entertainment Tonight, Witherspoon a plaisanté en disant qu’elle harcelait constamment ses enfants pour qu’ils nettoient la maison.

« Nous avons des règles autour de la maison. Je dis toujours que si vous ne criez pas sur vos enfants, vous ne passez pas assez de temps avec eux. Je dis juste à tout le monde de nettoyer tout le temps. J’ai l’impression de dire toujours aux gens de « Nettoyez, nettoyez, mettez votre vaisselle dans le lave-vaisselle, mettez vos vêtements dans la lessive, allez maintenant. »

9. Elle s’est assurée que ses enfants connaissaient la valeur de l’argent dès leur plus jeune âge.

Dans l’interview de Witherspoon avec People, l’actrice a expliqué qu’elle apprenait lentement à ses enfants la valeur de l’argent et l’importance de prendre des décisions financières.

« Je donne cinq dollars à chacun des enfants lorsque nous allons au marché fermier le week-end », a-t-elle expliqué. « Ils peuvent acheter quelque chose, l’économiser ou en dépenser une partie et économiser le reste. Mon fils est comme moi : Dès qu’il reçoit l’argent, il dépense tout pour quelque chose de délicieux, mais ma fille va faire le tour du marché pendant une demi-heure en évaluant les possibilités jusqu’à ce qu’elle achète une chose.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.