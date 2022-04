9 règles strictes que Khloe Kardashian fait suivre à True Thompson

En ce qui concerne la parentalité de sa fille de 4 ans, True Thompson, Khloe Kardashian aime être pratique avec des règles strictes.

De nombreuses règles que Kardashian a pour True varient d’un horaire strict pour le moment où elle va se coucher, et si elle pouvait apparaître dans l’ancienne émission de téléréalité de la famille, « KUWTK ».

Voici 9 règles strictes que Khloe Kardashian fait suivre à True.

1. True doit respecter un horaire strict pour le coucher et les repas.

Dans l’interview « Mom Confessions » de Khloe Kardashian avec Ellen DeGeneres, Kardashian a révélé qu’elle aime avoir un emploi du temps strict et s’y tenir.

« Je suis très stricte. J’ai un emploi du temps. Je suis très militante avec la façon dont je suis parent de True, et je crois qu’un emploi du temps sauve tout », a déclaré Kardashian.

Cela signifie en partie avoir une routine de coucher et de repas pour True, et cela aide certainement à la garder sous contrôle.

En plus de son emploi du temps chargé, Khloe est passionnée par l’organisation et, que cela plaise ou non, sa fille adopte également certaines de ces tendances en cours de route. Khloe a expliqué qu’à seulement trois ans, True montrait déjà des signes d’organisation et qu’on la voyait souvent ranger ses jouets dans sa chambre.

2. Elle n’est pas autorisée à regarder des épisodes de « Keeping Up With The Kardashians ».

Dans un message partagé sur l’application de Khloe Kardashian, qui a été fermée depuis, Kardashian a révélé qu’elle ne laisserait pas True regarder des épisodes de « KUWTK » avant d’être beaucoup plus âgée.

« Mon enfant aura 13 ans lorsqu’il regardera son premier épisode de KUWTK », a-t-elle déclaré, selon Marie Claire.

Kardashian n’a pas précisé pourquoi elle a choisi cet âge spécifique ou pourquoi elle ne veut pas que True regarde l’émission de la famille avant cela, mais cela pourrait être lié au fait que Kardashian veut parler à True de certaines choses qui sont représentées dans l’émission avant elle. le regarde, comme le drame entre elle et le père de True, Tristan Thompson.

3. True n’a pas le droit d’appeler Kris Jenner « grand-mère ».

Dans une interview avec People, via Daily Mail, Kris Jenner a partagé qu’elle n’était pas vraiment fan du terme « grand-mère » et préférerait que ses petits-enfants l’appellent autrement.

« Ils m’appellent Lovey et [Caitlyn] est grand-père. Au début, j’étais grand-mère, et tout d’un coup, je n’aimais pas la façon dont ça sonnait, ma mère avait une amie qui s’appelait Lovey, et j’ai trouvé que c’était le nom le plus mignon. »

Bien que Jenner ait inventé le nom avant la naissance de True, nous pouvons probablement supposer que la fille de Khloe utilise probablement aussi le nouveau surnom.

4. Elle doit garder ses distances avec les caméras et les paparazzi autant que possible.

Lors de la première de « The Kardashians », Khloe a été photographiée tenant True, 4 ans, sur le tapis rouge et a été confrontée à un afflux de réactions négatives, selon Today.

Kardashian a tweeté après avoir reçu des critiques, écrivant : « Pour les gens qui disent que je tiens trop True… numéro 1, je vais tenir mon bébé jusqu’à ce que je ne puisse plus la tenir. »

« Numéro 2 quand il y a des tonnes de caméras autour, des lumières clignotantes, des (paps) criant des choses… Je veux que mon bébé se sente en sécurité. Inquiétez-vous pour vos propres enfants. Nous sommes bien ici. »

5. Khloe est très stricte avec ce qu’elle publie sur True sur les réseaux sociaux.

Dans une interview avec Cosmopolitan UK, Kardashian a expliqué ce qu’elle choisit de partager sur les réseaux sociaux à propos de True.

« J’ai appris qu’on ne peut pas publier n’importe quoi parce que les gens vont commenter et dire les choses les plus folles ! Je me dis : « De quoi parlez-vous ? » », a déclaré Kardashian à la publication.

« Je me souviens avoir posté une vidéo d’elle en train de parler – elle mangeait des raisins coupés et les gens disaient : ‘Coupez les raisins, elle va s’étouffer.’ Et j’étais comme, ‘Ils sont coupés!’ Je ne vais pas laisser mon enfant s’étouffer. Les gens donnent des commentaires non sollicités, quoi que vous fassiez. J’essaie donc de garder les choses vraies aussi claires et simples que possible pour elle. Je ne veux pas de cette énergie sur mon enfant. Laisse la tranquille. »

6. True a besoin de passer beaucoup de temps en tête-à-tête avec sa mère.

Malgré son emploi du temps chargé, Khloe Kardashian s’assure qu’elle a suffisamment de temps dans sa journée pour être avec True.

« Si j’ai une semaine de travail folle avec un temps plus limité avec True, je vide mon week-end. Certaines choses ne sont pas négociables pour moi », a déclaré Kardashian à Cosmopolitan UK.

« J’essaie de l’emmener à chaque cours de gymnastique et je planifie des choses en fonction de son emploi du temps – je vis et meurs selon un horaire ! Chaque jour, tout est pris en compte et cela me donne un sentiment de paix car il n’y a généralement pas de surprises. »

7. Elle doit valoriser sa famille avant tout.

Dans une interview avec Santé, Kardashian a partagé que sa priorité était d’enseigner à True l’importance de la famille et de passer du temps avec tout le monde dans le clan Kardashian-Jenner.

« Même si elle est jeune, elle connaît parfaitement la famille. En tant qu’enfant, la famille a toujours été au cœur de toutes les conversations. Quoi qu’il en soit, vous vous soutenez les uns les autres », a déclaré Kardashian à la publication.

« Mes sœurs se sont livrées à des bagarres brutales, littéralement. Mais vous vous en sortez, il n’y a pas d’autre option. Et nous élevons les cousins ​​pour qu’ils aient presque l’impression qu’ils sont frères et sœurs », a-t-elle poursuivi. « Je me fiche qu’ils ne soient pas d’accord, c’est inévitable. Et, bien sûr, je veux qu’ils parlent de leurs sentiments et se sentent validés. »

Histoires liées de YourTango :

8. Les conversations autour de la positivité corporelle sont importantes entre True et Khloe.

Khloe elle-même a été ouverte sur ses luttes avec sa propre image corporelle, et avec sa fille, elle ne veut pas que True traverse les mêmes choses qu’elle.

« En ce qui concerne la nourriture, j’avais tellement de problèmes. Ce n’était pas d’une seule personne, je suppose juste de la société ou de la façon dont les gens critiquaient mon corps », a déclaré Kardashian à Cosmopolitan UK.

« Donc, je ne joue pas quand il s’agit de True. Elle est très grande. Les gens diront toujours : « Elle est si grande. » Et je dirai : « Oh, elle est si grande. » J’essaie de les rendre plus descriptifs. . Je sais ce qu’un adulte veut dire quand il dit ça, mais je ne veux pas qu’il interprète mal ça. »

Khloe a également expliqué que même si elle n’était pas autorisée à se maquiller avant d’avoir 14 ans, elle autorise True à le porter pour le plaisir. « Le maquillage est censé être amusant. Nous sommes déjà tous beaux. Je pense que les gens prennent [makeup] trop au sérieux ou ils le jugent trop sévèrement », a déclaré Kardashian.

9. True doit avoir une solide éthique de travail.

Khloe sait ce qu’il faut pour réussir car elle équilibre ses multiples emplois, spectacles, vie de famille et responsabilités de coparentalité, alors elle espère également transmettre cette éthique de travail acharné à True. Avec le bonus supplémentaire du père de True, Tristan, étant un basketteur professionnel, il ne fait aucun doute que True héritera de la même passion pour le travail dur que ses deux parents.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.