9 règles que les enfants de Megan Fox suivent

Dans une récente interview, Megan Fox a parlé de ses fiançailles avec Machine Gun Kelly et de sa maternité, partageant des détails rares sur ses trois fils.

Fox a trois enfants, Noah, Bodhi et Journey avec son ex-mari, Brian Austin Green et a parlé de temps en temps de la façon dont la parentalité a façonné sa vie.

L’année dernière, Fox a expliqué comment devenir mère l’avait aidée à « trouver un but dans cet enfer horrible, patriarcal et misogyne qu’était Hollywood ».

Fox semble aimer être la mère de ses trois enfants. Cependant, il y a des limites et des limites qu’elle fixe en matière de parentalité.

Voici quelques règles parentales que Megan Fox a en élevant ses enfants.

1. Megan Fox encourage ses enfants à exprimer leur identité de genre comme ils le souhaitent.

Fox a récemment expliqué comment elle soutient et laisse son fils, Noah, porter des robes. Dans une interview avec Glamour, elle a parlé de son fils qui voulait porter des robes.

Elle a dit: « Noah a commencé à porter des robes quand il avait environ deux ans, et j’ai acheté un tas de livres qui traitaient en quelque sorte de ces choses et abordaient un éventail complet de ce que c’est. »

Elle a en outre mentionné comment ces livres ont éduqué Noah sur l’expression de soi et la liberté de porter ce que l’on souhaite porter.

Dans une interview avec Instyle, elle a également mentionné que Noah avait été victime d’intimidation parce qu’il portait des robes. En conséquence, elle l’éloigne d’Internet.

Elle a dit : « Je ne veux pas qu’il ait à lire cette merde parce qu’il l’entend de petits enfants de sa propre école qui disent : « Les garçons ne portent pas de robes ». »

2. Megan Fox ne laisse pas ses enfants utiliser la technologie.

Tout le monde est conscient des effets néfastes de la technologie et de nombreux parents limitent l’utilisation de leurs enfants. Cependant, Fox interdit à ses enfants d’utiliser des iPads ou de regarder la télévision complètement.

Selon DailyMail, elle a mentionné qu’elle ne voulait pas que la technologie ait des effets négatifs sur le cerveau de ses enfants.

« Il est difficile d’en faire des super-nerds si je ne les laisse pas regarder la télévision ou des films, ou utiliser un iPhone ou un iPad », a déclaré Fox.

« Alors en ce moment, je fais de mes enfants des hippies artistiques de la nature. »

3. Megan Fox laisse son fils pousser ses cheveux.

En plus de laisser ses enfants porter des robes, Fox leur permet également d’avoir les cheveux plus longs que d’habitude.

Après que Fox ait publié une photo sur les réseaux sociaux de ses garçons aux cheveux longs, elle a reçu beaucoup de réactions négatives de la part des internautes. Beaucoup de gens l’ont critiquée pour avoir laissé ses enfants pousser leurs cheveux et l’ont appelée pour être un mauvais parent.

Un utilisateur a commenté: « C’est juste que les filles devraient ressembler à ça, les filles! Et les garçons aiment les garçons. C’est tout et c’est tout. »

Cependant, il y avait aussi beaucoup d’autres personnes qui soutenaient l’actrice de « Transformers » affirmant qu’elle laissait juste ses enfants être eux-mêmes.

Une personne a écrit : « Elle poste une belle photo de ses enfants… et la majorité d’entre vous la rabaissent… Les gens ont vraiment oublié comment être gentil. Si vous l’aimez, appuyez sur le bouton J’AIME. Si vous n’aimez pas t, CONTINUEZ DE FAIRE DÉFILER. Ce sont des enfants magnifiques, «

4. Megan Fox apprend à ses enfants à être respectueux de l’environnement.

Fox est assez stricte sur sa règle d’être respectueuse de l’environnement. Elle attend de ses enfants qu’ils respectent l’environnement.

Elle a également révélé qu’elle envoyait ses enfants dans des écoles favorables aux végétaliens où on leur apprenait à planter et à cultiver leur nourriture. De même, elle leur apprend à respecter les autres animaux et les êtres vivants.

« Je suis très précis sur le fait de ne jamais faire de mal aux animaux », a déclaré Fox.

« Nous ne marchons pas sur les fourmis ; nous ne faisons pas des choses comme ça. Nous n’arrachons pas les fleurs du sol, car nous pensons qu’elles sont belles. Je leur enseigne que les plantes sont des êtres sensibles – elles ont des sentiments, des pensées et des émotions – c’est donc ce que nous faisons.

Elle a même mentionné que lorsque son fils a un jour marché sur un Roly Poly par erreur, il en était assez triste, alors ils ont même organisé des funérailles pour cela.

5. Les enfants de Megan Fox doivent manger sainement.

Fox envoie ses enfants dans une école végétalienne et impose des habitudes saines similaires à la maison.

Elle garde principalement des aliments propres et sains à la maison avec peu ou pas de malbouffe. Elle a révélé que lorsqu’elle était mariée à Green, il avait à peine de la malbouffe à la maison.

« Il ne mange jamais rien d’amusant parce que ma maison est si propre et je lui fais manger très propre aussi, alors peut-être que je lui offrirai un gâteau au chocolat allemand ou quelque chose comme ça », a déclaré Fox.

« Il sera si heureux de voir de la malbouffe. »

Machine Gun Kelly a également parlé de la santé du régime alimentaire de Fox. Il a dit: « Elle mange super sainement, donc je veux dire que tout est sans gluten et bio dans son menu. »

6. Elle a embauché une infirmière de nuit pour ses enfants.

Lorsque Noah est né, Fox n’a initialement engagé aucune aide. Cependant, elle a réalisé que c’était une énorme erreur.

Dans une interview avec Mirror, elle a révélé comment elle avait du mal à prendre soin de son bébé et qu’elle serait épuisée tout le temps.

Elle a mentionné à quel point il était difficile de s’occuper d’un enfant car il a besoin d’une attention constante. C’était devenu trop pour elle alors elle a décidé qu’elle avait besoin d’aide.

Elle a dit: « Mais il y a deux semaines, j’ai dit à Brian: » Nous devons prendre une infirmière de nuit ou nous allons divorcer parce que quelqu’un doit dormir dans cette maison ou nous allons nous tuer « .

7. Megan Fox limite les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux.

Bien que Fox publie des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, elle les limite au strict minimum.

Elle ne veut pas que ses enfants soient sur Internet et souhaite garder leurs moments privés. En 2020, Fox a appelé son ex-mari sur Instagram lorsqu’il a publié une photo de leurs enfants.

Même si elle n’aimait pas que ses fils soient sur les réseaux sociaux, elle craignait également que cela ne fasse d’elle la « mère absente » car elle ne partageait aucune photo sur son flux.

« Je sais que vous aimez vos enfants. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de les utiliser pour vous positionner via les réseaux sociaux », a commenté Fox sur la photo maintenant supprimée.

« Tu es tellement ivre de nourrir le récit omniprésent que je suis une mère absente, et tu es le père éternel et éternellement dévoué de l’année. »

8. Megan Fox veut que ses enfants aient une routine.

En tant qu’actrice, Fox doit beaucoup voyager. Pendant ces périodes, elle n’emmène pas ses enfants avec elle.

Elle souhaite que ses enfants aient une routine quotidienne stable et évite d’emmener ses enfants avec elle lorsqu’elle travaille.

Elle a dit: «Je veux dire, nous n’avons même pas conduit à Vegas ou pris l’avion pour Vegas! Nous ne faisons rien de tout cela. Nous ne donnons pas la priorité aux vacances ensemble.

Elle a également expliqué plus récemment comment elle est interrogée sur ses enfants lorsqu’elle est vue sans eux.

Elle a dit : « Je dois partir et parfois je ne veux pas qu’ils soient photographiés et ils ne viennent pas avec moi.

Elle a également déclaré que depuis qu’elle partage la garde de ses enfants avec son ex-mari, ils sont avec lui la moitié du temps.

9. Megan Fox fait passer ses enfants avant sa carrière.

Depuis qu’elle a des enfants, Fox a été plus sélective dans tous les rôles d’actrice qu’elle assume. En tant que mère, elle veut donner le bon exemple à ses enfants.

Comme elle a été sexualisée à l’écran dès son plus jeune âge, elle veut sortir de cette image. Elle a dit: « Cela change votre point de vue sur le fait d’être trop sexuel dans un film lorsque vous avez un bébé. »

Elle a en outre mentionné qu’elle ne voulait pas que ses enfants la voient dans une séance photo ou un film qui pourrait être inapproprié pour les enfants.

Elle a dit: « Je ne veux pas [my kids] de me voir, en tant que femme, jouer un personnage dégradant ou abusé de manière graphique. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu’ils pourront bien gérer. Mes enfants particuliers [are] très sensible. »

