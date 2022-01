9 règles étranges que les célébrités doivent suivre aux Grammys

Gagner un Grammy Award de la National Academy of Recording Arts & Sciences signifie que la société musicale professionnelle au sens large reconnaît les talents et le travail spectaculaire dans l’industrie de la musique.

Des célébrités comme Beyonce, Jaz-Z, Kanye West, Adele, Lady Gaga, Taylor Swift et bien d’autres se sont imposées comme de grands gagnants des Grammy, et de jeunes chanteurs comme Billie Eilish, Lorde et Post Malone commencent à se faire un nom dans la musique industrie.

Cette année marque la 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards qui sera présentée en direct à la Crypto.com Arena de Los Angeles le 31 janvier 2022.

Cependant, en raison de la montée du COVID-19, il pourrait être reporté. L’année dernière, tous les récipiendaires devaient porter des masques car il y avait une règle stricte en raison du covid, mais ce n’est pas la seule règle connue pour les Grammy Awards.

Selon l’histoire de la remise des prix, les Grammy Awards ont de nombreuses règles que les célébrités doivent suivre – et certaines d’entre elles sont assez étranges.