9 questions et réponses fréquemment posées sur les Samsung Galaxy A52 et A72

Vous avez des doutes sur le nouveau Galaxy A de 2021? Après avoir essayé les nouveaux terminaux, nous résoudrons toutes les questions que vous pourriez encore vous poser.

Ils ont été faits pour mendier, mais Le Samsung Galaxy A52 et le Samsung Galaxy A72 sont enfin parmi nous, et nous avons déjà pu les tester.

Après avoir passé du temps avec les terminaux, nous sommes convaincus qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin pour devenir deux des grands best-sellers de 2021 dans le catalogue mobile Samsung. Cependant, il est possible que certains de ses détails sont passés inaperçus.

Pour cette raison, nous voulions aujourd’hui passer en revue certains des Questions fréquemment posées sur le Galaxy A52, le Galaxy A52 5G et le Galaxy A72, pour les résoudre une fois pour toutes.

Avez-vous une prise casque?

Oui, le Samsung Galaxy A52, le Galaxy A52 5G et le Galaxy A72 ont tous deux une prise casque 3,5 mm..

Ceci est localisé situé au bas des appareilset prend en charge tout type d’accessoire avec cette méthode de connexion.

Cependant, les appareils n’incluez pas d’écouteurs dans votre boîte.

Incluez-vous un chargeur?

Le nouveau Galaxy A est livré avec un chargeur 15W inclus dans la boîte, malgré le fait qu’ils admettent tous un Puissance de charge maximale de 25 W.

Combien de mégapixels est votre caméra frontale?

Les trois modèles de la série Galaxy A à partir de 2021 disposent d’une caméra frontale de 32 mégapixels. C’est un capteur très similaire à celui qui était déjà présent dans les précédents Galaxy A51 et Galaxy A71.

Comprennent-ils un zoom optique?

Bien que les trois terminaux aient quatre caméras derrière le dos, le type de capteurs n’est pas le même dans tous. Seulement lui Le Galaxy A72 comprend un capteur téléobjectif, 8 mégapixels avec zoom optique Threex. Dans les Galaxy A52 et A52 5G, ce capteur est remplacé par une caméra de profondeur.

Ont-ils la même taille?

Même si la conception des trois téléphones est tracée à bien des égards, la taille C’est l’une des sections où l’on trouve des différences.

Avec une Écran de 6,7 pouces, le Galaxy A72 est un mobile plus grand et plus lourd que les Galaxy A52 et A52 5G. Spécifique, mesure 6 millimètres de plus et pèse 14 grammes de plus.

Sont-ils étanches?

La résistance à l’eau sous un niveau de certification IP67 c’est l’une des principales nouveautés de cette nouvelle génération de terminaux. Grâce à cela, Samsung nous assure que les téléphones peuvent contenir jusqu’à 30 minutes 1 mètre sous l’eau.

Combien ça coûte?

Selon le modèle et la configuration de la mémoire choisis, le Le prix des Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72 5G sera différent. La liste avec toutes les configurations et tarifs est disponible ci-dessous:

Samsung Galaxy A52 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage : 349 euros

: 349 euros Samsung Galaxy A52 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 409 euros

: 409 euros Samsung Galaxy A52 5G 6 Go de RAM et 128 Go de stockage : 429 euros

: 429 euros Samsung Galaxy A52 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 489 euros

: 489 euros Samsung Galaxy A72 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage: 449 euros

449 euros Samsung Galaxy A72 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage: 509 euros

Quelles sont leurs caractéristiques?

Si vous avez manqué le Spécifications techniques des nouveaux téléphones de Samsung, nous vous proposons un tableau des caractéristiques où vous pouvez consulter tous les détails des nouveaux téléphones.

Samsung Galaxy A52, A52 5G et Samsung Galaxy A72 Caractéristiques Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A72 Dimensions 159 x 75,1 x 8,4 mm

189 grammes 165 x 77,4 x 8,4 mm

203 grammes Écran Samsung Galaxy A52 6,5 pouces SuperAMOLED Infinity-O

90 Hz

Samsung Galaxy A52 5G SuperAMOLED 6,5 pouces Infinity-O

120 Hz SuperAMOLED Infinity-O de 6,7 pouces

90 Hz Résolution Full HD + Full HD + Processeur Samsung Galaxy A52 Qualcomm Snapdragon 720G

Samsung Galaxy A52 5G Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 720G RAM 4/6/8 Go 6/8 Go Système opératif Une interface utilisateur 3.1 basée sur Android 11 Une interface utilisateur 3.1 basée sur Android 11 Espace de rangement 128/256 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To 128/256 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To Appareils photo 64 MP f / 1.8 arrière principal avec OIS

Ultra large 12 MP f / 2.2

Capteur de profondeur 5 MP f / 2.4

Macro 5 MP F / 2.4

Avant 32 MP f / 2.2 64 MP f / 1.8 arrière principal avec OIS

Ultra large 12 MP f / 2.2

Téléobjectif 8 MP f / 2.4 avec OIS, zoom optique 3x

Macro 5 MP F / 2.4

Avant 32 MP f / 2.2 Tambours 4500 mAh avec charge rapide 25 W (chargeur 15 W inclus) 5000 mAh avec charge rapide 25 W (chargeur 15 W inclus) Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, certification IP67, USB Type C, haut-parleurs stéréo avec audio Dolby Atmos Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, certification IP67, USB Type C, haut-parleurs stéréo avec audio Dolby Atmos

