9 personnes avec lesquelles les Kardashian sont sortis et que vous avez peut-être oubliées

Que vous ayez regardé tous les épisodes de « Keeping Up with the Kardashians » ou que vous ayez du mal à vous souvenir de leurs noms, vous avez probablement beaucoup entendu parler de la famille Kardashian-Jenner ces dernières années.

Ils sont, sans aucun doute, la famille royale de la télé-réalité américaine.

Non seulement ils sont magnifiques, mais ils ont tous eu des aventures amoureuses compliquées, dont beaucoup impliquaient d’autres célébrités.

Mais à travers leur longue histoire de rencontres, certaines de ces relations ont échappé à l’esprit des fans.

Voici 9 relations Kardashian que vous avez peut-être oubliées.

1. Kim Kardashian et Nick Cannon.

Collection Shutterstock / Everett

Un an avant la première de « Keeping Up with the Kardashians », Kardashian a eu une aventure avec Cannon en 2006.

Le duo est brièvement sorti avant que Cannon ne la largue sur sa sex tape avec Ray J.

Malgré cela, les deux se seraient séparés en bons termes.

Selon US Weekly, dans une interview de 2014 avec « Power 106 », Cannon a déclaré que Kardashian était « une fille formidable cependant. Sa famille compte parmi les personnes les plus incroyables que j’ai jamais rencontrées dans ma vie.

2. Kylie Jenner et Cody Simpson.

En 2011, Jenner et Simpson ont été vus traîner au Grove Mall de Los Angeles.

E ! News affirme que les deux hommes s’étaient déjà rencontrés lors de la première hollywoodienne de « Breaking Dawn: Part 1 » lorsqu’elle et sa sœur Kendall Jenner l’ont interviewé pour l’émission de radio de Ryan Seacrest.

« Tu es mon petit ami rumeur sur Twitter. Ravi de vous rencontrer enfin », a-t-elle déclaré.

Plus tard, il a tweeté aux sœurs, les remerciant pour « un vrai bon moment ».

Bien qu’on ne sache pas depuis combien de temps le couple était ensemble, ils ont été liés fin 2011 et repérés ensemble jusqu’en 2012.

En 2014, Simpson a plaisanté en disant que la relation avait pris fin à cause de la lettre « K ».

« Tout le truc KODY n’a pas vraiment fonctionné pour moi. »

3. Kim Kardashian et Nick Lachey.

Nick Lachey est brièvement sorti avec Kim Kardashian en 2006 après son divorce très médiatisé avec Jessica Simpson. Les deux se sont rencontrés lors d’une fête pour leur ami commun Matt Leinart, un quarterback de l’Arizona Cardinal.

Cependant, leur courte romance ne semble pas s’être terminée cordialement.

Lachey explique dans une interview avec Details qu’il pensait que Kardashian avait utilisé sa popularité et son statut pour devenir célèbre en informant les paparazzi de leurs rendez-vous.

« Disons simplement ceci : nous sommes allés au cinéma. Personne ne nous a suivi là-bas. D’une manière ou d’une autre, mystérieusement, lorsque nous sommes partis, il y avait 30 photographes qui attendaient dehors », a-t-il déclaré. « Il y a certaines façons de jouer à ce jeu, et certaines personnes y jouent bien », a-t-il poursuivi.

4. Kim Kardashian et Reggie Bush.

Collection Shutterstock / Everett

Au milieu des années 2000, Kim Kardashian et Reggie Bush faisaient partie des couples les plus célèbres.

Peu de temps après leur relation amoureuse, le couple a fait la une des journaux et beaucoup ont pensé qu’ils finiraient par se marier.

Selon Republic World, les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2007 lors d’une cérémonie de remise des prix ESPY et ont été présentés par un ami commun. Bientôt, le couple a commencé à sortir ensemble, mettant en valeur leur romance dans les saisons précédentes de « KUWTK ».

Après deux ans de relation, le couple s’est séparé en 2009 parce qu’il voulait se concentrer sur sa carrière et ne pouvait pas passer du temps ensemble.

Le couple s’est brièvement remis ensemble en 2010 avant de se séparer à nouveau.

5. Kylie Jenner et Jaden Smith.

Instagram

Nous avons vu au fil des ans que Kylie pourrait avoir un faible pour les rappeurs, de sa relation de trois ans avec Tyga à son amoureux actuel Travis Scott.

Mais, certains fans oublient que Jenner avait une autre relation à long terme avec un autre rappeur, Jaden Smith.

Puisque Smith vient d’une famille célèbre, il n’était pas surprenant pour beaucoup que les deux adolescents se réunissent.

Selon Showbiz Cheatsheet, le couple était si sérieux que Jenner a même amené Smith au mariage de sa sœur, Kim Kardashian, avec Kanye West en 2014 comme rendez-vous.

Dans une interview avec Wonderland Magazine, Smith a parlé de sa relation avec Jenner en 2013. « C’est l’une de mes meilleures amies. C’est assez génial », a-t-il déclaré.

Leur aventure n’a pas duré longtemps, mais les deux sont restés amis après leur séparation. Distractify rapporte que Smith est souvent blâmé pour la rupture de Jenner avec son ex-petit ami Tyga, avec qui elle sortait en 2015.

6. Kim Kardashian et Cristiano Ronaldo.

Avant que Kanye West et Kim Kardashian ne deviennent un couple, la star de télé-réalité avait passé une soirée avec Ronaldo en 2010.

Selon Daily Mail, les médias ont surpris la star du football en train d’embrasser Kardashian pendant ses vacances en Espagne.

Des sources rapportent que le couple a profité d’un dîner romantique à Madrid.

« Elle et Ronaldo s’embrassaient et étaient très affectueux. Ils avaient l’air de bien s’entendre, riant tout le temps.

Des sources pensaient également qu’elle avait rendu visite à l’athlète dans sa maison de luxe à Madrid avant de rentrer à Los Angeles.

Il n’a jamais été confirmé si la paire sortait ensemble ou seulement se brancher.

7. Khloé Kardashian et French Montana.

Kardashian et Montana ont commencé à se fréquenter peu de temps après son divorce avec son ex-mari Lamar Odom en 2014.

Au départ, le couple a gardé leur relation secrète. Mais finalement, l’affaire romantique a été révélée en avril 2014 après que le couple ait été aperçu en train de faire plusieurs sorties romantiques et de traîner ensemble à plusieurs reprises.

Une source de People Magazine a partagé que « Khloé est totalement avec lui. Elle s’amuse tellement avec lui. Elle n’était pas sûre au début où les choses mèneraient, mais il la traite de façon incroyable. Cela la fait se sentir vraiment bien. Elle le mérite.

Ils ont également passé du temps ensemble dans les Hamptons cet été-là pendant que Khloé et Kourtney tournaient « Kourtney et Khloé Take the Hamptons ».

Malheureusement, la relation du couple n’a pas duré longtemps. Les médias ont confirmé leur rupture en septembre 2014 après seulement huit mois de fréquentation.

E ! News rapporte que Khloé a mis fin aux choses après s’être lassé du « comportement nécessiteux et obsessionnel » du rappeur.

8. Kim Kardashian et Shengo Deane.

En 2010, Kardashian a eu une brève aventure avec son ancien garde du corps australien, Shengo Deane, lors du tournage de « Keeping Up With the Kardashians » et de son spin-off « Kourtney & Kim Take New York ».

Film Daily rapporte que Deane essayait de « garder les choses professionnelles », mais Kardashian semblait avoir quelque chose de plus en tête.

Bien que les deux se soient séparés, ils sont restés de grands amis. Dans une interview avec Now To Love, Deane a confirmé qu’ils s’envoyaient encore fréquemment des e-mails.

Interrogé sur sa relation avec Kardashian, il a affirmé ne pas être en mesure de suivre elle et le clan Kardashian.

« Ils forment une belle famille et j’ai aimé en faire partie, mais je n’avais pas vraiment beaucoup de travail là-bas et je ne voulais pas avoir à demander 50 € pour aller au cinéma. »

9. Kendall Jenner et Harry Styles.

Le couple a été photographié ensemble pour la première fois en janvier 2014, lorsqu’ils ont été aperçus en train de dîner et de skier à Mammoth Mountain en Californie.

Selon People Magazine, c’était la première fois que les deux apparaissaient en couple en public.

Une source a confié à People : « Kendall a fait du snowboard et Harry a skié. Ils étaient très mignons ensemble. Il y avait beaucoup de flirts et de sourires. Harry était un gentleman et a même proposé de porter le snowboard de Kendall au téléski.

Les deux se sont séparés en février 2014, selon Hollywood Life.

Le couple a ravivé leur romance en décembre 2015, lorsque les deux ont passé des vacances ensemble à Anguilla.

Ils ont été photographiés en train de se câliner sur un yacht après que les fans les aient repérés en train de passer une soirée intime ensemble. Les deux semblaient passer un bon moment alors qu’ils naviguaient autour de l’île, et on les a même vus s’embrasser.

Quelques jours plus tard, ils sont montés à bord du yacht d’Ellen DeGeneres à Saint-Barth, où ils ont de nouveau été aperçus comme un couple.

Dans une interview avec Entertainment Tonight, la sœur aînée Khloe Kardashian a abordé l’état de la relation du couple.

«Ils traînaient ensemble. Est-ce que je pense qu’ils sortent ensemble ? Oui. Je ne sais pas s’ils sont comme copain-copine. De nos jours, je ne sais pas, les gens sont bizarres avec des trucs. Je ne connais donc pas leur « titre ». Mais je veux dire, ils étaient ensemble à St. Barth, donc pour moi c’est sortir ensemble. J’appellerais ça sortir ensemble.

Les deux ont été vus plusieurs fois faire du shopping et faire la fête à Los Angeles en 2014. Les deux ont tenté de raviver leur relation en 2015 jusqu’à ce qu’elle cesse officiellement en 2016.

Ashley Darkwa-Anto est stagiaire en rédaction chez YourTango et couvre l’actualité et le divertissement.