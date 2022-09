9 nouvelles WhatsApp de la semaine dernière que vous avez peut-être manquées

in

Nous passons en revue les dernières nouveautés de WhatsApp ainsi que les mises à jour les plus récentes de l’application.

Chaque semaine, nous assistons à l’arrivée d’un bon nombre de mises à jour WhatsApp dans ses différentes versions, que ce soit WhatsApp pour Android ou iOS, WhatsApp Desktop ou WhatsApp Web. Et, à chaque mise à jour, ils introduisent changements et nouvelles intéressants que, bien que dans certains cas ils ne soient pas disponibles pour les utilisateurs, ils servent à tracer le chemin avant l’arrivée de toutes nouvelles fonctions.

La semaine dernière, nous avons vu comment WhatsApp a été mis à jour avec des fonctionnalités telles que l’option de masquer le statut « En ligne » à tout le monde, et maintenant nous allons passer en revue les changements qui ont été introduits par les mises à jour qui sont arrivées dans WhatsApp ces derniers jours.

Avant de les voir, oui, gardez à l’esprit que beaucoup de ces fonctions ne peuvent pas encore être utilisés car ils ne sont pas disponibleset ceux qui le sont, n’apparaissent que dans la version bêta de WhatsApp, ils ne peuvent donc pas être utilisés par tous les utilisateurs.

WhatsApp sur tablette, avatars et plus de nouvelles qui atteindront WhatsApp

Une semaine de plus, la plupart des changements ont d’abord été découverts par les gens de WABetaInfo en examinant le code des dernières versions de WhatsApp disponibles en téléchargement, et nous permettent de nous faire une idée sur ce qui est à venir à l’application de messagerie la plus utilisée au monde. C’est tout ce qui a été trouvé:

Accès direct à la caméra – WhatsApp bêta pour iOS et Android: vous permet d’ouvrir rapidement l’appareil photo pour enregistrer une vidéo ou capturer une photo et télécharger un statut. avatars personnalisés – WhatsApp Bêta 2.22.21.3 pour Android/WhatsApp Bêta iOS 22.20.0.72 pour iOS: fonction qui vous permettra de créer un avatar à partir d’une image, et de l’utiliser plus tard comme image de profil ou de générer un pack d’autocollants personnalisés. états audio – WhatsApp Bêta 2.22.21.5 pour Android: vous permet d’enregistrer un message audio d’une durée maximale de 30 secondes et de le télécharger en tant que statut. Il sera bientôt disponible. « Mode compagnon » pour les tablettes – whatsapp-bêta: nous permet d’associer notre compte WhatsApp à une tablette, pour pouvoir l’utiliser sur plusieurs appareils en même temps. Il est déjà disponible pour certains utilisateurs. Nouveau pack d’autocollants – WhatsApp Bêta 2.22.21.3 pour Android: Le pack d’autocollants « Giannis & Family » est désormais disponible pour être ajouté à l’application Améliorations de l’enquête – _WhatsApp Beta 2.22.20.11 pour Android_ : option en cours de développement qui vous permettra de trier les options de sondage en faisant glisser chacune d’elles vers le haut ou vers le bas. Prise en charge de l’API Ne pas déranger – WhatsApp Bêta 2.22.21.6 pour Android: option en cours de développement qui ajoutera la prise en charge de l’API Android Do Not Disturb, pouvant informer l’utilisateur des appels manqués lorsque ledit mode est désactivé. Chat WhatsApp officiel pour les nouvelles – WhatsApp bêta 22.20.0.71 pour iOS: WhatsApp proposera aux utilisateurs un chat officiel pour les informer des nouvelles fonctionnalités de l’application. Légende dans les pièces jointes – WhatsApp bêta pour Android 2.22.21.2/WhatsApp bêta 22.20.0.75 pour iOS: option en cours de développement qui permettra d’ajouter un texte qui accompagnera les fichiers envoyés dans les chats.

La plupart des changements seront apportés à l’application de messagerie au fil des semaines. Cependant, il convient de noter que certains changements pourrait prendre plus de temps que prévu en raison d’éventuels problèmes lors de son développement. Depuis Andro4all, nous vous informerons de l’arrivée de chaque nouvelle fonctionnalité qui débarque sur WhatsApp.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂