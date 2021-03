9 moments emblématiques de Lawrence Chaney qui se dérouleront dans l’histoire de Drag Race UK

« Je suis comme le monstre du Loch Ness … UNE LÉGENDE! »

Il n’y a qu’un moyen d’ouvrir cet article, n’est-ce pas? * inhale * LAWRENCE CHAAAAAHNEEEEEH !!!!

Drag Race UK la saison 2 nous a donné tout. De la synchronisation labiale rongée aux ongles et des maxi défis à couper le souffle, jusqu’aux podiums, Lawrence Chaney a été à l’avant-plan depuis le tout début.

Après 9 épisodes et d’innombrables badges RuPeter plus tard, notre reine préférée de Glasgow a gagné sa place légitime en finale aux côtés d’Ellie Diamond, Bimini Bon Boulash et Tayce. Il est maintenant temps de revenir sur les meilleurs morceaux de Lawrence et de revivre certains de ces moments emblématiques.

Drag Race UK: les meilleurs moments de Lawrence Chaney. Image: BBC Trois

1) Quand Lawrence Chaney portait son propre visage sur la piste.

Le niveau constant d’excellence de Lawrence Chaney sur la piste a facilement été l’un des moments les plus marquants de la saison 2 – de la toute première piste double Queen of Your Hometown / Gay Icon, à ce magnifique moment rose « Stoned », puis au Panto Dame. la demi-finale.

Mais quand elle est sortie pour le podium de Monster Mashup? Le corps a été servi! AU SENS PROPRE!

🩸MONSTER MASH-UP🩸 Au service de votre CORPS! Pour ce look, je voulais rendre hommage à «The Bride of Frankenstein», «Texas Chainsaw Massacre» et je suis gay donc j’ai dû ajouter du «Sweeney Todd» pour faire bonne mesure! pic.twitter.com/MKsA9fvDLw – Lawrence Chaney (@ShadyLawrence) 4 février 2021

2) Quand Lawrence Chaney a cassé le vélo dans Morning Glory.

Lawrence vous a non seulement offert à Lorraine Kelly une course pour son argent en tant que moitié des Dragony Nieces, mais elle nous a également offert l’un des moments les plus emblématiques et mémorables de Drag Race UK histoire quand elle a tenté de quitter la scène sur un vélo pour enfants minuscules, et a fini par le casser.

via GIPHY

3) Quand Lawrence Chaney a dit à Bimini de «se faire baiser» après avoir appris ce que signifie «PMA».

Dans la salle de travail, Lawrence et Bimini se sont assis pour discuter honnêtement de la façon dont la pandémie et les verrouillages britanniques ultérieurs les avaient affectés tous les deux, mentalement et professionnellement. Ce qui a suivi a été facilement l’un des moments les plus drôles de la saison. Si «se faire baiser» n’était pas déjà un élément de base de votre vocabulaire quotidien, c’est maintenant.

4) « Je vais vous montrer mes pipes! » De Lawrence Chaney. commentaire de piste

Presque tout ce qui est sorti de la bouche de Lawrence, que ce soit sur scène, dans la salle des werk ou dans les confessionnaux, était de l’or de la comédie, mais le meilleur est venu à mi-parcours, en réponse au commentaire de Sheridan Smith sur la tenue de révélation en tartan de Lawrence.

5) Quand Lawrence Chaney a servi Phyllis Bitchell dans Beastenders.

Si les vrais acteurs de Shirley Carter et / ou Phil Mitchell veulent un jour de congé après le tournage Eastenders, la BBC sait qui appeler.

via GIPHY

6) « Vous êtes tellement stupide, vous avez étudié pour votre test COVID »

Sister Sister a peut-être remporté ce mini défi, mais la lecture d’Ellie Diamond de Lawrence était un moment.

via GIPHY

7) Le bâillon continu de « tension sexuelle » de Lawrence Chaney avec Tayce et A’Whora

Non seulement les soupçons de Lawrence à propos de la relation entre Tayce et A’Whora nous ont fourni tant de divertissement, mais ils ont également été le catalyseur de la désormais emblématique de Tayce « la joue, le nerf, le fiel, l’audace et la bonne humeur! » ligne. Et pour cela nous disons, merci TU, Lawrence Chaney.

via GIPHY

8) Quand Lawrence Chaney et le reste des United Kingdolls nous ont donné ‘UK Hun?’

Quand le couplet d’ouverture de Lawrence de «UK Hun?» a explosé de nos haut-parleurs, la vie telle que nous la connaissions a changé à jamais. Des semaines plus tard, Lawrence’s « Clap for the bing bang BOOOOOONG« joue toujours en boucle dans nos têtes et pour être honnête, nous espérons qu’il ne partira jamais.

via GIPHY

9) Et enfin, ce moment de traînée rapide absolument incroyable pour le mini défi Limbo.

Pas de mots. Juste une adoration complète et totale pour l’icône et la légende Lawrence Chaney.

via GIPHY

.

