9 meilleurs films de vacances à regarder sur Netflix, Hulu et Amazon Prime

Maintenant que Thanksgiving est arrivé et reparti, les films de Noël abondent, tout comme les listes des meilleurs films de Noël. Avec autant d’options de diffusion en continu, il peut être difficile de choisir si vous n’êtes pas satisfait des seuls favoris que vous regardez chaque année. (Seul à la maison encore?)

Cela ne signifie pas nécessairement que les anciens favoris suggérés par Good Housekeeping devraient être ignorés, mais il est toujours amusant de faire de la place pour de nouveaux, nous avons donc réduit les choix sur trois des principaux streamers: Netflix, Hulu et Amazon Prime . Espérons que ceux-ci iront bien avec toutes ces perdrix dans les poiriers.

Films de vacances sur Netflix

‘À propos du temps’

Ceci est pour les personnes qui ont vu L’amour, en fait quelques fois de trop. Ce joyau sous-marin provient du même scénariste-réalisateur, Richard Curtis, et raconte l’histoire d’un jeune homme qui découvre qu’il peut voyager à n’importe quel moment précis dans le temps qu’il le souhaite. Cela rend sa vie romantique plus qu’un peu compliquée. Mettant en vedette les toujours attachants Rachel McAdams et Domhnall Gleeson, avant qu’il ne soit assommé en tant que général Hux dans les préquelles de Star Wars. Recherchez également une première apparition de Margot Robbie.

«Klaus»

Netflix a vraiment augmenté son contenu de Noël au point que la suite de Les chroniques de Noël avec Kurt Russell et Goldie Hawn n’a pas besoin de beaucoup d’aide des listes de Noël. Cependant, l’année dernière, ils ont inventé ce joyau, une nouvelle histoire d’origine imaginative pour le roi séculier de Noël.

‘Un Noël très Murray’

Vu Scrooged trop de fois? À la recherche de plus de Bill Murray et Sofia Coppola après avoir regardé leur nouveau film Avec des glaçons? Découvrez ce spécial de Noël de la même équipe, alors que Murray et sa compagnie chantent des châtaignes de Noël après avoir été recouvertes de neige. Les stars Chris Rock, Miley Cyrus et Avec des glaçons co-vedette Rashida Jones.

Films de vacances sur Hulu

‘Arthur Noël’

Le jeu de films de Hulu s’est amélioré ces dernières années, mais en ce qui concerne les plats de Noël, les meilleurs titres peuvent être trouvés avec des chaînes supplémentaires. Trop de contenu de Noël pour les enfants gifle l’animation la moins chère sur les histoires les plus chintz. Avec l’aide du module complémentaire Starz, cherchez ce joyau négligé de l’équipe qui nous a amenés Wallace, Gromit et Shaun le mouton. Ici, le fils maladroit du Père Noël trouve son chemin pendant les vacances.

‘La pierre de la famille’

Le réalisateur Thomas Bezucha a reçu de bonnes critiques pour son nouveau western avec Kevin Costner et Diane Lane, Laisse le partir, il vaut donc la peine de regarder cette dramatique familiale de 2005 avec Diane Keaton, Sarah Jessica Parker et l’omniprésente Rachel McAdams. Non seulement il raconte une histoire de temps en famille troublés sans devenir maudlin, mais il cite avec amour un autre classique de Noël, Rencontrez-moi à Saint-Louis. Disponible via HBO.

‘Noël dernier’

L’entrée de Noël de l’année dernière de Paul Feig n’a pas reçu beaucoup d’attention positive, mais cette histoire basée sur les chansons de George Michael avec un scénario de la co-star Emma Thompson, visible avec le module complémentaire HBO, a ses charmes, pas le moindre d’entre eux est une performance gagnante d’Emilia Clarke, jouant une femme entrant dans l’esprit de Noël après que des problèmes de santé aient presque eu raison d’elle – similaire à ce qui est arrivé à Clarke dans la vraie vie.

Films de vacances sur Amazon Prime

‘Anna et l’Apocalypse’

De nombreuses listes vous parleront de films sur «Amazon Prime», mais elles sont trompeuses. Le Polar Express, par exemple, est sur Amazon, mais ce n’est pas gratuit avec votre abonnement Prime. Nous avons trouvé trois films qui le sont. Cette première entrée pourrait aider les personnes dont le film de Noël préféré est Mourir dur. Quoi de mieux qu’une comédie musicale de Noël zombie?

‘Le bonhomme de neige’

Le livre de Raymond Briggs a charmé par sa simplicité élégante, tout comme ce film d’animation, qui vous réjouira avec ou sans Noël blanc.

‘C’est une vie magnifique’

Oui, c’est l’un des choix super évidents que presque tout le monde a vu, mais cela vaut toujours la peine d’être revisité. Il a la réputation d’être ringard et sucré, et parfois c’est le cas, mais une grande partie du chemin, c’est un film en colère qui se noie dans le désespoir alors que George Bailey tente de réaliser ses rêves mais se fait déjouer par la vie à Bedford Falls au point où il souhaite qu’il ne soit jamais né. Ce film se déroule dans un endroit vraiment sombre, conforme à l’état d’esprit d’un acteur (James Stewart) et d’un réalisateur (Frank Capra) qui vient de rentrer de la Seconde Guerre mondiale. C’est pourquoi il gagne sa fin joyeuse.