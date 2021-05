Zombieland Saga est un anime sorti à la mi-2018, l’histoire est basée sur une jeune chanteuse nommée Sakura Minamoto, qui est tuée dans un accident de la circulation et est ressuscitée en tant que Zombie une décennie plus tard. Sakura décide de former un groupe / groupe musical avec 6 autres filles qui lui ressemblent. Toutes ces filles du groupe sont de différentes époques au Japon, elles ont été ressuscitées pour ce groupe d’idoles par Kotaro Tatsumi. Dans ce blog, vous trouverez divers anime similaires à Zombieland Saga, alors assurez-vous de lire l’article jusqu’à la toute fin.

9 meilleurs anime similaires à Zombieland Saga

Zombieland est un soulagement comique, un anime que vous pouvez regarder lorsque vous vous ennuyez juste des histoires de protagonistes shonen et des animes en trois dimensions. Si vous êtes quelqu’un qui a aimé Zombieland Saga, nous avons le Top 9 des Anime similaires à Zombieland Saga pour vous. La plupart de ces animes peuvent être visionnés sur Crunchyroll et Netflix.

Dxd lycée

Highschool DXD est un anime étrange, je veux dire un anime étrange que vous adorerez regarder. Le protagoniste de la série, Issei Hyoudou est un pervers dont le plus grand rêve est de créer son propre harem. Oui, tu m’as bien entendu. Issei va à un rendez-vous avec une fille où il découvre qu’elle est un ange déchu, et avant qu’il ne puisse réagir, il est tué par elle.

Issei perd 5 secondes .🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/aiyHP0W0AP – Lycée DxD (@hsdxd_anime) 28 avril 2021

Plus tard, Issei est ressuscité par un diable nommé Rias Gremory, maintenant Issei doit s’adapter et vivre dans ce monde rempli de démons et d’anges. Si vous voulez regarder un anime similaire à Zombieland Saga, vous allez adorer ça. Btw c’est un anime ecchi, vous pouvez le regarder sur Crunchyroll et Netflix.

Est-ce un zombie?

Imaginez que vous ayez un dépanneur pour acheter des produits ordinaires et que sur le chemin du retour, vous êtes tué. Suce non? C’est ce qui arrive au protagoniste nommé Ayumu Aikawa, plus tard, il est ressuscité en zombie par un homme appelé Eucliwood Hellscythe.

Le Twist commence quand Ayumu prend l’uniforme d’Haruna par accident, Haruna qui a des pouvoirs magiques les perd au profit d’Ayumu. Maintenant, les deux doivent décider comment lui rendre ses pouvoirs. C’est un anime étrange comme vous vous en doutez, mais il est très similaire à Zombieland Saga.

Date un Live

Cet anime, Date a Live commence quand il y a des tremblements de terre comme des calamités naturelles qui se produisent dans toute l’Asie. Il y a plus de trente ans, en Asie de l’Est, un tremblement de terre a tué plus de 150 millions de personnes. Un gars nommé Shidou Itsuka se situe entre l’une de ces choses étranges qui se passe partout, alors qu’il tente de sauver sa sœur.

J’aime tellement sortir avec un live 🥰🥰🥰💙💙💙💜💜💜💜 pic.twitter.com/wT51T9zR08 – 🧹💚 レ ッ ド ク ラ ウ ン レ バ ン 💚🧹 (@Redcrownrevan) 28 avril 2021

C’est alors que Shidou découvre cette fille, qui a des pouvoirs divins, et découvre que son arrivée sur la planète provoque ces tremblements de terre. Ces tremblements de terre sont appelés séismes spatiaux. Shiodu commence à essayer de les arrêter par amour plutôt que par d’autres qui ont des idées violentes. Il s’agit d’une comédie amusante et d’un anime mystérieux similaire à la saga Zombieland. Vous pouvez vous en gaver sur Crunchyroll.

Rosario + Vampire

Cet anime parle de monstres essayant de vivre entre humains sous leur forme humaine. Le pensionnat appelé «Youkai Academy» n’est pas une école normale! C’est une école remplie de jeunes monstres sous forme humaine, où l’on pense qu’ils vivent avec des humains.

Lorsque Tsukune Aono entre en scène, elle fait des ravages. Alors qu’elle entre à l’Académie Youkai où il est strictement interdit aux humains. Elle devient la première humaine à étudier dans cette école, vous allez adorer cette comédie animée de lycée.

Backstreet Girls: GokuDolls

Trois gars nommés Kazuhiko, Kentaro, Ryou, qui appartiennent à un gang Yakuza, se voient confier une mission par leur patron. Lorsqu’ils ne parviennent pas à terminer la mission, ils sont forcés de subir une opération de changement de sexe en guise de punition. Je veux dire que c’est une punition dure, mais bon c’est de l’anime.

Après l’opération, ils sont professionnellement formés pour chanter et danser pour former un groupe d’idols au Japon. Le groupe Idol s’appelle «Goku Dolls», les trois yakuza essaient de garder leur personnalité en tant que Yakuza malgré leur transformation en femmes. La comédie de cet anime est un incontournable pour les fans de la saga Zombieland. Vous pouvez le regarder sur Crunchyroll.

Angel Beats

The Angel beats est un anime similaire à la saga Zombieland, car il a l’intrigue d’Afterlife. Le personnage principal de la série, Yuzuru Otanashi qui se réveille dans un monde de l’au-delà après sa mort tragique. Yuzuru rencontre Yuri, le chef de l’équipe d’Afterlife Battlefront. Il finit par rejoindre l’équipe de Yuri et commence lentement à apprendre la réalité de la situation dans laquelle il est coincé et en apprend de plus en plus sur l’au-delà.

Ils doivent d’abord faire l’expérience du train Feels. Anime: un ange bat pic.twitter.com/NDAx9JmMF0 – Obi ☕ (@Dr_Otaku_drew) 25 avril 2021

Yuzuru ne se souvient pas des détails de sa vie passée, tout au long de la série quand il apprend la réalité du nouveau monde dans lequel il est entré. Il commence à retrouver ses souvenirs et se sent libéré des chaînes du traumatisme de sa vie passée. Cette prise de conscience donne un sens à sa nouvelle vie et ne la rend pas dénuée de sens.

Locodol

Cet anime a également un groupe d’idols tout comme Zombieland Saga, le personnage principal Nanako Usami est un adolescent normal qui aime chanter et danser. Un jour, Nanakos Oncle lui demande de faire équipe avec une fille nommée Yukari Kohinata et de créer un groupe d’idols.

Cela fait un énorme changement dans la vie de Nanako car elle a toujours voulu être une idole. Elle sait qu’elle a eu la chance de faire partie d’un groupe d’idols en si peu de temps. Nanako profite de cette opportunité et commence à promouvoir sa ville locale, qui traverse une crise économique!, Ce qui en fait un anime comme Zombieland Saga. Cette émission «Locodol» est très mignonne et vous apprécierez sûrement de la regarder.

22/7

Le protagoniste de ce spectacle est une adolescente nommée Miu Takigawa. Miu vit sa vie sur sa propre base, elle soutient sa famille de toutes les manières qu’elle peut et parvient toujours à lui retirer du temps. C’est une adolescente qui n’aime pas gaspiller de l’argent pour des trucs stupides et est toujours concentrée sur sa vie.

Un jour, Miu reçoit mystérieusement une invitation à propos d’un groupe d’idols appelé 22/7! Elle rejoint ce groupe avec 5 autres filles et elles sont contrôlées par le mur. Ils doivent écouter et diriger le groupe d’idols selon eux. Vous apprécierez de regarder 22/7 au fur et à mesure, vous découvrirez comment ils sortent des problèmes auxquels ils sont confrontés et parviennent à se faire connaître.

Minerai de fille magique

L’anime Magical Ore, également appelé «Maho Shoujo Ore», se concentre sur le genre des anges et des groupes d’idols, assez célèbre au Japon! La fille principale du spectacle est Saki Uno qui fait partie d’un groupe de duo d’idols appelé «Magical Twins». La deuxième personne du groupe est Sakuyo Mikage, qui est également le meilleur ami de Saki.

Minerai de fille magique | Mahou Shoujo Ore 💞✨ Mon préféré. Série printemps ~ Merci pour les rires. Sérieusement. 😭😂 @OreMagical pic.twitter.com/tNwsWTnc3i – RONALYN (@rottenronana) 26 juin 2018

En tant que proche de Sakuya, Saki a le béguin pour son frère Mohiro et veut être sa petite amie. La torsion majeure de l’anime commence lorsque Saki rencontre une mascotte nommée Kokoro-Chan, qui lui dit que sa mère était un ange chasseur de démons! Cela la prend au dépourvu et la choque. Des choses mystérieuses commencent à se produire car Saki se voit également offrir le même rôle que sa mère, d’abord elle le nie. Mais ce qui lui fait accepter le rôle, c’est à cause de Mohiro.

Mohiro est l’une des cibles des démons! Pour protéger Mohiro avec qui elle veut être, Saki franchit cette étape pour devenir un ange chasseur de démons. Le spectacle tourne autour du genre des idoles, ce qui en fait un anime similaire à Zombieland Saga. La comédie du 22/7 est aussi bonne que Zombieland Saga. Alors allez lui donner une montre sur Crunchyroll.