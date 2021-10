9 grandes questions que je pense que vous devriez laisser les fans se sont posés

Si vous avez entendu quelqu’un dire Je pense que vous devriez partir récemment, votre premier réflexe pourrait être de le prendre personnellement, mais il y a de fortes chances qu’il nomme le titre de l’émission originale de Netflix qui a apporté une sorte de renaissance au genre comique. Écrit et mettant en vedette Tim Robinson, qui pourrait sembler familier depuis son passage sur Saturday Night Live ou Comedy Central’s Détroiters, chaque épisode est une comédie à parts égales et un penseur profond. Les sujets incluent des réunions de travail qui durent trop longtemps, se faire humilier par des magiciens devant son conjoint, un concours « Bébé de l’année », et bien plus encore.

Alors que la première saison de la série de sketches loufoques de l’ancien écrivain SNL Tim Robinson a obtenu des notes élevées de la part des critiques et des téléspectateurs, il n’a pas atteint une masse critique de téléspectateurs de la même manière que la deuxième saison. Maintenant, l’émission a officiellement atteint le niveau de conversation sur les refroidisseurs d’eau, avec des personnes de tous horizons capables de se lier à des références à des « steaks bâclés chez Truffoni » ou à des SMS sur un homme qui garde des dés dans ses poches. La deuxième série a également laissé les téléspectateurs, des nerds autoproclamés de la comédie aux nouveaux arrivants relatifs, avec beaucoup de questions. Qui était cet acteur invité à l’air familier ? Y aura-t-il une autre saison ? Ici, nous avons entrepris de répondre à ces questions brûlantes.

Est-ce qu’Andy Samberg est dans Je pense que tu devrais partir?

Bien qu’il ne figure pas en bonne place dans l’émission, Andy Samberg apparaît dans un sketch de la deuxième saison de l’émission, intitulé « Dan Vega’s Mega Money Quiz ». Le jeu télévisé absurde comprend une mascotte indisciplinée nommée « Chunky », qui devient de plus en plus violente au fur et à mesure que le spectacle avance, pour finalement accoster Andy Samberg. Les Saturday Night Live alun est également profondément impliqué dans la production de l’émission dans son ensemble, la produisant aux côtés des autres membres de son trio de comédies à sketches, The Lonely Island. Leur société de production, Lonely Island Classics, est même créditée d’avoir fait le spectacle.

Qui joue le Père Noël dans l’épisode 3 ?

L’épisode trois de la saison deux a un sketch dans lequel le père Noël est assis sur un panneau de questions-réponses pour un film inexistant appelé Détective Crashmore. Le père Noël est de plus en plus contrarié lorsque Noël est mentionné, voulant que les gens se concentrent plutôt sur sa dernière aventure d’acteur. Le sketch se moque des acteurs qui sont catalogués par une partie et travaillent dur pour se débarrasser de l’image du personnage auquel ils sont associés. Joué par Biff Wiff de Drague et NCIS célébrité, le personnage est une interprétation hilarante de ce phénomène d’acteur spécifique.

Est Je pense que tu devrais partir Réel?

Je pense que tu devrais partir peut parfois jouer comme un faux documentaire, mais n’est certainement pas un documentaire ou une autre forme de télé-réalité. Entièrement scénarisée, la série de sketchs est composée de plusieurs scènes comiques soigneusement écrites, chacune minutieusement créée par le duo d’écrivains de Tim Robinson et Zach Kanin. Robinson apparaît également dans presque tous les sketchs en tant qu’acteur, changeant souvent ses cheveux et sa garde-robe autant que possible pour s’adapter aux personnages. Kanin apparaît dans deux sketches de la première saison et est crédité de la réalisation de quatre épisodes de la deuxième saison.

Où puis-je voir Je pense que tu devrais partir?

Vous pouvez regarder les douze épisodes de l’émission sur Netflix, où elle a été diffusée à l’origine. Comme il s’agissait d’un original de Netflix, il est peu probable qu’il apparaisse bientôt ailleurs. Si vous avez envie de plus de la même marque de comédie étrange après avoir bingé la série, un tarif similaire existe sur d’autres services de streaming. HBO Max a chaque épisode de Tim et Eric Awesome Show, excellent travail !, avec Tim Heidecker et Eric Wareheim, qui occupe un créneau comique similaire, tout comme Le spectacle Eric André, qui est disponible en streaming sur Hulu.

Combien d’épisodes de Je pense que tu devrais partir Sont là?

Actuellement, il y a deux saisons disponibles en streaming, chacune avec six épisodes. Les épisodes sont généralement divisés en trois ou quatre sketches chacun. Alors que les fans réclament déjà une troisième saison, revoir d’anciens épisodes s’avère aussi gratifiant, sinon plus, que la première montre. L’écriture est si précise et les détails des accessoires et des performances sont si subtilement pertinents que chaque visionnage ultérieur révèle un nouvel or comique.

Quel est le premier épisode de Je pense que tu devrais partir?

Le tout premier épisode de la série s’ouvre sur un coup, ou plutôt, une porte cassée. Dans le sketch d’ouverture, Robinson laisse un entretien d’embauche réussi dans un café, seulement pour se débattre avec la porte en sortant. L’intervieweur suggère que la porte est une porte « à pousser », mais Robinson continue de tirer, disant que cela « va dans les deux sens ». Peut-être gêné de se battre avec la porte, Robinson insiste pour l’ouvrir, finissant par l’arracher des gonds après une longue lutte.

Quel épisode est The Game Night Sketch ?

Le sketch « Game Night » apparaît dans l’épisode trois de la première saison. Dans ce sketch, Tim Heidecker joue un invité difficile à une soirée de jeux chez l’ami de sa petite amie. En plus de demander où se trouve le casse-noisette de l’hôte et de demander une « soupe au gaspacho » (puis de se plaindre qu’elle est si tiède qu’elle lui brûle les lèvres), Heidecker est terrible en charades, ne nommant que d’obscurs musiciens de jazz et de blues que personne d’autre au le parti sait.

Y aura-t-il une troisième saison ?

Il n’y a actuellement aucune troisième saison prévue pour entrer en production, bien que les fans dévoués ne devraient pas perdre espoir. La première saison a fait ses débuts en 2019 et la deuxième saison est sortie deux ans plus tard, en 2021. À ce rythme, les fans peuvent s’attendre à une autre saison en 2023, mais en fonction de la quantité de presse que la deuxième saison a reçue, cela pourrait être beaucoup plus tôt. Tous les grands magasins ont donné des critiques élogieuses à l’émission, et l’agrégateur de critiques populaires Rotten Tomatoes a attribué à la deuxième saison une note « 100% Fresh ».

Qu’est-ce que le thème musical ?

Peut-être un clin d’œil à l’éducation de Détroit du créateur et star Tim Robinson, la musique présentée dans les séquences interstitielles animées de la série a une saveur résolument Motown, même si de nombreux artistes n’ont jamais enregistré dans la Motor City. Les chansons les plus utilisées incluent « Big Flame (Is Gonna Break My Heart In Two) » de Doris Wilson, « Baby Bay » de John Lewis et « Blending Soul » de Soul Blenders. La musique soul optimiste complète magnifiquement les croquis intemporels et constitue le début d’une excellente liste de lecture pour faire des tâches ménagères ou s’asseoir dans la circulation.

Sujets : Netflix