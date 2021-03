Ceci est un compte stan Ellie Diamond.

Il ne fait aucun doute qu’Ellie Diamond a fait bonne impression dès qu’elle est entrée dans le RuPaul’s Drag Race Royaume-Uni werkroom saison 2. La nuisette de Dundee est entrée dans la compétition avec certains des meilleurs maquillages de Course de dragsters histoire. Depuis, elle nous a divertis avec d’innombrables looks de piste incroyables et de multiples performances de défi inoubliables.

Dans cet esprit, il n’est pas étonnant qu’Ellie soit dans le RuPaul’s Drag Race Royaume-Uni finale de la saison 2. Ce soir (18 mars), Ellie affrontera Bimini Bon Boulash, Lawrence Chaney et Tayce et n’importe laquelle des reines pourrait gagner. Avant de savoir qui est le gagnant, nous avons pensé célébrer Ellie et choisir neuf de nos moments préférés d’Ellie Diamond de la série.

9 fois Ellie Diamond nous a donné la vie sur RuPaul’s Drag Race UK saison 2. Image: BBC

1) Quand Ellie nous a donné non pas un pas deux mais TROIS regards sur la piste de révélation

Nous sommes tout de suite tombés amoureux du look caricatural d’Ellie, mais ce sont ses tenues dans le défi « Surprise, Surprise » de l’épisode 2 qui nous ont transformés en petits diamants officiels. Rendant hommage au Magicien d’Oz, elle nous a offert l’Épouvantail, le Tin Man et le Lion sur une seule piste.

Maintenant, c’est comme ça que vous faites une révélation.

2) Quand Ellie s’est fait voler un badge RuPeter dans Who Wore It Best?

Dans l’épisode 3, Ru a jumelé les reines et a donné à chaque paire les mêmes matériaux pour voir qui pourrait créer la meilleure tenue d’entre elles. Dans la plupart des paires, il y avait un gagnant clair, mais Ellie Diamond et Lawrence Chaney ont tous deux livré des looks dignes de récompense. Lawrence a gagné mais nous pensons qu’Ellie aurait été tout aussi digne du badge RuPeter cet épisode.

Jordan Dunn a dit qu’elle « avait obtenu Beyoncé » de la tenue et nous ne voyons aucun mensonge.

3) Quand Ellie a confronté RuPaul pour ne pas dire Ellie Diamond

Il faut du courage pour parler à RuPaul et Ellie a fait exactement cela. Tout au long de la compétition, Ru avait mis un accent écossais, chaque fois qu’il disait le nom de Lawrence Chaney, mais il n’a jamais fait la même chose avec Ellie, bien que les deux soient des reines écossaises.

Ellie a interrogé Ru directement à ce sujet dans l’épisode 4 et c’était un moment télévisé emblématique.

4) Quand Ellie est arrivée sur la piste comme une mouette … et ça a marché

Course de dragsters de RuPaul est une question de risques. Parfois, ils atterrissent. Parfois non. Dans le défilé A Day at the Seaside, Ellie a tout fait en s’habillant comme une mouette dans un bikini jaune à pois. C’était beau? Était-ce terrifiant? Était-ce du génie? Était-ce tout ce qui précède? Nous ne sommes toujours pas sûrs.

Ce que nous savons, c’est que cela a fait une impression et nous y penserons pendant des années.

5) Quand Ellie a servi la réalité de Katy Perry dans le défi Supershero

On a beaucoup parlé de la façon dont A’Whora était la reine de la mode cette saison, mais Ellie a également prouvé qu’elle était plus que capable de créer un look incroyable sur place également. Après sa performance exceptionnelle dans le film ‘Who Wore It Best?’ piste, Ellie l’a intensifié d’un cran en nous donnant un look Supershero digne de Katy Perry.

Une brosse de toilette n’a jamais été aussi délicieuse.

6) Quand Ellie a transformé « Kitty Girl » en un chef-d’œuvre de butch

La plupart des reines ont vu la bouchée de Ru ‘Kitty Girl; mini-défi comme une chance d’être aussi stéréotypiquement masculin que possible, mais Ellie a renversé le défi en faisant référence aux icônes masculines glam-rock d’antan. Elle nous a donné la grande énergie de David Bowie et a remporté son premier défi dans la compétition.

‘Il était temps!’ selon les mots de Sarah Harding!

7) Quand Ellie nous a offert le set de stand-up le plus surréaliste de l’histoire de Drag Race

Accrochez cette performance au louvre. Également des points bonus pour le drame Ellie causé en jouant simplement au jeu et en choisissant l’ordre de stand-up qui lui convenait le mieux.

8) Quand Ellie et Bimini ont fait partie d’un mème viral hilarant

Nous pourrions regarder cette image d’Ellie et Bimini pendant des heures sans jamais nous ennuyer.

9) Quand elle a atteint la finale après une synchronisation labiale épique Double Save

Nous savons tous que Tayce est l’un des plus grands assassins de synchronisation labiale à sortir Course de dragsters de RuPaul mais Ellie a fait en sorte qu’elle tienne bon dans sa première bataille de synchronisation labiale de la compétition. Les deux reines ont capturé ce qui rend « Last Thing On My Mind » par Steps si génial et les deux d’entre elles se sont méritées à juste titre des places dans la finale.

Nous avons hâte de voir ce que fait Ellie ce soir!

