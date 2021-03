9 fois Bimini Bon Boulash a prouvé qu’elle méritait la couronne de Drag Race UK

GENDER BENDER, DÉLINQUANT CIS-TEM!

LIBÉREZ LA BÊTE! Il est difficile d’imaginer la vie avant que Bimini Bon Boulash n’entre dans nos vies. Au cours des 10 dernières semaines, Drag Race UK les fans du monde entier sont tombés amoureux de la reine non binaire de niveau supérieur de Nottingham. Qu’elle tourne sur le podium avec un look unique en son genre ou qu’elle nous fasse pleurer de rire dans un défi comique, personne ne se compare au végétalien préféré du pays.

Le RuPaul’s Drag Race Royaume-Uni La finale de la saison 2 sera diffusée demain (18 mars). Bimini affrontera Ellie Diamond, Lawrence Chaney et Tayce pour remporter la couronne. Avant que cela ne se produise, nous avons pensé faire un voyage dans le passé et célébrer neuf des moments les plus emblématiques de Bimini du spectacle.

Drag Race UK: Moments emblématiques de la saison 2 de Bimini Bon Boulash. Image: BBC

1) Quand Bimini a prouvé qu’elle était du genre à regarder dans une première synchronisation labiale épique

C’est fou de penser maintenant que Bimini était dans les deux derniers lors de la première semaine de la compétition. Son look de ville natale était l’un de nos favoris, mais les juges ne s’en préoccupaient pas autant, et Bimini a dû faire une synchronisation labiale pour sa vie contre Joe Black. Joe a donné une brillante performance mais Bimini a volé la vedette avec son interprétation de «Relax» de Frankie Goes to Hollywood.

Talons de 10 pouces, pas de sous-vêtements, repose-mains, fentes – nous n’avons pas d’autre choix que de stan.

2) Quand Bimini s’est ouvert sur le fait d’être non binaire avec Ginny Lemon

Dans l’épisode trois, Bimini réconforte Ginny après que Ginny ait révélé qu’ils avaient du mal avec leur identité de genre et leur amour-propre. Dans une conversation franche et émouvante, les deux reines discutent de ce que c’est que d’être non-binaire et Bimini dit: « La façon dont nous voulons nous identifier n’est pas à personne d’autre. Ce n’est à personne de débattre. comment nous nous sentons à l’intérieur. «

Puis-je avoir un amen!

À quel point était-il agréable d’entendre deux personnes non conformes au genre discuter de politique identitaire sans Piers Morgan? – BIMINI! (@biminibabes) 29 janvier 2021

3) Quand Bimini est devenue l’animatrice de télévision matinale préférée du Royaume-Uni

Bimini s’est vraiment affirmée en tant que coureuse avant dans Morning Glory. Non seulement elle et Tayce ont agi en tant que co-animateurs parfaits, mais elle a également prouvé qu’elle était une force comique avec ses one-liners hilarants (« Mind the tuck ») et ses singeries physiques (nous ne pouvons toujours pas en avoir assez des coups. de Bimini s’enfonçant lentement dans le canapé ‘).

La nation a parlé et nous voulons que Bimini et Tayce deviennent les nouveaux visages de la télévision matinale britannique.



Bimini et Tayce Drag Race UK’s Morning Glory Challenge. Image: World of Wonder / BBC

4) Quand Bimini a livré l’un des meilleurs versets de l’histoire de Drag Race

Il est sûr de dire que les United Kingdolls sont le meilleur groupe de filles britannique à faire ses débuts depuis Little Mix. Non seulement sont-ils tous des interprètes incroyables, mais nous avons également vu chacune de leurs personnalités briller «UK Hun? et Bimini est vraiment passé. Nommez un couplet plus emblématique que «Genre-bender, cis-tem offender / I like it rough but my lentilles tendre».

Je n’ai pas pu obtenir « Libérez la bête, Bimini! » est sorti de ma tête depuis que je l’ai entendu pour la première fois et je veux qu’il y reste pour toujours.

5) Quand elle a fait Katie Price mieux que quiconque ne l’a jamais fait Katie Price

«Les mamelons sont les yeux du visage». Dois-je en dire plus.

6) Quand elle a mis la version Bimini sur le thème préhistorique

Chaque saison de Course de dragsters nous présente une nouvelle sélection de reines de la mode, mais certaines des reines les plus mémorables sont celles qui sortent des sentiers battus avec leur apparence. Le thème préhistorique de l’épisode 6 nous a donné de nombreuses tenues de femme des cavernes, mais Bimini nous a donné quelque chose de différent en basculant un moment de bactéries à la mode.

Un chef-d’œuvre digne d’Alexander McQueen.

7) Quand elle a inventé l’expression « Pas une blague, juste un fait »

Bimini a obtenu son troisième badge RuPeter avec son plateau de comédie et c’était vraiment glorieux. En plus de nous donner envie de démanteler le patriarcat avec sa narration hilarante, elle nous a fourni une nouvelle phrase emblématique et elle a déjà pris le dessus sur les médias sociaux et notre vie quotidienne.

Pas une blague, juste un fait.

8) Quand elle a fait des spots haute couture

Le pouvoir que cela a, l’intelligence que cela a, l’autorisation que cela a, l’accès que cela a, l’influence que cela a, le profil que cela a, les implications internationales que cela a …

L’acné n’a jamais été aussi belle.

9) Quand elle est devenue la Kat Slater de Drag dans Beastenders

Et le British Soap Award de la meilleure actrice est décerné à … Bimini Bon Boulash.

