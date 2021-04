9 façons simples de rendre votre routine matinale plus écologique

Les matins sont tout au sujet de nouveaux départs, alors pourquoi ne pas utiliser une routine quotidienne de réveil pour être plus durable et écologique?

Et cela mène à la prochaine grande question: par où commencer?

La réponse, selon Mimi Ausland, cofondatrice et PDG de Free the Ocean, une entreprise qui œuvre pour éduquer les gens sur la façon de rendre la planète plus durable et de débarrasser nos océans du plastique, est simple: commencer petit.

«Cela peut être un peu écrasant d’essayer de tout rendre durable en même temps, donc je recommande de commencer par un domaine. Faites-le un pas à la fois», a déclaré Ausland à TMRW. Voici quelques idées.

En rapport

Lorsque vous roulez, vous étirez ou sortez du lit …

1. Créez l’ambiance pour la durabilité

«J’essaie de garder les choses très simples dans la chambre – minimaliste. J’essaie de ne pas garder le téléphone à côté de moi, j’ai un réveil à l’ancienne, je garde des plantes dans la pièce. Je crois fermement que si vous ‘ êtes entouré de plus de plantes et d’un éclairage plus naturel, vous allez vous réveiller et essayer de vivre de manière plus durable », a déclaré Ausland à TMRW.

2. Choisissez une literie qui a un impact

Certaines entreprises visent à utiliser moins d’eau dans la production et à utiliser des matériaux recyclés ou fabriqués à partir de fibres naturelles. Si votre literie a dépassé son apogée ou si vous souhaitez soutenir les marques de décoration intérieure avec des initiatives durables et donner ce que vous avez maintenant, il existe de nombreuses bonnes options. Alors que les matériaux moins pénibles pour l’environnement coûtent souvent plus cher, comme les feuilles de parachute, ils ont également tendance à durer plus longtemps. Ausland recommande d’envisager la budgétisation pour cela comme un investissement dans ce que vous possédez (et un investissement dans la Terre, bien sûr).

Avocado Green Mattress, par exemple, a été le premier dans son domaine à obtenir la certification climatiquement neutre. En plus des matelas, l’entreprise vend également des meubles pour aider à maximiser l’espace et à minimiser l’encombrement avec divers matériaux comme le bois de récupération.

3. Besoin de meubles? Acheter d’occasion

Une solution économique pour vivre de manière durable consiste à puiser dans l’approvisionnement sans fin de biens déjà utilisés. Nous ne disons pas d’attraper un matelas sale sur le bord de la route, mais de trouver une table de chevet en teck usagée? Pourquoi pas!?

«Si vous pouvez éviter d’acheter du neuf auprès des plus grandes entreprises de meubles plus connues, vous pouvez trouver de très bonnes choses réutilisées qui réduisent votre impact», a déclaré Ausland à TMRW.

Lorsque vous vous préparez et que vous vous lavez …

Avant d’acheter des produits durables pour la salle de bain (ou n’importe où ailleurs dans la maison), il est sage de vérifier la marque. Si vous recherchez des brosses à dents en bambou, par exemple, faites une petite recherche directement sur le fabricant. Cela vous aidera à déterminer s’il s’agit du type de marque que vous souhaitez soutenir. Suivre les comptes Instagram d’organisations à but non lucratif durables ou d’activistes environnementaux peut également être un moyen utile de trouver des marques fiables qui suivent des initiatives vertes.

4. Brossez-vous les dents

«Aux États-Unis seulement, 1 milliard de brosses à dents en plastique sont achetées et jetées chaque année. Le bambou est entièrement compostable mais peut également être utilisé pour le nettoyage», a déclaré Ausland à TMRW. « Je choisis les brosses à dents en bambou plutôt que les brosses électriques, qui peuvent durer plus longtemps mais finiront toujours par faire partie des déchets. »

Une fois que votre brosse à dents a eu sa part d’utilisation, essayez de la réutiliser pour nettoyer d’autres articles, comme des baskets ou des coins poussiéreux de la maison.

Et au lieu d’acheter des tubes de dentifrice en plastique encore et encore (et encore), essayez une alternative, comme des pastilles de dentifrice, que vous mâchez avant de vous brosser les dents. Il existe également des comprimés de rince-bouche ou des solutions de rechange pour rince-bouche à huile liquide qui viennent dans des bouteilles en verre recyclables et rechargeables.

« Le bonus est qu’ils ont l’air vraiment mignons », a ajouté Ausland.

5. Hydratez votre visage

Ausland suggère d’acheter des crèmes pour le visage dans un bocal en verre et du maquillage dans des tubes en papier, en verre ou dans un emballage compostable.

«Ils contiennent généralement des ingrédients plus naturels et faciles à comprendre. Ces deux éléments vont généralement de pair, ils sont donc souvent meilleurs pour votre peau», a-t-elle ajouté.

6. Prenez soin de vos cheveux

Quand il est temps de prendre une douche, Ausland recommande d’utiliser des produits qui ne viennent pas dans des bouteilles en plastique. Avec une recherche rapide sur Pinterest ou Instagram, il existe des formules de bricolage élaborées à partir d’ingrédients faciles à trouver qui valent la peine d’être testées. Ausland, qui teint ses cheveux en blonde, a également constaté que les barres de shampoing et de revitalisant (emballées comme un pain de savon typique) fonctionnent très bien et n’ont pas d’emballage – c’est-à-dire pas de déchets!

Elle opte également pour des brosses à cheveux en bambou et des élastiques à cheveux sans élastique, qui se décomposent à la fin de leur vie.

« Ils ressemblent exactement à des élastiques à cheveux normaux, (mais ils) tirent moins les cheveux », a déclaré Ausland à TMRW.

Lorsque vous prenez un petit-déjeuner …

7. Limitez la viande et achetez des ingrédients plus frais en vrac

Bien qu’un copieux petit-déjeuner rempli de viande puisse être un régal, il a été prouvé par les scientifiques de limiter la consommation de viande (en particulier de bœuf) pour aider l’environnement et être meilleur pour votre corps.

L’achat de produits, de céréales et de céréales en vrac peut également être bénéfique pour réduire les déchets et économiser de l’argent. Et lorsque vous trouvez des produits pour les smoothies ou les bols de fruits, essayez d’acheter des options qui ne sont pas préemballées. S’il est difficile d’acheter des produits frais, certaines marques, comme Pitaya, conditionnent leurs fruits et légumes surgelés dans des sacs recyclables et utilisent des méthodes respectueuses de l’environnement comme l’agriculture régénérative.

En rapport

8. Essayez des produits réutilisables pour le café et le thé

Que vous préfériez les tisanes ou un expresso fort, Ausland dit que cette partie de votre routine matinale est un excellent endroit pour passer au vert. Pour le thé, essayez de préparer des feuilles mobiles dans une passoire réutilisable. Pour le café, les presses françaises peuvent durer des décennies et sont disponibles en différentes tailles pour préparer autant de café que vous le souhaitez sans filtre jetable. Pour ceux qui préfèrent une machine à café goutte à goutte automatique, essayez des tamis métalliques ou des filtres à café en tissu qui peuvent être lavés encore et encore pendant des années d’une délicieuse infusion.

9. Apprenez à composter

« Compostage: c’est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire », a déclaré Ausland à TMRW. « Le compostage permet de réduire de 50% les déchets des décharges. »

Il existe des moyens simples de composter que vous ayez un jardin ou que vous viviez dans une zone urbaine où vous pouvez donner vos vieux produits et vos déchets alimentaires. Cela peut bien sûr être fait matin, midi et soir, mais c’est un moyen idéal de commencer votre journée de la manière la plus durable!