9 émissions incontournables à regarder après la finale de la saison Line Of Duty

Les fans de Line of Duty sont ravis que la série soit maintenant terminée – avec un sacré final de série.

Nous savons que vous rechercherez un autre drame policier dans lequel plonger vos dents et vous aider à combler le vide, nous avons donc dressé une liste des meilleurs drames policiers pour vous aider à combler le vide.

Bent Coppers: franchir la ligne du devoir, BBC Two

Bent Coppers: Crossing the Line of Duty est un documentaire sur le crime de BBC Two ‘Crédit: BBC iPlayer

Cette série documentaire en trois parties enquête sur la vraie police sale du Met de Londres, qui a inspiré le scénario de Line of Duty.

En parlant de la série documentaire, la BBC déclare: «Cette série explore les sales secrets derrière la police de Londres avec une histoire de corruption qui va jusqu’au sommet du Met et conduit à la formation de la première unité interne de lutte contre la corruption, A10, qui a inspiré le drame de la BBC Line of Duty. «

Le premier épisode, «Firm in a Firm», a été diffusé le mercredi 28 avril et est disponible sur BBC iPlayer.

L’épisode 2 est diffusé le mercredi 5 mai sur BBC Two à 12h30 – ou vous pouvez l’attraper sur iPlayer par la suite.

Idris Elba joue dans Luther, une série policière de BBC One ‘Crédit: BBC iPlayer

Idris Elber incarne le DSI troublé et complexe de John Luther, qui franchit la ligne entre les affaires et le plaisir alors qu’il enquête sur certains des crimes les plus sombres qui se sont produits dans les rues de Londres.

Il y a de l’action dès le départ alors que Luther entre sur les écrans des téléspectateurs revenant de suspension et est immédiatement chargé de résoudre un double meurtre « apparemment parfait ».

L’automne, Netflix

La star de Cinquante Nuances de Grey, Jamie Dornan, joue « The Belfast Strangler » – un conseiller de deuil sans méfiance et père de deux enfants le jour, et un tueur en série notoire qui attaque et assassine violemment des femmes la nuit.

Ce drame criminel psychologique vous fera prendre au bord de vos sièges dès la toute première scène, alors que le personnage de Dornan parvient à s’en tirer avec son sale secret pendant si longtemps.

Mais Gillian Anderson – qui joue DSI Stella Gibson – commence à se rapprocher du tueur et il récupère certains de ses démons passés pour essayer de la secouer.

La série dramatique est disponible sur Netflix.

Steven Avery est le sujet de la série documentaire à succès de Netflix « Making A Murderer »

Il doit s’agir de l’un des meilleurs documentaires sur la vraie criminalité du moment. Making a Murderer retrace le cas de Steven Avery et de son neveu, Brendan Dassey, tous deux condamnés pour le meurtre d’une photojournaliste, Teresa Halbach, en 2005.

Si vous avez apprécié l’élément de corruption policière de Line of Duty, celui-ci pourrait être pour vous, alors que nous regardons l’avocate d’Avery, Kathleen Zellner, se battre pour un nouveau procès après qu’Avery ait cru que la police l’avait accusé du meurtre.

Les saisons 1 et 2 sont disponibles sur Netflix et les fans attendent avec impatience l’annonce d’une troisième saison.

Trop près

Dans ce drame de crime psychologique, la psychiatre médico-légale Dr Emma Robinson est chargée d’évaluer Connie, une femme accusée d’un crime odieux, mais qui prétend qu’elle ne se souvient de rien.

Avec Emily Watson dans le rôle du Dr Robertson et Denise Gough dans le rôle de Connie. C’est une autre série qui ne manquera pas de vous faire tourner la tête.

Chicago PD – Amazon Prime

Chicago PD est un drame policier de NBC ‘Crédit: IMDb

Une série dramatique bourrée d’action de NBC qui suit l’unité de renseignement d’élite du département de police de Chicago alors qu’elle abat des criminels notoires et des opérations liées à la drogue dans la capitale du meurtre en Amérique du Nord.

L’unité est dirigée par DS Hank Voight (Jason Beghe), un flic non conventionnel qui utilise souvent des méthodes sales pour obtenir des résultats. Dans la dernière série, l’unité des affaires internes est sur lui.

Les officiers se lancent dans un dangereux travail d’infiltration intégré dans certains des gangs les plus dangereux de la ville. Des romances compliquées, des poursuites policières à grande vitesse et une justice pénale satisfaisante – cette émission a tout pour plaire.

Les 7 saisons sont disponibles pour les téléspectateurs en dehors des États-Unis pour diffuser sur Amazon Prime.

Informateur, Netflix

Un homme de l’Est de Londres subit des pressions pour qu’il travaille sous couverture en tant qu’informateur pour l’unité antiterroriste afin de protéger sa famille.

Avec Paddy Considine dans le rôle de Paddy Starrs, Nabhaan Rizwan comme informateur – Raza Shar – et Bel Powley dans le rôle de Holly Morten, la série passionnante a été nominée aux BAFTA en 2019 pour un « drame télévisé exceptionnel ».

A l’origine diffusé sur BBC One, tous les épisodes sont désormais disponibles pour être diffusés sur Netflix.

Unforgotten est une série dramatique policière d’ITV, maintenant diffusée sur Netflix Crédit: IMDb

Deux détectives londoniens déterrent des cas non résolus de personnes disparues, de meurtres et de secrets longtemps cachés dans Unforgotten d’ITV.

Avec Nicola Walker dans le rôle de DCI Cassie Stuart et Sanjeev Bhaskar dans le rôle de DCI Sunny Khan – deux détectives britanniques incroyablement relatables.

Au fil des trois saisons, les deux démêlent les mystères qui l’entourent: un jeune garçon dont le corps a été retrouvé après avoir été porté disparu pendant 39 ans (saison 1), l’agression sexuelle et le meurtre d’une jeune fille, dont le cadavre a été retrouvé bourré dans une valise dans la rivière (saison 2) et une adolescente qui a disparu le soir du réveillon du Nouvel An il y a 18 ans et a été retrouvée morte sous une autoroute (saison 3).

Sorties entre 2016 et 2018, les trois saisons sont désormais disponibles à regarder sur Netflix.

Bodyguard est un drame policier de la BBC, maintenant diffusé sur Netflix Crédit: Netflix

Ce drame mystérieux, captivant et – à certains endroits – torride en est un autre pour les fans de crime.

Il suit la relation entre le ministre de l’intérieur fictif (joué par Keeley Hawes) et son ancien garde du corps militaire, David (joué par Richard Madden).

Décrivant la série dramatique, Netflix dit: « Après avoir aidé à contrecarrer une attaque terroriste, un ancien combattant est chargé de protéger un politicien qui était l’un des principaux partisans du conflit même dans lequel il a combattu. »

Tous les épisodes peuvent être diffusés sur Netflix.