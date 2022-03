9 des moments les plus fous de la réunion « Love Is Blind »

Kyle Abrams, membre de la distribution de « Love Is Blind », a promis que la réunion spéciale de la saison deux serait un « accident de train » et, eh bien, il ne plaisantait pas.

Le spécial réunion, qui vient de tomber sur Netflix, a réuni tous les acteurs principaux de la saison deux, y compris les couples qui se sont mariés ainsi que tous ceux qui ont dit « je ne le fais pas » à l’autel.

Les acteurs se sont réunis pour discuter de tout le drame de la saison deux. Adam Rose / Netflix

De nombreux fans s’attendaient peut-être à une confrontation épique entre Shaina Hurley et Natalie Lee, qui étaient toutes les deux à un moment liées de manière romantique à Shayne Jansen dans les pods, mais tout drame dans ce département était en fait assez modéré par rapport à certaines des autres confrontations qui se sont déroulées à terre pendant la spéciale.

En fait, la plupart des moments les plus époustouflants de la spéciale impliquaient Abhishek « Shake » Chatterjee, qui était déjà l’un des acteurs les plus controversés de la saison 2 en raison du traitement qu’il a réservé à sa fiancée, Deepti Vempati, tout au long de la saison. que ses commentaires généraux sur les femmes.

L’épisode des retrouvailles était à peu près une montagne russe émotionnelle non-stop, mais voici quelques-uns des moments les plus mémorables de la spéciale d’une heure.

1. Deepti a appelé Shake pour son traitement d’elle

Deepti n’a pas mâché ses mots lorsqu’il s’est agi de partager ses sentiments à propos de son ex-fiancé. Shake a fait face à un contrecoup intense plus tôt dans la saison après avoir été vu parler derrière le dos de Deepti tout au long de la série sur le fait qu’il n’était pas physiquement attiré par elle.

Deepti a eu quelques mots pour Shake. Adam Rose / Netflix

« Je veux juste dire que ce n’est pas grave de ne pas être physiquement attiré par quelqu’un… c’est la façon dont tu vis la vie, c’est comme ça que tu le fais, c’est comme ça que tu le dis, c’est extrêmement irrespectueux », lui a dit Deepti lors de la réunion. « C’est dégradant pour les femmes, et je suis tellement heureuse pour chaque personne sur ce canapé aujourd’hui parce qu’elles me soutiennent et qu’elles vous appellent. »

Elle l’a également reproché de lui avoir manqué de respect alors qu’il savait que sa famille la regarderait.

« Je t’ai amené dans ma famille. Je n’ai jamais fait ça », a-t-elle déclaré. « Pour mon père et ma mère, rester assis là et vous regarder dire ces putains de choses dégoûtantes à mon sujet est tellement dégradant. »

Dans un moment mémorable de la saison deux, Shake a déclaré qu’être avec Deepti avait l’impression d’être « avec sa tante ou quelque chose comme ça ». Lors de la réunion, Deepti a adressé ce commentaire avec un zinger épique.

« Devinez quoi, votre tante est probablement dope à f—, c’est tout ce que je dis, » dit-elle.

2. Des tensions ont éclaté entre Shake et les autres membres de la distribution

Au cours de la deuxième saison, la plupart des drames entourant Shake étaient centrés sur sa relation avec Deepti, et nous n’avons pas examiné en profondeur ses relations avec les autres membres de la distribution. Mais pendant la réunion spéciale … ​​hoo boy.

Presque tous les membres de la distribution ont exprimé leur frustration envers Shake d’une manière ou d’une autre lors de la réunion spéciale, que ce soit par des mots ou par des regards de pierre.

Dans un moment particulièrement tendu et gênant, plusieurs membres de la distribution ont appelé Shake pour avoir déclaré que la relation entre Sal Perez et Mallory Zapata avait été « gâchée » par l’ex-petite amie de Sal.

« J’ai l’impression que vous essayez juste de briser les gens », a déclaré Jarrette, ajoutant plus tard, « Vous êtes venu ici pour toutes les mauvaises raisons. Tout le monde peut voir à quel point vous êtes superficiel.

« Shake, il vient littéralement de dire qu’il ne voulait pas aérer le linge sale. Pourquoi ressentez-vous le besoin de venir dire cela ? Shayne est intervenu.

3. Shake doublé de la manière la plus grinçante possible

Malgré tous les contrecoups – ou peut-être à cause de cela – Shake a doublé ses défenses contre son comportement tout au long de la saison et a partagé de nouvelles vues sur les femmes et les relations.

Shake a partagé son point de vue sur l’amour et les relations. Adam Rose / Netflix

Par exemple, il a comparé le choix d’une femme à « faire un achat important ».

« Considérez-le comme l’achat ultime », a-t-il déclaré, « l’engagement ultime. Avant de prendre ce type d’engagement, j’ai l’impression que vous devez lire les petits caractères à ce sujet. Donc, quand nous sommes dans une situation où les enjeux sont si importants, je veux m’assurer que cela fonctionne. Je voulais plus que tout que ça marche.

«Et pour moi, cela signifiait que je connaissais au moins un certain type de corps physique, pour me mettre dans le stade … Si je devais épouser quelqu’un et qu’il y avait un gros écart de poids, il serait très difficile pour moi de dépasser cela, » il ajouta.

4. Nick et Vanessa Lachey ont participé au drame

Les hôtes Nick et Vanessa Lachey restent généralement en dehors des conflits entre les membres de la distribution, agissant en tant que médiateurs et intervieweurs neutres. Mais au cours de cette réunion spéciale, les choses sont devenues un peu plus personnelles lorsque les deux Lachey se sont lancés dans la mêlée et ont partagé leurs opinions vraies et brutes sur les opinions et le comportement de Shake.

« Je pense que vous étiez dans la mauvaise émission », a déclaré Vanessa Lachey à Shake à un moment donné. « Et ce que je veux dire par là, c’est qu’il y a des émissions basées sur l’apparence et si elles ont un lien. Mais ce que je dis, c’est que vous devez ouvrir votre cœur à une image plus grande. Parce qu’en fin de compte, et si elle était (mutilée) dans un accident ? Et si elle prend du poids ? Et si elle perd ses cheveux, ses jambes et ses bras ? N’allez-vous plus l’aimer ?

« J’espère que Dieu si je suis (mutilé), je frappe du bois, cet homme se tient à mes côtés et je sais qu’il le fera, parce qu’il m’aime pour moi », a-t-elle poursuivi, de plus en plus émue en lui faisant signe. mari à côté d’elle.

« Donc, le problème que j’ai, Shake », a-t-elle poursuivi, « c’est que tu t’es assise là et que tu as réprimandé physiquement chacune de ces femmes, puis que tu as traversé le processus avec cette belle âme ici, tout cela parce que tu voulais quelqu’un que tu voulais à f—, ne pas tomber amoureux de.

Nick Lachey a eu son propre moment de chute de micro lorsque Shake a dit qu’il ne pouvait pas aider par qui il était attiré parce que « c’est la nature, bébé, nous sommes des animaux ».

« Non, vous traitez les animaux », a déclaré Lachey, faisant référence au fait que Shake est vétérinaire. « Nous sommes des êtres humains. »

« J’aime un vétérinaire autant que n’importe qui », a ajouté Lachey, « mais je n’aime pas les gens qui traitent les êtres humains comme vous le faites. C’est faux. C’est faux. »

5. Shake a accusé certaines personnes d’avoir élaboré des stratégies pour rester dans la série

Un autre moment haletant impliquant Shake – parce que la quantité de drame entourant Shake lors de cette réunion ne peut vraiment pas être surestimée – est survenu lorsqu’il a accusé Kyle et Shaina de prendre des décisions stratégiques concernant leur relation pour rester à la télévision.

Shaina parlait de la façon dont elle se sentait « confuse » à propos de ses sentiments envers Kyle, et s’ouvrait sur la façon dont avec le recul, elle « aurait dû dire non » à sa proposition à cause de ses doutes initiaux.

« Pouvons-nous simplement dire officieusement que la volonté de continuer dans la série a été un facteur déterminant, je pense, pour Shaina et Kyle, peut-être? » Shake est intervenu, provoquant un tollé parmi ses collègues membres de la distribution.

Shayne, qui avait l’air vraiment abasourdi, a déclaré: « Je ne peux tout simplement pas croire les mots qui sortent de sa bouche en ce moment, honnêtement. »

« Cela le maintient réel! » Shake a dit.

« Non, ce n’est pas réel, mec, c’est juste mauvais », a répondu Shayne. « C’est tellement mauvais. »

« Je suis un révélateur. Je vais juste dire ce que tout le monde pense à la maison », a déclaré Shake.

À ce moment-là, l’ensemble de la distribution a dit à l’unisson: « Personne ne pense cela. »

6. Natalie et Shayne ont révélé qu’ils avaient essayé de sauver leur relation après le jour du mariage

Le moment le plus brut et le plus déchirant de la spéciale a probablement été entre Natalie et Shayne alors qu’ils s’ouvraient sur leurs fiançailles rompues.

Natalie et Shayne ont partagé une conversation émouvante. Adam Rose / Netflix

Natalie a pleuré en racontant comment ils se sont disputés la veille du mariage.

« Pourquoi c’est si difficile pour moi d’en parler, c’est parce que vraiment cette nuit a tout changé pour nous. Je sais que cela semble stupide de dire qu’une dispute a tout changé, mais pour nous, c’était une sorte de réveil comme, wow, nous avons de gros problèmes à résoudre et peut-être que nous ne sommes pas prêts pour le mariage », a-t-elle déclaré.

Elle a également révélé qu’elle et Shayne avaient réessayé leur relation après la fin du tournage.

«Nous avons redonné une chance après le jour de notre mariage. Nous sommes sortis à nouveau sans les pressions. Nous voulions juste voir comment nous allions travailler », a-t-elle déclaré.

Cependant, ils ont eu du mal à aller au-delà des problèmes qui avaient surgi pendant leur combat.

« C’était trop frais, c’était trop frais à l’époque », a-t-elle déclaré.

7. Iyanna a fait une confession sur ce qui s’est réellement passé au Mexique avec Jarrette

Iyanna McNeely et Jarrette Jones avaient déclaré au cours de l’épisode qu’ils attendaient le mariage pour avoir des relations sexuelles, mais Iyanna a reconnu lors de la spéciale que les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu.

Iyanna et Jarrette ont dit qu’ils étaient mariés et heureux. Adam Rose / Netflix

« Donc, le problème, c’est que j’étais très protectrice de cet aspect de notre relation … si je suis honnête, nous avons eu des relations sexuelles au Mexique », a-t-elle dit en riant.

Elle et Jarrette ont expliqué comment ils naviguaient dans la vie conjugale, la qualifiant de « difficile » mais « gratifiante ».

Alors qu’ils ont dit qu’ils travaillaient toujours à trouver un équilibre entre son introversion et son amour de la socialisation, les choses semblent bien aller pour le couple.

« Je ne monterais pas dans ces montagnes russes avec quelqu’un d’autre que cette femme ici », a déclaré Jarrette.

8. Danielle a révélé comment Nick a changé depuis qu’ils ont commencé à vivre ensemble

L’autre couple marié de la saison deux, Danielle Ruhl et Nick Thompson, semblait également vraiment heureux. Ils se sont jumelés dans des tenues bleu vif et se sont blottis ensemble sur le canapé pendant à peu près tout l’épisode.

Aww, ces deux-là ! Adam Rose / Netflix

Ils ont partagé une jolie vidéo de leur vie à la maison commune, et Danielle a révélé comment ils avaient compromis leurs intérêts et leurs habitudes.

Une chose qui semblait être un problème entre eux plus tôt dans la saison était que Nick ne semblait pas approuver que Danielle porte des costumes loufoques et danse sur les meubles à la maison.

Lors de la réunion, cependant, Danielle a révélé que son mari depuis près d’un an revenait à sa façon de voir les choses.

« Il monte sur la table avant moi… il danse sur plus de tables que moi ! » dit-elle en riant.

Et, « il s’avère qu’il aime les costumes autant que moi », a-t-elle ajouté, montrant des costumes idiots dans leur placard.

Le couple a révélé qu’ils avaient suivi une thérapie de couple, ce qui les a aidés à mieux communiquer.

9. Kyle a eu une conversation tendue avec Shaina

Kyle et Shaina, qui ont rompu leurs fiançailles avant la finale de la saison, n’ont pas eu autant de temps d’antenne que le reste des couples lors de la réunion spéciale. Cependant, la conversation qu’ils ont partagée dans l’émission semblait un peu inconfortable pour eux deux.

Shaina a partagé son point de vue sur ce qui s’est passé avec Kyle. Adam Rose / Netflix

Kyle a expliqué que la force de leur connexion dans les pods n’avait pas été rendue justice dans la manière dont l’émission avait été éditée.

Il a également dit qu’il souhaitait toujours savoir pourquoi Shaina avait hésité à accepter sa proposition.

« C’était l’une de ces choses où je compromettais mes propres croyances », a déclaré Shaina, ajoutant qu’elle avait subi une importante « lutte interne » sur le fait qu’il ne partageait pas sa foi chrétienne.

Elle a également partagé qu’en regardant en arrière, elle a réalisé qu’elle n’aurait jamais dû accepter la proposition de Kyle.

« C’était un moment qui plaisait aux gens et je n’aurais jamais dû te dire oui », a-t-elle déclaré.