9 cahiers pratiques en début d’année scolaire

La numérisation ne s’arrête pas non plus à l’éducation. De nombreuses écoles travaillent déjà sur des ordinateurs portables, les apprennent et les recherchent à la maison. Nous présentons neuf ordinateurs portables pour les étudiants de différentes gammes de prix qui répondent à différentes exigences.

S’il doit avant tout être un ordinateur portable bon marché et robuste pour les très jeunes élèves, les élèves plus âgés peuvent bénéficier d’appareils plus puissants. Il n’y a donc pas d’ordinateur portable idéal pour les écoliers – le choix dépend toujours des exigences individuelles d’un ordinateur portable. Si vous recherchez un ordinateur portable pour l’école, vous devez penser à vos propres besoins à l’avance et définir des critères d’achat appropriés.

En règle générale, un cahier doit être facile à transporter pour les écoliers et pas trop difficile. Cela exclut de nombreux ordinateurs de jeu, par exemple. Les appareils dont la taille d’affichage est inférieure à 15 pouces sont particulièrement portables. Une batterie longue durée est également un avantage lorsqu’elle est utilisée à l’école. D’autres critères d’achat peuvent inclure la robustesse, l’ergonomie du clavier et la nature de l’écran – mat ou brillant. Les écrans mates sont généralement moins réfléchissants et peuvent être plus faciles à lire. Dernier point mais non le moindre, le prix joue probablement également un rôle important. Nous avons donc rassemblé différents modèles de différentes gammes de prix.

Pour commencer: appareils jusqu’à 500 euros

Pour commencer, doit-il s’agir d’un modèle particulièrement bon marché? Ne vous inquiétez pas, il existe également des ordinateurs portables raisonnables pour moins de 500 euros, avec lesquels des tâches telles que l’édition de texte, la recherche sur Internet et autres peuvent être facilement effectuées. Ces modèles reposent souvent sur des processeurs Intel Atom, Intel Celeron ou AMD, mais parfois un Intel Core i3 est également disponible dans cette gamme de prix. Aucun de ces modèles n’offre moins de 4 Go de RAM, ce qui devrait être suffisant pour les tâches décrites ci-dessus. Ceux qui exigent davantage de leur ordinateur portable ou qui ont besoin de plus de 64 ou 128 Go de mémoire interne peuvent passer directement à la gamme de prix suivante.

Acer Aspire 3

L’Acer Aspire 3 est un ordinateur portable abordable pour se lancer dans l’apprentissage numérique. A lire : Facebook, Google, Amazon et Apple : les points de la discorde

La version la moins chère de l’Acer Aspire 3 dispose d’un écran Full HD de 15,6 pouces avec une surface mate. Le processeur, un AMD 3020e, est pris en charge par 4 Go de RAM, le SSD contient 128 Go. Il y a un clavier avec un pavé numérique et, entre autres, trois ports USB. Si vous pouvez dépenser un peu plus d’argent, vous pouvez obtenir l’Acer Aspire 3 avec un écran plus petit de 14 pouces ou des processeurs Intel Core de 10e génération.

Lenovo IdeaPad Flex 3

L’écran du convertible Lenovo peut pivoter à 360 degrés.

Le Lenovo IdeaPad Flex 3 est mince et léger – et donc bien adapté pour le transport régulier à l’école et à la maison. L’écran de 11,6 pouces a une surface brillante. Pour cela, il peut être complètement rabattu et vous pouvez également utiliser le notebook comme tablette. Selon le constructeur, l’autonomie de la batterie du cabriolet est suffisante pour une journée entière. Un autre avantage du Lenovo IdeaPad Flex 3: il fonctionne sans ventilateur, donc un travail silencieux à l’école ne devrait pas être un problème.

Microsoft Surface Go 2

Le Microsoft Surface Go 2 est extrêmement pratique et de haute qualité.

Tout comme son prédécesseur, le Surface Go 2 de Microsoft est magnifiquement petit et léger, mais toujours de haute qualité. Avec un prix d’entrée de gamme de 459 euros, il ne fait que tricher dans cette gamme de prix. Cependant, vous devez noter que le clavier n’est pas inclus dans le prix. L’appareil ne devient qu’un ordinateur portable à part entière pour l’école avec ce soi-disant étui. Le cabriolet se démarque par sa polyvalence, son superbe écran, ses performances et l’autonomie de la batterie. Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’ordinateur portable 2 en 1 dans notre test de la Microsoft Surface Go 2.

La classe moyenne: des appareils jusqu’à 800 euros

Ceux qui veulent un peu plus et sont prêts à dépenser plus d’argent pour un ordinateur portable étudiant trouveront de bons modèles polyvalents dans la gamme de prix allant jusqu’à 800 euros. Ces ordinateurs portables sont souvent de meilleure qualité et exécutent des tâches plus exigeantes, maîtrisant les tâches scolaires typiques, par exemple le traitement d’image et certains jeux PC.

Huawei MateBook 13

Par exemple, le Huawei MateBook 13 impressionne par son superbe écran.

Le Huawei MateBook 13 remplit de nombreux critères pour un bon ordinateur portable pour les étudiants. Le boîtier en aluminium est de haute qualité et stable, l’appareil avec son écran de 13 pouces est petit et portable. Même le bloc d’alimentation est particulièrement léger à 200 grammes. L’écran 2K est particulièrement impressionnant par sa luminosité. L’ordinateur portable avec processeur AMD Ryzen 5 (ou Intel Core i5 moyennant un supplément) fonctionne silencieusement et dure environ 10 heures de lecture vidéo. Cependant, il pourrait y avoir un peu plus de connexions que USB-C plus une connexion combinée casque-microphone. Comme alternative au MateBook 13, il y a le MateBook D14 avec un écran de 14 pouces à un prix légèrement moins cher.

Lenovo IdeaPad 5

Le Lenovo IdeaPad 5 est disponible avec un écran de 14 ou 15,6 pouces.

La version 14 pouces du Lenovo IdeaPad 5 en particulier pourrait être intéressante pour les étudiants. Le boîtier est fin et léger, l’écran Full HD se démarque par ses bords étroits et sa surface mate. Un Intel Core i5 avec 8 Go de RAM fonctionne à l’intérieur de l’appareil de 14 pouces et l’espace disque dur est de 512 Go. Jusqu’à 11 heures d’autonomie et des connexions suffisantes complètent l’ensemble cohérent. En alternative à la version 14 pouces, il existe également différentes versions de l’IdeaPad 5 avec un écran 15,6 pouces, qui commencent à un peu moins de 800 euros.

HP Envy x360

Le HP Envy x360 est un convertible pratique, disponible avec un écran de 13,3 pouces.

La version 13 pouces du HP Envy x360 démarre à un peu moins de 800 euros et propose un processeur AMD Ryzen 5 avec 8 Go de RAM, 512 Go de SSD, de nombreuses connexions et un écran tactile Full HD très lumineux. Grâce à la charnière à 360 degrés, le cabriolet peut également être utilisé comme tablette et est équipé d’enceintes du spécialiste de la hi-fi Bang & Olufsen. En option, il peut être utilisé avec un stylet. Le fabricant spécifie l’autonomie de la batterie à 11 heures, ce qui devrait être plus que suffisant pour une journée scolaire.

La classe supérieure: les appareils à plus de 800 euros

Pour la plupart des besoins scolaires, vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable coûteux. Pour l’un ou l’autre, il peut encore être intéressant d’investir dans des appareils particulièrement de haute qualité ou performants qui durent longtemps et restent techniquement à jour. C’est pourquoi nous présentons également trois ordinateurs portables adaptés à l’école dans cette gamme de prix.

Apple MacBook Air

Le MacBook Air d’Apple est extrêmement mince et de haute qualité. A lire : Spécial été: voici quelques-unes des histoires technologiques qui compteront dans la seconde moitié de 2020

L’Apple MacBook Air n’est pas une bonne affaire, mais peut marquer de nombreuses manières. L’ordinateur portable avec un écran de 13,3 pouces est équipé de la dernière génération de processeurs Intel Core, est mince et mobile et offre une longue durée de vie de la batterie. L’appareil peut également marquer avec deux ports Thunderbolt 3 pour des transferts de données rapides ou pour se connecter à des périphériques. Cela rend le petit MacBook Air extrêmement polyvalent. Seul le bruit du ventilateur, qui est clairement audible dans les tâches intensives en informatique, pourrait être perturbateur pour une utilisation à l’école.

Dell XPS 13

Le Dell XPS 13 est conçu pour le travail mobile.

Grâce à son design fin et léger, le Dell XPS 13 est également idéal pour une utilisation mobile. En termes de performances, les étudiants ne doivent rien laisser à désirer – le portable est équipé de processeurs Intel Core de 8e ou 10e génération et jusqu’à 16 Go de RAM. Une finition de haute qualité, un écran presque sans bordure au format 16: 9, un ventilateur silencieux et une autonomie de batterie allant jusqu’à 19 heures rendent l’appareil d’éclairage attrayant non seulement pour les étudiants.

Microsoft Surface Pro 7

La Microsoft Surface Pro 7 se démarque par sa polyvalence.

La Microsoft Surface Pro 7 est toujours l’une des meilleures tablettes Windows du marché. Avec les accessoires optionnels sous la forme d’un stylo de surface et d’un couvercle de type, le cabriolet est une option flexible, mais pas vraiment bon marché pour les écoliers. La durée de vie de la batterie vous emmène tout au long d’une journée d’école, la performance convainc grâce aux derniers processeurs Intel Core et jusqu’à 16 Go de RAM. Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’appareil 2-en-1 dans notre test de la Microsoft Surface Pro 7.