9 bonnes raisons de choisir Android plutôt qu’iOS

Android ou iOS? Nous l’avons clair.

Le combat éternel. Android et iOS sont aujourd’hui les systèmes d’exploitation mobiles les plus importants au monde et malgré le fait qu’ils soient tous deux assez stables, matures et dotés de nombreuses fonctionnalités, la différence entre les deux n’est pas exactement petite.

La vérité est que l’écosystème Apple est parfait pour tous ceux qui ne cherchent pas à se compliquer la vie. Allumez l’appareil, connectez-vous et partez. La configuration de l’appareil iOS est instantanée et c’est l’une des raisons du succès des produits Bitten Apple.

Maintenant, il y a de nombreuses raisons de choisir Android plutôt qu’iOS et ce n’est pas tout ce qui brille autour de la firme de Cupertino est en or. Voici nos raisons préférées de parier sur Google et son système d’exploitation.

Personnalisation

Comme d’habitude. La personnalisation d’Android dépasse de loin celle d’iOS au point qu’il n’y a pas deux terminaux identiques. Cela ne se produit pas avec iOS et c’est que le système d’exploitation de Cupertino a toujours été réticent à donner aux utilisateurs la liberté à cet égard.

Faites ressembler votre Android à un GameBoy avec ces icônes et fond d’écran

ROM

Dans la lignée du précédent. Si votre smartphone a cessé de se mettre à jour, ne le jetez pas, mieux installer une ROM. Cela augmentera non seulement la durée de vie utile de votre smartphone, mais ajoutera également de nouvelles fonctions qu’il n’aurait probablement pas auparavant. Le nombre de ROM existantes est énorme, même si en règle générale, les plus populaires se trouvent sur XDA.

Notifications

L’une des forces d’Android par rapport aux iOs est la façon dont vous gérez et commandez les notifications, quelque chose que les utilisateurs iOS tueraient – tueraient – pour avoir sur leurs appareils Apple.

Icônes dans la barre d’état d’un smartphone Android nous permettre de mieux contrôler les notifications en facilitant votre recherche. Sur iOS, les notifications sont un désastre complet.

Bloqueurs de publicités

Les 11 meilleurs navigateurs Web pour Android

Bien que la publicité soit nécessaire pour que de nombreux médias numériques continuent d’exister, la vérité est que sur certains sites Web, elle est vraiment ennuyeuse, rendant la navigation impossible. Pour cela, il y a des publicités bloquées.

Il existe des bloqueurs de publicités sur iOS. Certains sont payés, d’autres ne fonctionnent pas très bien, donc à la fin cela ne vaut pas la peine d’en installer. Sur Android, le catalogue est immense et les résultats spectaculaires.

Gestion de fichiers

Les smartphones sont presque de petits ordinateurs – certains ont même plus de RAM que les ordinateurs portables – avec lesquels nous pouvons effectuer une multitude de tâches. L’un d’eux est par exemple, pour pouvoir accéder à tous les documents de notre bureau que nous les ayons stockés localement ou grâce au cloud.

La gestion de fichiers et de documents sur iOS est à des années-lumière d’Android. Heureusement, il a amélioré la mise à jour après la mise à jour, mais il est loin du système d’exploitation Google. Sur Android, ce n’est pas seulement beaucoup plus simple, il y a aussi beaucoup plus d’applications pour cela.

Écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Bien que les performances des téléphones Android haut de gamme et de l’iPhone soient assez égales, les premiers ont quelque chose que les seconds n’ont pas pour le moment et sont écrans avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ils sont essentiels? Pas vraiment, mais quand on les essaie, ça revient pratiquement en arrière et c’est tu t’habitues trop tôt au bien.

USB type C

Contre-courant. Alors que tous les terminaux Android optent pour des connecteurs USB Type-C pour charger leurs appareils mobiles, Apple continue avec des câbles éclair dans ses terminaux iPhone.

Qu’est-ce que ça veut dire? Et si vous avez un iPhone et que le câble se casse, vous ne pourrez pas charger votre appareil avec des câbles excédentaires provenant d’autres terminaux Au lieu de cela, vous devrez en acheter un spécifique.

Prix

L’un des aspects sur lesquels de nombreuses personnes ont tendance à choisir les smartphones Android au détriment des terminaux iPhone est le prix. Non pas parce que les iPhone sont beaucoup plus chers, pas en vain les terminaux Android haut de gamme ont généralement un prix égal ou supérieur mais à cause de la quantité d’alternatives Android qui existent sur le marché.

Autrement dit, si nous voulons un terminal de 1000 euros, nous avons un Android. Si on le veut à partir de 600 il y a aussi des modèles et si au contraire on veut un appareil économique de 200 euros, il existe de nombreuses options à notre disposition.

Jeu dans le cloud

Le jeu dans le cloud est l’avenir, peu importe combien il peut être pour les joueurs plus traditionnels. Le fait de pouvoir jouer à des jeux de nouvelle génération quel que soit l’appareil que nous avons est tout un exploit et l’une des raisons pour lesquelles les smartphones seront essentiels à cet égard.

Google Stadia et NVIDA GeForce Now sont deux des plates-formes de streaming de jeux vidéo les plus populaires, mais malheureusement, elles n’ont pas de support iOS officiel. quelque chose qui se produit dans le système d’exploitation Google.

Rubriques connexes: Android, iPhone, mobile

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂