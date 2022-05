9 autres mobiles Samsung reçoivent la mise à jour Android de mai 2022

in

Avez-vous un de ces smartphones Samsung? Vous pouvez maintenant profiter des nouveautés et des améliorations de la mise à jour Android de mai.

Samsung a été la première marque à lancer le la mise à jour Android peut. Même avant Google lui-même.

Aujourd’hui, il y a déjà une bonne poignée des appareils de la marque ayant reçu la dernière version du correctif de sécurité publié par Google et visant à résoudre les problèmes découverts au cours des dernières semaines. Passons en revue la liste complète des Téléphones intelligents Samsung ils ont déjà mis à jour.

Les derniers téléphones Samsung haut de gamme et milieu de gamme sont déjà mis à jour avec le correctif de mai

Il y a quelques semaines, nous avions déjà passé en revue les douze premiers appareils Samsung à mettre à jour avec le patch de mai, dont les derniers modèles des familles Galaxy Z, Galaxy Tab et Galaxy Note, entre autres.

Dans cette nouvelle phase de déploiement, Samsung s’est concentré sur des modèles milieu de gamme, et des terminaux haut de gamme un peu plus anciens. La liste complète comprend les modèles suivants :

Samsung Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxie S20

SamsungGalaxy Note10

SamsungGalaxy Note10+

Galaxie A33

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxie S21

Encore une fois, il est clair que Samsung est, aujourd’hui, la firme avec la meilleure politique de support en termes de mises à jour, et c’est sans aucun doute l’une des plus cohérentes lorsqu’il s’agit d’apporter les dernières versions d’Android et des mises à jour de sécurité à votre appareil. catalogue.

