9 astuces pour l’application Disney+

in

On vous explique quelles sont les meilleures fonctions pour profiter de l’application Disney+. Ne les manquez pas !

Disney+ dispose de plusieurs options intéressantes dans l’application Android.

rejoindre la conversation

Nous allons vous expliquer Quelles sont les fonctions et astuces les plus intéressantes de l’application Disney+. Évidemment, nous faisons référence au client pour Android, bien que la plupart des choses dont nous vous parlons ici puissent également être effectuées sur d’autres systèmes d’exploitation ou même à partir du Web.

Connaissez-les astuces de cette application de streaming Cela vous aidera à profiter davantage de l’ensemble du catalogue de films et de séries Disney+.

Afficher le contenu en groupes

Regarder des films et des séries en groupe est possible sur Disney+. Il est juste de mentionner que ce n’est pas la seule plate-forme qui le permet. En fait, c’est l’une des astuces Prime Video que nous aimons le plus. Comment ça marche?

C’est aussi simple que de faire ceci :

Entrez dans l’onglet de contenu. Cliquez sur l’icône GroupWatch. Appuyez sur le bouton pour Inviter. appuyer sur commencer à voir pour commencer le contenu.

Télécharger du contenu pour le regarder hors ligne

Le téléchargement de contenu hors ligne est idéal si vous regardez habituellement des séries ou des films loin d’un réseau Wi-Fi. Si vous avez un débit de données limité, vous feriez bien de profiter de cette fonctionnalité.

Télécharger du contenu sur Disney+ est facile grâce à son application. Tout ce dont vous avez besoin est de localiser l’épisode ou le film que vous souhaitez télécharger et d’appuyer sur le bouton flèche vers le bas. Lorsque vous avez terminé, gérez tout le contenu que vous avez téléchargé à partir de la section téléchargements situé dans la barre de navigation inférieure.

N’oubliez pas que si vous avez un appareil qui le prend en charge, vous pouvez demander à l’application de télécharger du contenu sur la carte microSD. Cette option se trouve dans la section des paramètres de la téléchargements.

Ajouter du contenu à votre liste

Avoir une liste vous aide à enregistrer des films et des séries pour plus tard. Il faut savoir que l’application ne permet pas de créer plusieurs playlists. En fait, vous ne pouvez en avoir qu’un. Quoi qu’il en soit, appuyez sur le bouton Ma liste que vous verrez dans l’onglet de chaque contenu pour l’ajouter.

Gérez votre liste à partir des options de votre profil, en appuyant à nouveau sur Ma liste.

Modifier la qualité de lecture

Qui n’aime pas voir Disney+ en 4K, si c’est une résolution que l’appareil permet ? Dans l’application Android, vous disposez d’un sélecteur de qualité de lecture et de téléchargement. Pourquoi êtes-vous intéressé à connaître cette section en profondeur ?

Principalement parce que cela vous aidera définir quelle sera la résolution préférée lors de la visualisation du contenu, en streaming ou hors ligne. Mais c’est aussi une option très intéressante lorsqu’il s’agit de minimiser l’impact des téléchargements sur le stockage interne de l’appareil. En choisissant une qualité inférieure, vous éviterez de consommer tout l’espace qui reste sur votre terminal.

A ce propos, n’oubliez pas que l’application Disney+ permet envoyer les téléchargements sur la carte SD. De cette façon, vous éviterez de saturer votre mobile lorsque vous téléchargerez de nombreux films et séries.

Sélectionnez un avatar pour votre profil

Changer l’avatar de votre profil vous aide à l’identifier rapidement. Ceci est particulièrement important si vous partagez le compte avec d’autres.

Pour sélectionner un avatar, il suffit d’aller dans la zone de profil, de cliquer sur l’icône située dans le coin inférieur droit, et de cliquer sur modifier les profils. Appuyez sur le profil correspondant et cliquez sur l’avatar pour en sélectionner un nouveau.

Rechercher du contenu par sujet et société de production audiovisuelle

Disney+ intègre le contenu de Disney, National Geographic, Star, Star Wars, Marvel et Pixar. Vous souhaitez découvrir le contenu de chaque étude ?

Il vous suffit d’aller dans le moteur de recherche et de taper sur l’icône du producteur que vous préférez. Ensuite, toutes les séries et films associés apparaîtront.

Créer un profil pour les petits de la maison

Saviez-vous qu’il est possible de créer un profil avec des restrictions d’âge pour le contenu ? Si vous envisagez d’enregistrer un nouvel utilisateur pour vos enfants, assurez-vous de cocher l’option profil enfant. Appuyez ensuite sur classification d’âge et cochez l’option la plus appropriée.

Toutes les émissions de télévision et tous les films diffusés sur le nouveau profil s’en tiennent à la tranche d’âge sélectionnée.

Désactiver la lecture automatique

La Lecture automatique Il est utilisé pour continuer à regarder du contenu après avoir terminé un épisode ou un film. Bien que cela soit utile dans une certaine mesure, vous préférerez peut-être sélectionner personnellement quel sera le prochain contenu que vous verrez. Dans ce cas, rendez-vous dans la zone de modifier les profilsappuyez sur le vôtre et désactivez l’option Lecture automatique.

Changer la langue sur Disney+

Il faut savoir que Disney+ permet de changer la langue de votre application. La liste est assez fournie et il suffit d’accéder à la configuration de votre profil. Appuyez ensuite sur langage et choisissez celui que vous préférez.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?