9 anciens camarades de jeu qui ont parlé de Hugh Hefner et Playboy

« Je ne savais pas qu’entrer dans le monde Playboy était un choix dangereux », a déclaré Holly Madison, star de « The Girls Next Door » et ancienne petite amie de Hugh Hefner, aujourd’hui décédé.

« Au tournant du millénaire, il est devenu à la mode pour les femmes de paraître stupides », a écrit Madison, « de se débrouiller uniquement sur leur apparence et de ne se préoccuper que de la célébrité et du matérialisme. Certains des effets de ce moment dans l’air du temps restent s’attarder aujourd’hui. »

Il y a une différence, cependant, entre avoir l’air stupide comme une déclaration de mode et jouer l’idiot comme une compétence de survie.

Dans le monde de la télé-réalité, les femmes sont souvent décrites comme insipides, insouciantes et émotionnellement inconscientes. Nous, en tant que spectateurs, en mangeons tellement que nous commençons à en avoir envie.

Mais hors caméra et derrière les portes fermées de Playboy Mansion, être stupide semblait la seule option viable pour faire face au fait d’être coincé sous le contrôle émotionnel de Hugh Hefner.

9 anciens Playmates qui ont parlé de Hugh Hefner et Playboy.

Au fil des années, les filles ont fait des allégations sur les rituels sexuels dérangeants de Hefner, des commentaires dégradants et d’autres aspects bouleversants de la vie au manoir Playboy.

Holly Madison

« Imaginez avoir des relations sexuelles avec quelqu’un dans une pièce pleine de femmes qui vous détestent toutes et vous savez qu’elles parlent toutes de vous », a déclaré Holly Madison. « Comme, c’est horrible? C’était dégoûtant. »

Sur toutes les petites amies de Hugh Hefner dans « The Girls Next Door », Madison était connue comme la principale pression de Hefner.

« Quand je repense à Girls Next Door, en particulier les premières saisons, je me vois juste faire face », a déclaré Madison. « J’étais vraiment raide et pas ouvert et juste comme un robot et je disais juste le genre de choses que j’avais l’impression que Hef voudrait que je dise et des choses qui le rendaient beau, et je ne peux presque pas vraiment le regretter parce que je ne Je ne sais pas comment j’aurais fait autrement. »

À l’âge de 20 ans, Madison a été transférée dans une école à Los Angeles dans l’espoir de poursuivre sa carrière d’actrice.

Désespérée de joindre les deux bouts et de continuer à vivre à Los Angeles, elle a décidé d’essayer de devenir l’une des nombreuses petites amies de Hefner.

Le sexe avec Hefner aurait été une condition pour vivre dans le Playboy Mansion – une information clé que Madison a appris sa première soirée avec Hefner et les autres petites amies.

Madison affirme que Hefner a même offert à Madison un Quaalude, lui disant que c’était un « ouvre-cuisse ».

Elle a nié le Quaalude, mais dit que certaines des autres femmes ont accepté « l’offre ».

« Ils n’étaient pas couramment disponibles à l’époque – je ne sais même pas exactement comment il les obtenait », a déclaré Madison. « Je sais que la plupart des filles de mon âge ne les faisaient pas et ne savaient pas ce qu’elles te faisaient ressentir. Et je suis sûr que beaucoup de ces filles ne savaient pas du tout ce qu’elles étaient. »

Au cours de la nuit, Madison s’est saoulée et aurait été attirée dans la chambre de Hefner avec les autres.

Elle prétend que Hefner s’est masturbée pendant que les filles devaient jouer des scènes lesbiennes. Pendant ce temps, deux téléviseurs diffusaient du porno hardcore en arrière-plan.

Madison dit qu’il a eu des relations sexuelles en groupe tous les mercredis et vendredis, après une sortie au club.

« Il y avait une sorte d’ambiance de corvée, je me sentais », a déclaré Madison.

Le contrôle que les femmes ressentaient dans le manoir allait derrière le sexe.

Hefner a imposé un couvre-feu à ses copines à 21 heures les nuits où elles n’étaient pas obligées de « être à la maison » et les a finalement empêchées de figurer dans le magazine Playboy, de peur qu’elles ne le quittent.

Madison dit qu’elle a également été forcée de quitter son emploi de serveuse chez Hooters, qu’elle considérait comme son seul contact avec le monde extérieur.

Pour aggraver les choses, aucune des femmes n’a été payée pour la saison 1 de The Girls Next Door.

Hefner a abusé verbalement de Madison, selon ses affirmations. Elle a également parlé au public de sa lutte contre la dysmorphie corporelle lorsqu’elle vivait dans le manoir Playboy.

« [I] Je pensais que j’avais pris du poids, et je pensais que je n’avais pas suivi mon régime, et je pensais que mes cuisses étaient énormes et je me suis dit : ‘Je dois perdre au moins cinq livres’ », a-t-elle déclaré. « Et c’est ridicule. Je ressemble à un bâton.

Kendra Wilkinson

Kendra Wilkinson venait de terminer ses études secondaires lorsqu’elle a emménagé dans le Playboy Mansion.

« J’ai emménagé et les semaines ont passé, et je ne savais pas que le ‘sexe’ était impliqué … parce que je ne connaissais rien à Playboy », a déclaré Wilkinson. « Je venais de terminer mes études secondaires. »

Bien qu’elle ait surtout fait l’éloge de son séjour au Playboy Mansion, elle a révélé qu’elle devait se défoncer ou se saouler pour survivre aux nuits où elle était invitée à retourner dans sa chambre.

« Je devais être très ivre ou fumer beaucoup d’herbe pour survivre à ces nuits – il n’y avait aucun moyen de contourner cela », a-t-elle déclaré. « À peu près à la minute près, je me suis éloigné et c’était fait. C’était comme un travail. Pointez, pointez. Ce n’est pas comme si j’aimais coucher avec lui. »

« À 19 ans, Kendra était coincée avec un couvre-feu à 21 heures, un petit ami de 78 ans et un ensemble de règles plus strictes qu’elle n’avait jamais eu à la maison », a déclaré Madison, au sujet de Wilkinson. « Et maintenant. , ajoutant l’insulte à la blessure, elle réalisait finalement qu’elle n’était pas aussi spéciale que Hef le lui avait fait croire. Elle n’était qu’une autre petite amie blonde – et la vie au manoir n’était pas tout ce qu’elle imaginait être.

Wilkinson a également déclaré que Hefner avait commenté son poids, lui disant qu’elle avait l’air « plus grosse ».

« J’avais tout ce manoir et une belle vie dont je pouvais profiter, et tout ce que je faisais était de m’allonger et de manger », a-t-elle déclaré. « Je me sentais tellement paresseux et misérable. C’était censé être le paradis, mais pour moi, ça ne l’était pas. »

Brigitte Marquardt

Bridget Marquardt n’était pas la petite amie principale de Hefner, mais était l’une des stars non rémunérées de « The Girls Next Door ».

Sachant très bien que Hefner n’avait pas l’intention d’élever une famille avec elle, Marquadt a congelé ses œufs pendant son séjour au manoir.

En 2006, Marquardt quitte le manoir. En raison de sa lutte pour la fertilité, elle et son petit ami Nick Carpenter ont décidé d’utiliser certains de ses œufs congelés.

Aucun de ses œufs du manoir n’a survécu au dégel.

« C’était assez dévastateur pour moi parce que pendant tout ce temps, je pensais que j’avais une police d’assurance incroyable », a déclaré Marquardt, « et cela n’a pas fonctionné. »

Izabella St. James

« Ce n’est pas tout ce qu’on prétend être », a déclaré le mannequin Izabella St. James, qui est sortie avec Hefner de 2002 à 2004.

L’une des parties les moins préférées de St. James dans la vie dans le manoir était son allocation de beauté hebdomadaire de 1 000 €.

« Nous avons dû aller dans la chambre de Hef, attendre qu’il ramasse tout le caca de chien sur le tapis – puis demander notre allocation », a écrit St.James. « Nous avons tous détesté ce processus. Hef profitait toujours de l’occasion pour parler de tout ce dont il n’était pas content dans la relation. »

St. James a également signalé que la majorité des plaintes de Hefner concernaient le « manque d’harmonie entre les petites amies » ou leur manque de participation sexuelle lors de ses « fêtes » dans sa chambre.

« Si nous avions été absents de la ville pour une raison quelconque et que nous avions manqué l’une des soirées officielles » de sortie « , il ne voudrait pas nous donner l’indemnité », a-t-elle déclaré. « Il l’a utilisé comme une arme.

Les femmes auraient été interdites de dépenser leurs allocations pour autre chose que des vêtements, ce qui les rendait financièrement impossibles pour économiser et planifier une évasion.

Jill Ann Spaulding

Jill Ann Spaulding a affirmé que Hefner refusait d’utiliser une protection lorsqu’elle avait des relations sexuelles avec les filles.

De plus, il n’a fourni de test MST à aucune de ses petites amies.

« Aucune protection et aucun test », a écrit Spaulding. « Il s’en fiche. »

Apparemment, la femme n’était même pas autorisée à s’asseoir en dehors des soirées sexuelles avec Hefner si elle avait subi une opération du nez ou une opération majeure.

Même si une femme était si malade que ses médecins lui ont conseillé de ne pas participer, elle a quand même dû se présenter, selon les rapports.

Karissa et Kristina Shannon

En 2019, ce duo dynamique et les jumeaux préférés de Playboy Mansion ont rejoint « The Girls Next Door ».

Les deux auraient été expulsés du manoir pour avoir fréquenté des hommes plus jeunes.

Ils disent qu’il y avait une règle « pas de garçons autorisés » dans le manoir Playboy – à l’exception de Hefner, bien sûr.

« Nous n’avions pas le droit d’avoir des garçons à la maison. C’était la règle absolue n ° 1 – aucun garçon n’est autorisé », a déclaré Karissa. « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons déménagé. Mais vivre là-bas et être vu avec d’autres gars, Hugh trébuchait. »

Carla et Mellissa Howe

L’autre paire de jumeaux préférée de Playboy Mansion, Carla et Mellissa Howe, ont également parlé de leurs expériences de vie dans le Playboy Mansion.

Apparemment, un code de conduite strict a été imposé aux petites amies.

Si l’une des petites amies enfreignait l’une des règles de Hefner, elle recevait un e-mail à ce sujet. Ils prétendent qu’il y avait des règles sur la façon dont ils se présentaient sur les réseaux sociaux.

« Vous devez tout montrer sous un bon jour », a déclaré Melissa. « Et si vous êtes ivre sur une photo, vous aurez des ennuis. »

Les femmes devaient également se teindre les cheveux en blond, mais Hefner leur a permis de subir autant de chirurgie plastique qu’elles le souhaitaient. Comme c’est réfléchi.

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop, l’actualité et le divertissement pour YourTango. Elle a obtenu son MFA en création littéraire de l’Iowa Writers’ Workshop. Son travail a été publié dans Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, The Iowa Review, BOAAT, The Columbia Review, Black Warrior Review, Bennington Review et New York Tyrant.