9 acteurs qui ont failli être castés dans Gossip Girl

Penn Badgley dans le rôle de Chuck ?! Lily Collins dans le rôle de Jenny !? HEIN!!!

Le très attendu Une fille bavarde le redémarrage a officiellement commencé mais nous ne pouvons toujours pas nous arrêter de penser à la série originale.

Une fille bavarde, basé sur le roman du même nom de Cecily von Ziegesar, s’est déroulé de 2007 à 2012 et a changé la donne pour toujours. Il nous a présenté la vie d’un groupe d’adolescents privilégiés vivant dans l’Upper East Side de Manhattan et nous a donné des moments emblématiques, des obscènes de la mode et beaucoup de drames.

C’est difficile à imaginer Une fille bavarde de toute autre manière, mais étonnamment, cela aurait pu être très différent. Beaucoup d’acteurs et d’actrices que nous connaissons et aimons ont auditionné pour des rôles dans la série – et cela vous épatera. Voici ce que le Une fille bavarde le casting aurait pu ressembler à…

LIRE LA SUITE: Gossip Girl prévoit de ramener les personnages de l’original dans la saison 2

Tous les acteurs qui ont failli être castés dans Gossip Girl. Photo : Dominique Charriau/WireImage, Corbis/Corbis via Getty Images, Jon Kopaloff/WireImage

1) Jennifer Lawrence

Nous savons tous que Blake Lively a été fait pour jouer Serena van der Woodsen, cependant, plusieurs autres actrices ont en fait auditionné pour le concert. En 2017, avant le 10e anniversaire de Gossip Girl, le créateur de la série Josh Schwartz a admis que Jennifer Lawrence avait en fait auditionné pour le rôle.

« Nous ne le savions pas à l’époque, mais Jennifer Lawrence voulait vraiment jouer Serena et a auditionné », a déclaré Schwartz à Vulture. « Cette histoire nous est venue de seconde main, mais on nous a dit qu’elle avait définitivement auditionné et qu’elle était déçue de ne pas l’avoir. »

Jennifer Lawrence assiste au défilé Christian Dior Femme Printemps/Été 2020. Photo : Corbis/Corbis via Getty Images

2) Rumer Willis

En 2015, David Rapaport, directeur de casting pour The CW, a déclaré à BuzzFeed que Rumer Willis était en lice pour jouer Serena. Rumer ne savait même pas qu’elle était en lice à l’époque, et c’était l’un des premiers rôles pour lesquels elle avait auditionné. Elle a dit à People: « C’est tellement fou – c’est plutôt cool. Vous savez, c’était en fait totalement nouveau pour moi. »

Elle a ajouté: « J’avais l’impression d’avoir fait une audition horrible à l’époque. J’étais si jeune et c’était, comme, l’une des premières choses pour lesquelles j’avais auditionné. »

Rumer Willis assiste à la soirée des Oscars Vanity Fair 2020. Image : Frazer Harrison/Getty Images

3) Ashley Olsen

Nous connaissons Ashley Olsen pour ses rôles emblématiques aux côtés de sa sœur jumelle Mary-Kate, cependant, à un moment donné, elle a été présentée en solo comme une potentielle Blair, a déclaré David Rapaport à Buzzfeed. Comme vous le savez, Leighton Meester a finalement été choisie pour incarner Blair et elle a même teint ses cheveux alors blonds en brun foncé dans l’évier pour montrer son dévouement au rôle.

Ashley Olsen assiste à la célébration d’ouverture de l’exposition Journey of A Dress de Diane Von Furstenberg. Photo : Charley Gallay/Getty Images pour Diane Von Furstenberg

4) Lily Collins

Nous avons tous vécu pour Lily Collins dans Netflix Emilie à Paris, mais saviez-vous qu’elle a fait un screen test pour le personnage de Jenny Humphrey (joué par Taylor Momsen) ? « Je le voulais tellement », a déclaré Lily Collins à Glamour.

« J’avais environ 17 ou 18 ans à l’époque. Je me souviens avoir conduit sur le [Warner Bros] parcelle [in Burbank] et d’aller, ‘Oh mon Dieu. C’est surréaliste. C’était l’un de ces moments OMG. Que je l’aie ou non, je savais que je pouvais dire que j’avais fait des tests de dépistage sur le terrain et qu’un jour je veux travailler dans l’un de ces [studios]. »

Lily Collins assiste au défilé Saint Laurent. Photo : Dominique Charriau/WireImage

5) Mischa Barton

Mischa Barton est devenu célèbre le Le CO mais elle a en fait décroché une partie sur Une fille bavarde comme Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) – et l’a refusé. Son représentant a déclaré à US Weekly : « Elle ne sera pas dans l’émission. Elle a été approchée, mais ses représentants ont réussi. »

Mischa Barton assiste aux 2019 Don’t Hide It Flaunt It Awards. Photo : Paul Archuleta/Getty Images

6) Greta Gerwig

Nous connaissons Greta Gerwig en tant que scénariste et réalisatrice derrière Coccinelle et Petite femme, mais c’est aussi une actrice talentueuse. En fait, elle était censée incarner la petite amie de Chuck Eva Coupeau (jouée par Clémence Poésy). « J’ai eu des moments où j’ai commencé quand j’auditionnais pour des choses comme Une fille bavarde« , a déclaré Gerwig au HuffPost Live.

« Et ils me regardaient comme, ‘Pourquoi portez-vous une salopette à cette audition?’ Et je me disais : ‘Ils ont dit qu’elle venait d’une ferme !’ et ils seraient comme, ‘Eh bien, c’est Une fille bavarde.' »

Greta Gerwig assiste à une projection à New York de « Jamais Rarement Parfois Toujours ». Photo : Michael Loccisano/Getty Images

7) Penn Badgley

Nous sommes tous tombés amoureux de Penn jouant Dan Humphrey dans Une fille bavarde, cependant, croyez-le ou non, il a en fait auditionné pour jouer Chuck Bass et il a refusé de jouer Dan.

« La raison pour laquelle je l’ai refusé au départ était parce que j’étais juste frustré », a-t-il déclaré à Vulture en 2012. « J’étais frustré et j’étais fauché et j’étais déprimé et je me disais: » Je ne peux pas le faire à nouveau. Je ne peux pas . »

Cependant, un mot de Une fille bavardeLa co-créatrice de Stephanie Savage a changé d’avis. « Elle m’a dit: ‘Je sais que tu ne voudras peut-être pas recommencer, mais regarde-y' », a expliqué Penn. « Et en fait, je me suis dit : ‘J’apprécie tellement que tu aies pensé à moi. Je ne veux tout simplement pas faire ça. Merci d’avoir compris que je ne voudrais pas faire ça.' »

Il a ajouté: « Et puis ils n’ont trouvé personne pour ça, ce qui est bizarre parce qu’un million de personnes pourraient jouer Dan Humphrey, et elle est revenue, j’étais sur le point de trouver un emploi de serveur, et j’étais comme, ‘ D’accord.' »

Et comme ils disent, le reste fait partie de l’histoire.

Penn Badgley assiste à la série Build pour discuter de son émission « You » au Build Studio. Image : Jim Spellman/Getty Images

8) Alden Ehrenreich

Alden Ehrenreich a en fait auditionné pour le rôle de Dan Humphrey, mais malheureusement, les producteurs ont pensé qu’il était trop petit pour le jouer (il mesure 5 pieds 9 pouces, d’ailleurs.) « Avant Penn [Badgely] était impliqué, je voulais désespérément qu’Alden Ehrenreich joue Dan », a déclaré Rapaport à Entertainment Weekly.

Alden Ehrenreich dans le rôle de Jean le Sauvage. Photo : Banque de photos Steve Schofield/Peacock/NBCU via Getty Images

9) Ed Westwick

Nous connaissons tous Ed Westwick dans le rôle de Chuck Bass, mais il aurait lu pour le rôle de Nate Archibald, qui est finalement allé à Chace Crawford. Peux-tu imaginer?! Apparemment, les producteurs ne pensaient pas qu’Ed avait le look preppy qu’ils recherchaient.

Ed Westwick pose pour un portrait au 16e Festival du film HollyShorts qualifiant aux Oscars. Photo : Michael Bezjian/Getty Images pour HollyShorts Studios LLC

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂