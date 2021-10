9 acteurs qui étaient dans Marvel et DC mais vous ne vous en souvenez pas !

merveille et CC Ils sont dans le monde du cinéma depuis des années et présentent leurs personnages dans de gigantesques blockbusters qui attirent l’attention de millions de fans à travers le monde. Certes, beaucoup sont surpris par le présent de la Univers cinématographique Marvel et sa capacité à connecter chacune des propriétés de la marque. D’autres mettent en avant les personnages les plus classiques de CC, Quoi Superman ou Homme chauve-souris. En tout cas, il y a un public pour les deux franchises qui ont besoin de recruter des talents pour chacun de leurs projets.

En ce sens, les marques partagent souvent des acteurs qui donnent vie aux personnages des deux univers. Cela peut surprendre le fandom et générer toutes sortes d’opinions et de débats, notamment dans le monde des réseaux, où toutes les voix sont entendues. De cette manière, merveille et CC ils peuvent sélectionner le même acteur pour jouer un rôle dans différents projets, mais il y aura sûrement des jugements de valeur qui compareront les performances de l’interprète.

+9 acteurs ayant travaillé dans DC et Marvel

9. Joe Manganiello

L’interprète a agi comme l’intimidateur de l’école de Pierre Parker, Flash thompson, dans le premier volet des films de Homme araignée de Sam Raimi, avec Tobey Maguire. Plus tard, il est revenu pour le troisième volet de cette saga. Au CC, Manganiello a donné vie à Slade Wilson, mieux connu comme Coup mortel, au Justice League, un projet qui a eu deux versions : une dirigée par Joss Whedon et une autre par Zack Snyder.

8. JK Simmons

C’est l’un des rôles les mieux réalisés du genre : J. Jonas Jameson dans la trilogie de Homme araignée par Sam Raimi. A tel point qu’ils l’ont sommé de le revoir dans le Univers cinématographique Marvel pour la version de Spidey de Tom Holland. Au CC Il a agi à titre de commissaire Gordon dans le projet Justice League.

7. Idris Elbe

L’acteur charismatique a donné vie à Heimdall au Thor et Moreau au Ghost Rider: L’Esprit de Vengeance, les deux merveille. Plus tard, il s’est croisé pour jouer le dur Sport de sang au La brigade suicide, le film de James Gunn qui montre un groupe de méchants essayant d’être des héros en arrêtant le dangereux extraterrestre Starro.

6. Halle Berry

Il a été Tempête au X Men, le film de merveille qui a introduit des mutants dans le monde du cinéma et a révolutionné le genre. Son interprétation du personnage à plusieurs reprises a montré une grande fierté pour son état et a été célébrée par les fans. Au CC l’histoire est différente : il a joué Catwoman, un film oubliable qui a échoué aux yeux des fans.

5. Chris Evans

Il a été Johnny tempête dans deux films du 4 fantastique et l’iconique Capitaine Amérique dans le Univers cinématographique Marvel. Mais beaucoup ont oublié leur passage CC, où il a donné vie à Jensen au Les perdants, basé sur un roman graphique de cette marque.

4. Ryan Reynolds

Son premier rôle dans merveille était celui de Roi Annibal dans la troisième tranche de Lame. Puis il a donné vie à Dead Pool au X-Men Origins: Wolverine. Plus tard, il a traversé pour CC jouer Hal jordanie au La lanterne Verte, un film qui n’a pas eu beaucoup de succès. Après ce faux pas, il a donné vie à Dead Pool encore une fois dans une franchise qui a captivé les fans du personnage.

3. Josh Brolin

L’interprète était Jonas ilx, un personnage de CC qui a fait son entrée au cinéma en 2010. Puis il a déménagé à merveille, où il a donné vie au mutant Câble dans un film de Dead Pool et le grand méchant de Univers cinématographique Marvel: Thanos. Ce dernier rôle l’a inscrit dans le genre grâce à la performance intimidante qu’il a donnée pour le rôle.

2. Tom Hardy

Son arrivée dans le genre était un luxe : Fléau au Le chevalier noir se lève, dirigé par Christophe Nolan. Le méchant qui fait faillite Homme chauve-souris et prend Gotham City en otage. Au merveille a également décroché un rôle emblématique : Venin. Dans ce cas, ils jouent deux rôles différents, celui de Eddie Brock d’une part et son symbiote extraterrestre d’autre part.

1. Ben Affleck

Il a joué un super-héros pour la première fois dans casse-cou 2003. Le film n’a pas reçu de bonnes critiques et les fans ne l’ont pas beaucoup apprécié non plus. Matt Murdock Cela semblait être les débuts de Ben et un adieu au genre. Des années plus tard, il ferait partie de la DC Univers étendu Quoi Homme chauve-souris. Sa version a 20 ans d’histoire en tant que justicier de Gotham City et il n’a pas peur d’affronter Superman ou de puissants méchants comme Steppenwolf.

