PS5: Filtre Instagram, faire croire que vous avez une Playstation 5 (comment faire – tuto)

A l’approche du lancement de la PlayStation 5, un nouveau filtre Instagram hilarant a été mis en ligne, qui vous permet de faire croire à vos amis que vous avez déjà la PS5

Le filtre Instagram vous permet de faire croire à vos amis que vous avez la PS5 avant la sortie

Après des mois d’attente, la console PlayStation 5 sera finalement mise en vente au Royaume-Uni le 19 novembre.

Avant le lancement, un nouveau filtre Instagram hilarant a été mis en ligne, qui vous permet de faire croire à vos amis que vous avez déjà la PS5.

Le filtre a été créé par @AROnEverything pour s’amuser un peu.

Ils ont expliqué : « J’espère que tout le monde s’amuse bien avec mon filtre AR pour PS5 box.

Toute utilisation abusive (vente, faux cadeau, etc.) de ce filtre peut entraîner des conséquences juridiques dont « AR On Everything » ne sera pas responsable.

« Je demande humblement à tout le monde d’utiliser ce filtre de manière éthique et responsable. Merci et amusez-vous bien à faire étalage de votre PS5 virtuelle ».

Pour essayer le filtre vous-même, ouvrez Instagram et allez prendre une histoire, en tapant sur l’icône de l’appareil photo dans le coin supérieur gauche.

Faites glisser le carrousel du filtre en bas de l’écran, jusqu’à ce que vous atteigniez l’option de recherche à la fin.

Tapez sur cette option pour ouvrir la galerie d’effets. Touchez la loupe dans le coin supérieur droit et cherchez la PS5 Box.

Appuyez sur le filtre de la PS5 Box, puis appuyez sur « Essayez ». Vous allez maintenant pouvoir placer virtuellement la PS5 Box dans votre maison et faire croire à vos amis que vous avez la nouvelle console !

La date de sortie officielle est le 12 novembre. Les fans des États-Unis, du Japon, du Canada, du Mexique, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud pourront mettre la main sur la console à cette date.