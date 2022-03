8,2 % des véhicules neufs immatriculés à Delhi sont électriques : rapport

in

De plus, 6 123 véhicules ont reçu une subvention du fonds national pour les véhicules électriques, selon le rapport.

Photographie figurative. (Image : .)

Le « budget final 2021-22 » du gouvernement de Delhi a montré que sur 88 indicateurs de performance du ministère des Transports, 74% étaient « sur la bonne voie » et 26% étaient « hors piste ». Le « budget de résultats » est essentiellement un bilan des divers programmes et projets annoncés dans le budget précédent. Le vice-ministre en chef et ministre des Finances de Delhi, Manish Sisodia, a présenté vendredi le budget final pour l’année 2021-22 à l’Assemblée législative.

Selon elle, 8,2 % des nouveaux véhicules immatriculés étaient des véhicules électriques. De plus, 6 123 véhicules ont reçu une subvention du fonds national pour les véhicules électriques, selon le rapport. Le rapport indique qu’il y avait 377 bornes de recharge publiques – 170 bornes de recharge lentes et 207 bornes de recharge modérées ou rapides – établies jusqu’en décembre 2021.

Il a montré que sur 88 indicateurs de performance du Département des transports, 74% étaient « sur la bonne voie » et 26% étaient « en dehors de la bonne voie ». Les indicateurs « en bonne voie » signifient que l’avancement des projets dans ces paramètres a été supérieur à 70 %. Toutefois, lorsque les progrès sont inférieurs à 70 % de l’objectif proportionné, l’indicateur du projet sera considéré comme « hors piste ».

Douze dispositifs du ministère des Transports ont été inclus dans le « budget final 2021-22 » composé de 88 indicateurs. Il existe 971 centres de délivrance de certificats de pollution sous contrôle (PUCC) à Delhi. Pas moins de 11 pistes d’essai de conduite automatique sont opérationnelles à Delhi jusqu’en décembre 2021, selon le rapport.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂