81000 domaines .eu ont été suspendus brutalement ce 1er janvier: l’effet collatéral du Brexit

Le Brexit a été un long processus, avec de nombreuses complications et plein d’effets secondaires et de surprises pour les Britanniques. Le dernier s’est produit là où on s’y attend le moins, dans les dominions européens. Des dizaines de milliers de webmasters ont vu comment avec l’entrée en 2021 et le Brexit en vigueur, vos domaines ont cessé de fonctionner du jour au lendemain.





EURid est le Gestionnaire de domaine européen .eu (et ses variantes .ευ et .ею). En tant qu’administrateur de ces registres, il est en charge de vérifier qu’ils sont utilisés correctement et dans les conditions qui sont accordées. L’une de ces conditions est, comment pourrait-il en être autrement, être utilisé par les résidents de l’Union européenne. Le Royaume-Uni a bénéficié de cet avantage jusqu’à il y a moins d’une semaine, maintenant qu’ils sont officiellement en dehors de l’Union européenne, les domaines .eu ne leur sont plus disponibles.

Et qu’en est-il de ceux qui possédaient déjà des domaines .eu? Suspendu. Comme annoncé par EURid, à partir du 1er janvier 2021, les domaines enregistrés par des résidents britanniques sont passés en « mode suspension ». Ce mode signifie que les domaines n’acceptent plus de diriger vers un serveur / site Web ni ne fonctionnent par exemple pour les comptes de messagerie personnalisés.

Comme nous pouvons le voir sur la page officielle EURid, il y a actuellement plus de 81 000 domaines enregistrés au Royaume-Uni. Tous sont suspendus et leurs propriétaires ont jusqu’au 31 mars 2021 pour résoudre la situation. Comment est-ce résolu? Essentiellement ils doivent transférer le domaine à un siège dans un pays de l’Union européenne ou démontrer qu’ils ont la citoyenneté ou la résidence dans un État membre de l’Union européenne.

Si les propriétaires de ces 81000 domaines n’apportent aucun changement, le 31 mars perdra l’accès aux domaines. De plus, à partir de 2022, ils seront à nouveau disponibles pour être enregistrés par d’autres utilisateurs.

Ici, le problème est qu’il ne s’agit pas simplement d’acheter un nouveau domaine, mais tout ce qui implique en matière de trafic et de marque. Un domaine est essentiellement le nom de l’entreprise sur Internet. Le changer affecte directement la façon dont les moteurs de recherche comme Google interagissent avec le Web et les systèmes de marketing et d’adresse complexes entre le Web et le reste d’Internet, comme les réseaux sociaux.

Averti des années à l’avance

Ceci cependant ne devrait surprendre personne. La Commission européenne et EURid ont mis en garde ces dernières années sur la façon dont la situation allait changer après le Brexit. En 2018, on avait déjà prévenu que cela pourrait arriver et à l’époque, il y avait environ 300000 domaines .eu au Royaume-Uni. Il semble que tous ne se soient pas adaptés au changement de temps.

La Commission européenne stipule simplement que Vous devez être résident d’un pays membre de l’UE ou être basé dans l’un d’eux pour avoir un domaine .eu. Un citoyen britannique basé au Royaume-Uni a tout simplement cessé de remplir cette condition depuis le 1er janvier 2021, il ne peut donc pas avoir l’un de ces domaines.

Les domaines appartenant aux pays et aux régions politiques sont directement conditionnés par ce que cette entité veut imposer comme norme. De nombreux pays ont profité de l’originalité de leurs domaines pour en faire des affaires, ce qui permet à quiconque de les acquérir plus facilement. Cependant, des domaines plus sérieux et institutionnels comme .eu ont des règles plus strictes.

Via | ZDNet

Plus d’informations | EURid