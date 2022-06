8 théories de fans crédibles sur « Stranger Things » pour la saison 4, partie 2

La saison 4 de Stranger Things est remarquable pour la série même si nous n’avons reçu que sept épisodes de Netflix.

Les fans ont l’impression que certaines des questions brûlantes que nous nous posons depuis des années trouvent enfin une réponse, et c’est parce que toutes les histoires des saisons passées se transforment en un mythe vaste et complexe.

Avec cela, cependant, viennent d’autres questions au fur et à mesure que l’histoire avance et que les fans n’ont pas eu la saison complète pour pouvoir déballer toutes les informations qui leur ont été données.

Le dernier volet de la série à succès arrivera sur Netflix le 1er juillet sous la forme de deux épisodes. L’épisode huit durera une heure tandis que l’épisode neuf durera deux heures et 30 minutes.

Cela signifie qu’il y a encore beaucoup de choses qui pourraient arriver et les fans pensent qu’ils savent peut-être quoi.

Voici 8 théories que les fans ont élaborées pour la saison 4 de Stranger Things, partie 2.

1. Eddie Munson va sauver Nancy de l’Upside Down.

Quelqu’un sur Reddit a souligné comment dans la bande-annonce originale de Choses étranges saison quatre, Eddie était dans l’Upside Down jouant de sa guitare au-dessus de sa bande-annonce avec un tas de haut-parleurs installés.

« Il semble qu’il ait installé un tas d’amplis, alors il veut que cette musique soit vraiment forte », ont-ils écrit.

« Et si Vecna ​​avait évolué pour tuer plusieurs personnes à la fois, et avait ces personnes dans un état de transe. Afin de les sauver, Eddie diffuse cette musique à tous.

Bien sûr, la chanson doit signifier quelque chose pour toutes les personnes qu’il sauverait, alors le théoricien de Reddit s’est lancé dans un baratin sur la bannière étoilée, Eddie Van Halen, et plus de détails, mais c’est aussi possible qu’Eddie Munson essaie juste de sauvez Nancy ou abattez Vecna ​​avec de la musique puisque nous savons avec certitude que la sœur aînée de Mike est déjà sous le contrôle de Vecna.

2. Steve prouve qu’il aime toujours Nancy en la sauvant.

Pas si vite, Eddie, parce que Steve Harrington va en fait être celui qui sauvera Nancy. Ou du moins c’est ce que pensent certains fans.

L’arc de rachat de Steve depuis la première saison doit être l’un des meilleurs arcs de rachat de télévision modernes que j’ai vus depuis un moment.

Passer du gars que tout le monde déteste au gars que tous les enfants adorent de la manière la plus héroïque et la plus saine ne peut pas être facile.

Et c’est parce que ce n’est pas, du moins, pas sur sa vie amoureuse.

Après son doux rejet de Robin Buckley, la vie amoureuse de Steve semble être dans les limbes – à moins que ce ne soit dans Upside Down.

Les fans pensent que Steve est toujours amoureux de Nancy, et pour essayer de lui prouver son amour, il va la sauver en chantant la même chanson qu’il lui a chantée lors de la première saison.

3. Robin pourrait également jouer un rôle dans le sauvetage de Nancy, la sauvant potentiellement elle-même.

Pendant que Robin fouillait la chambre de Nancy, elle a trouvé des cassettes musicales qui pourraient inclure sa chanson préférée qui serait ensuite jouée pour la sauver de sa transe.

On ne sait pas si elle parle de la musique à son meilleur ami, Steve, pour qu’il puisse la sauver ou à Eddie qui se prépare pour un concert dans Upside Down, mais elle peut le faire elle-même.

4. Will Byers est gay.

Le sujet longtemps débattu de la sexualité de Will semble recevoir bientôt des réponses.

Tout le monde dans la série a une sorte d’intérêt romantique et a fait connaître sa sexualité, mais le seul qui ne l’a pas fait est Will.

Mis à part les nombreuses interviews hors écran où les acteurs ont fait allusion à la sexualité du personnage, la série semble s’orienter vers une révélation très bientôt.

Lorsque Will et Mike ont eu ce cœur à cœur après avoir fui ces soldats, il semblait être aux prises avec un conflit interne dont il voulait parler à Mike.

« Parfois, je pense que c’est juste effrayant de s’ouvrir comme ça, de dire ce que tu ressens vraiment, surtout aux personnes qui comptent le plus pour toi », dit Will à son ami, « parce que s’ils n’aiment pas la vérité ? »

Les fans pensent qu’il est amoureux de Mike et se demandent s’il devrait ou non lui révéler ces informations sensibles – c’est peut-être aussi pourquoi il a été vu se fâcher contre Eleven dans un épisode précédent.

Ils soulignent également que Will faisait un projet sur Alan Turing au début du premier épisode.

Turing était un briseur de code de la Seconde Guerre mondiale qui a été accusé de grossière indécence après avoir été surpris en train d’avoir une relation sexuelle avec un autre homme.

5. Eddie était dans la même expérience qu’Onze.

L’introduction d’un nouveau personnage, en particulier ceux avec des histoires très intéressantes comme Eddie, signifie que les gens vont disséquer chaque petite chose que le personnage dit ou fait.

Quand Eddie a dit « mes cheveux étaient bourdonnés », des sirènes ont commencé à retentir dans la tête de tout le monde quand ils ont eu un flashback sur Eleven ayant bourdonné les cheveux lorsqu’ils l’ont rencontrée pour la première fois après qu’elle ait échappé au laboratoire Hawkins.

Après avoir creusé un peu plus profondément, les fans ont découvert qu’ils n’avaient pas réellement vu un clip de 010 mourant dans le laboratoire lorsque 001 (alias Vecna ​​alias Henry Creel) a tué tous les sujets de test sauf Onze.

Les fans pensent donc qu’il est peut-être encore en vie et qu’il passe maintenant par Eddie.

6. Will est le Mind Flayer.

Cette théorie est un peu complexe mais a beaucoup de sens quand on regarde la situation dans son ensemble.

Il a été confirmé que la saison cinq sera la dernière saison de Stranger Things, et avec le grand méchant de la saison quatre étant Vecna, les fans pensent que le dernier monstre que le gang tuera une fois pour toutes sera en fait le Mind Flayer – ce serait ramenez tout à la première saison.

Et qui est vraiment le Mind Flayer, demandez-vous? Sera.

« Je suppose que Mind Flayer est en fait l’homologue Upside Down de Will », déclare quelqu’un sur Reddit.

L’Upside Down semble être bloqué le jour où Will a disparu pour la première fois et bien que Will ait déjà été possédé par des monstres, il est l’une des seules victimes à avoir échappé à l’Upside Down.

« Une version à l’envers de Will est le maître du donjon de l’Upside Down », a déclaré quelqu’un d’autre, faisant une référence à D&D et liant les monstres de l’Upside Down au jeu auquel tous les enfants jouent.

The Upside Down semble avoir été créé à partir de l’imagination de Will après des années à jouer à D&D.

7. Steve va mourir.

Le passé vous rattrapera toujours d’une manière ou d’une autre. Si c’est arrivé à Jaime Lannister, ça arrivera à Steve.

Les arcs de rachat se terminent généralement par une mort tragique, et il semble que les fans pensent que Steve sera victime du trope télé / film.

Ils travaillent ces personnages pour qu’ils soient si sympathiques que pour vous briser le cœur en les tuant à la fin.

Choses étranges la saison quatre, première partie, semble s’appuyer sur de nombreux moments entre Nancy et Steve, mais maintenant que Nancy a été prise, Steve a été chargé de la quête ultime de rédemption – sauver la fille qu’il aime en se sacrifiant.

8. Erica sera celle qui tuera Vecna.

Tout revient toujours à Donjons et Dragons, le jeu auquel les enfants adorent jouer et qui semble toujours lié à ce qui se passe avec Upside Down et tous les monstres.

Quelqu’un sur TikTok a publié sa théorie sur ce qui s’est passé dans la saison quatre et a affirmé qu’Erica serait celle qui tuerait Vecna.

Dans la première saison, quand les garçons ont joué à D&D, Will a dit que le Demogorgon l’avait eu, et puis c’est vraiment le cas, alors quand Erica a battu Vecna ​​lors de leur campagne D&D dans la saison quatre, ils pensent que cela signifie qu’elle sera vraiment la seule à tuer lui dans le spectacle.

Non seulement cela, mais dans la bande-annonce de la deuxième partie, il semblait qu’Erica était dans Upside Down, donc si ce n’est pas elle qui porte le coup final, au moins elle jouera un rôle important.

Quoi qu’il arrive dans la deuxième partie de la quatrième saison de Choses étranges, il est bon de voir que les fans sont toujours aussi créatifs lorsqu’il s’agit de trouver des idées pour la suite.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à pratiquer un sport fictif. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur Twitter.