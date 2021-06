8 Tendances de conseils sur les relations toxiques TikTok à éviter

La plate-forme de médias sociaux connue sous le nom de TikTok est la plaque tournante des tendances et des nouvelles vidéos qui suscitent de bonnes idées.

Ils suscitent aussi parfois de mauvaises idées.

Plus récemment, une nouvelle tendance a recueilli des millions de vues qui se compose d’adolescents et de jeunes adultes poursuivant délibérément un comportement «toxique» dans leurs relations et le commercialisant comme un conseil.

Les mauvais conseils relationnels partagés par les utilisateurs de TikTok peuvent affecter la santé mentale des personnes qui consomment leur contenu en ligne.

Le hashtag #toxicrelationship sur TikTok compte plus de 1,3 milliard de vues et continue de croître.

Bien qu’il y ait en fait de bons conseils à trouver sur l’application, il est perdu dans la mer de mauvaises vidéos prônant la toxicité dans les relations.

Voici 8 tendances de conseils sur les relations TikTok toxiques que vous ne devriez pas suivre (s’il vous plaît).

1. « Cheat juste au cas où. »

Ce conseil a été publié en tant que TikTok par un utilisateur qui suggère que les femmes qui trouvent leur partenaire louche ou les soupçonnent de tricher devraient également sortir et tricher.

Le raisonnement est que si à un moment donné la femme découvre, en fait, que l’autre significatif était déloyal, alors la femme ne devrait pas se sentir trop mal puisqu’elle « a triché juste au cas où ».

C’est le conseil de l’utilisateur de TikTok plutôt que d’en parler avec votre partenaire et d’avoir une véritable conversation sur l’amélioration de la relation.

2. « Vous ne devriez pas envoyer de SMS en premier parce que c’est désespéré. »

Un utilisateur de TikTok suggère que les femmes ne devraient pas envoyer de SMS en premier car c’est le travail de l’homme de le faire.

Elle dit également que cela montre des signes de désespoir et implique que vous donnez la priorité à l’homme et que c’est « mauvais ».

En réalité, les personnes qui ont des sentiments pour quelqu’un et qui l’aiment devraient lui envoyer un texto. S’ils ne répondent pas ou s’ils dérangent, passez à autre chose.

3. « Envoyer des signaux mixtes. »

Un utilisateur de TikTok suggère d’envoyer des signaux mitigés pour créer une relation manipulatrice où vous pouvez détenir «le pouvoir».

L’utilisateur dit que créer des jeux mentaux et confondre l’autre vous permet d’obtenir votre chemin.

Ce conseil de relation toxique peut créer un environnement de santé mentale vraiment médiocre et potentiellement amener quelqu’un à avoir des pensées négatives comme «Je ne suis pas assez bien» ou «Je ne suis pas digne d’être dans une relation», ce qui peut être très nocif.

4. « Soyez sporadique avec vos réponses textuelles. »

Cet utilisateur de Tiktok dit qu’un bon moyen de faire tomber quelqu’un amoureux de vous est d’espacer et de randomiser vos réponses textuelles.

Cet utilisateur suggère de répondre rapidement et également d’attendre des heures pour les faire transpirer et s’attacher.

Cela peut en réalité créer un environnement relationnel médiocre et affecter négativement la santé mentale de l’autre personne.

5. « Laissez-la tomber si elle utilise le filtre pour chien. »

Un utilisateur de TikTok suggère que les gars devraient « abandonner » leur petite amie ou leur proche s’ils utilisent des filtres comme le filtre pour chiots sur Snapchat.

La raison suggérée est que c’est faux et qu’ils essaient de bien paraître pour quelqu’un.

Cette idée toxique implique que les femmes ne peuvent pas profiter d’un filtre pour chiots et avoir l’air « mignon » ou bien pour elles-mêmes.

6. « Continuez à chercher votre ex sur Instagram »

Un utilisateur de TikTok a publié une vidéo qui montre un iPhone brisé avec la légende qui dit « continuez à chercher votre ex sur Instagram ».

L’utilisateur laisse entendre qu’il a cassé le smartphone de son partenaire parce qu’il cherchait son ex.

Rechercher un ex-petit ami ou une ex-petite amie sur les réseaux sociaux dans le dos de votre partenaire peut créer des problèmes de confiance et une relation toxique, mais contrôler un comportement comme surveiller l’activité téléphonique d’un partenaire peut friser l’abus.

7. « Suivez l’emplacement de leur téléphone. »

Bien que beaucoup utilisent cette fonctionnalité pour des raisons de sécurité, cet utilisateur de TikTok suggère d’aller sur le téléphone de son proche sans qu’il sache suivre son proche.

Cela crée des problèmes de confiance pour les deux personnes, car elles se méfieront toujours des activités de l’autre.

8. « Essayez un test de triche sur eux »

Plusieurs utilisateurs de TikTok ont ​​donné ce « conseil » suggérant d’envoyer un message direct à votre proche via un faux compte pour tester sa fidélité.

Cela crée un conflit inutile et il existe de meilleures façons de découvrir la loyauté de votre partenaire.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre l’actualité, le divertissement et la culture pop.