8 sites Web pour télécharger des modèles PowerPoint gratuits

Sortez de l’ordinaire lors d’une présentation en classe avec ces pages pour télécharger des modèles PowerPoint.

Lorsque vous expliquez un sujet particulier, il est bon d’avoir outils utiles qui accompagnent le compétences et aptitudes de l’exposant.

Vous devez donc vous assurer que vos présentations répondent aux attentes du public. Dans ce cas, Power Point est un excellent outil d’assistanced’autant plus qu’il a des modèles avec une bonne conception et un bon support.

Si vous voulez en savoir sites Web pour télécharger des modèles PowerPoint gratuitscontinuez à lire cet article.

Meilleurs sites Web pour télécharger des modèles PowerPoint gratuits

Ci-dessous vous pouvez voir quelques sites Web pour télécharger des modèles powerpoint totalement gratuit avec des animations, des graphiques et des éléments parfaits pour vos présentations.

Tous les PPT

Tous les PPT est l’un des sites Web les plus populaires pour télécharger des modèles PowerPointet cela est dû à la grande variété de catégories disponibles avec modèles prêts à l’emploi.,

Au sein de la plateforme, vous aurez non seulement accès à des modèles, mais vous pourrez également choisir mises en page spéciales pour les tableaux et les graphiques.

Leur l’interface est plate et minimaliste, devenant un portail facile à naviguer. Sur l’écran principal, vous aurez une section avec le modèles les plus populaires accompagné d’une vignette avec le design de chaque présentation, ainsi vous aurez une idée avant de choisir.

Tous les PPT

spectacle

spectacle c’est une site très polyvalent où pouvez-vous obtenir modèles selon différentes situations : des résumés de programmes, des cartes conceptuelles, des graphiques, des diagrammes, des formes, des objets, et bien sûr, présentations PowerPoint avec la meilleure qualité.

Sa politique est de rester à jour sur les dernières tendances, par conséquent, vous trouverez des designs quotidiens avec de belles illustrations et transitions adapté à différents types d’événements.

Mieux encore, chaque modèle comprend des informations pertinentes pour l’exposant, notamment les dimensions, le nombre de pages, les captures d’écran de conception, etc.

spectacle

Chasseur de diapositives

La modèles PowerPoint disponible en Chasseur de diapositives se démarquer par leur style minimaliste et conservateur. Et le meilleur de tous, c’est que sur cette plateforme, vous ne trouverez pas seulement modèles PowerPointmais vous aurez également à disposition des formulaires à ajouter à vos présentations, des schémas aux designs modernes et du matériel au design 3D entièrement personnalisable.

Comme si cela ne suffisait pas, il intègre un navigateur intelligentoù vous pouvez ajouter des mots-clés pour vos recherches et le système vous montrera tous les modèles selon vos besoins.

Chasseur de diapositives

24 diapositives

24 diapositives est un portail web avec un variété de modèles PowerPoint gratuits pour vos présentations ou réunions de travail.

La la conception de la plateforme est intuitive et les modèles seront affichés sur le côté du Web. Parmi les différents modèles que vous pouvez obtenir styles d’entreprisepublicités, tableaux, graphiquetableaux, cartes, entre autres.

Chacun des modèles sera accompagné d’un miniature qui montre la conception de présentationvous aurez donc une idée avant de le télécharger.

24 diapositives

Revue de présentation

Revue de présentation est un portail web où vous pouvez trouver matériel d’information et de soutien faire un excellent travail. Grâce à son espace blog vous pourrez apprendre à créer une présentation PowerPoint à partir de zéro ou des outils similaires.

L’une des fonctionnalités les plus notables est la possibilité de partager vos propres modèles avec la communauté, vous pourrez donc trouver dessins très « amateurs » ou incroyable conceptions avec des finitions professionnelles.

Revue de présentation

powerpointifier

powerpointifier est un site Web visant à fournir à ses utilisateurs le meilleur modèles porwepoint gratuits. Il est généralement tenu au courant des dernières tendances, devenant une bonne option pour votre présentations en milieu de travail.

La plateforme a 9 catégories comme les affaires, minimaliste, professionnel, éducation, technologie, moderne…, et chacun d’eux est plein de modèles à télécharger.

powerpointifier

DiapositivesAller

DiapositivesAller est un autre site Web avec une grande base de données avec Modèles PowerPoint à télécharger gratuitement. Sur cette plate-forme, de nouveaux modèles sont téléchargés quotidiennement par catégories, vous aurez donc le choix entre plusieurs variétés.

Les sujets qui abondent dans le portail peuvent être utilisés pour tout type de présentation, parmi lesquels : éducation, marketing, commerce, médecine beaucoup plus.

Et même si une grande partie de la le contenu est entièrement gratuit vous pouvez payer un abonnement et avoir accès à un catalogue haut de gamme avec un matériel unique et exclusif.

DiapositivesAller

Diapositives de carnaval

Diapositives de carnaval C’est l’un des sites Web les plus polyvalents, car vous aurez accès à un grand nombre de Modèles PowerPoint, Canva et Google Slides.

Et comme d’autres pages Web avec modèles gratuitsest organisé par catégories telles que formel, inspirant, créatif, simple, élégant et de plus. vous pouvez également organiser ou filtrer modèles par couleur pour plus de commodité.

Diapositives de carnaval

