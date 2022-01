8 sites Web pour redimensionner et compresser des images gratuitement et en ligne

Réduisez la taille de vos images sans altérer la qualité avec ces pages Web gratuites.

La l’ère numérique révolutionne le mondespécialement parce que minimise le travail de bureau et il contribue à rendre les activités plus rapides et plus faciles à exécuter, le courrier électronique étant le service réseau le plus demandé.

Cependant, lors de l’envoi d’une image par e-mail, une erreur s’affiche qui empêche l’information d’atteindre sa destination. Ce problème se produit car l’image dépasse le poids supporté par la plate-forme.

Alors si tu veux redimensionner et compresser des images gratuitement et en ligneQue ce soit pour envoyer par e-mail ou simplement pour prendre moins de place, voici quelques pages web qui peuvent vous aider dans la démarche.

Les meilleures pages Web pour redimensionner et compresser des images gratuitement

Petit PNG

Toolur

Optimizilla

Kraken.io

ImageRecycler

Compresser maintenant

Compresseur

Convertir l’image

Heureusement, il existe plusieurs sites Web qui s’occupent de compresser et réduire la taille des imagesCependant, la grande majorité est payante et avec des limitations. Ci-dessous, vous pouvez voir le 8 meilleures options gratuites et en ligne.

Petit PNG

L’un des sites Web les plus populaires pour la compression d’images est Petit PNGce site Web particulier a été conçu pour compresser le type de fichiers JPE, JPNG, PNG et même WebP. Le sien l’interface est très intuitivecar au moment d’y accéder, vous aurez les informations nécessaires pour l’utiliser.

Dans ce cas, vous devez faire glisser l’image vers le portail ou cliquer sur la section « Tomber »alors sélectionner des images vous voulez compresser et il commencera à faire le travail automatiquement.

Une fois la compression effectuée, il faut cliquer sur l’option « Télécharger » pour démarrer le téléchargement. Une chose à garder à l’esprit est que lors du téléchargement et du téléchargement de l’image, le poids de l’image d’origine et le poids après avoir été compressé seront affichés.

Toolur

Un autre site Web à considérer si vous voulez compressez vos images sans perdre en définition et en ligne est Toolur. Ce site Web a une apparence assez basique, cependant, il fait ce qu’il promet sans problème.

Quelque chose à garder à l’esprit est que Toolur a la possibilité de modifier certains aspectstels que la quantité de compression, la qualité de l’image, entre autres. Une fois que vous avez configuré les valeurs de préférence, vous n’avez qu’à cliquer sur l’option « Compresser les images » puis dans l’option « Télécharger ».

Optimizilla

Optimizilla est un site Web qui allie harmonieusement simplicité et fonctionnalité. Une fois que vous aurez accédé à ce portail, vous aurez la possibilité de « Monter » un fichier ou faites glisser les images.

Une fois l’image téléchargée, elle sera automatiquement compressé offrant la possibilité de télécharger, cependant, si vous faites défiler vers le bas, vous aurez la possibilité de compresser encore plus l’image, réduisant ainsi son poids. N’oubliez pas que si vous réduisez beaucoup le poids d’une image, le même perdra sensiblement en qualité.

Kraken.io

L’un des outils préférés des développeurs Web est Kraken.io. Avec cette plateforme, vous pourrez optimiser jusqu’à 95% la vitesse de votre site webet pour la chance de beaucoup, Kraken.io a une version web spécialisée dans compression d’images.

Être un site web gratuit Il est limité dans certaines options, cependant, il reste une excellente alternative pour ceux qui recherchent réduire la taille des images. Son mécanisme est similaire aux autres portails du marchévous n’aurez donc pas besoin d’expérience pour commencer à l’utiliser.

ImageRecycler

Les pages Web susmentionnées sont capables de compresser divers types d’imagescependant, avec ImageRecycler non seulement vous pouvez compresser des images, mais vous pouvez également compresser des fichiers PDF.

En accédant ImageRecycler Vous pouvez charger les images ou le PDF que vous voulez et vous pouvez même faire glisser le fichier si vous le souhaitez. Après avoir téléchargé les fichiers, la compression du fichier ou de l’image se fera en quelques secondes.

Compresser maintenant

Une des pages Web plus faciles à utiliser et en même temps assez dynamique est Compresser maintenantil se distingue par son design particulier, rendant son utilisation très facile. Pour compresser l’image, il vous suffit de faire glisser l’image sur le Web ou de cliquer sur « Télécharger » et sélectionnez l’image souhaitée.

Il affichera automatiquement l’image et une barre appelée « Niveau de compression »que vous pouvez modifier à votre guise. Et le fait est que plus la compression est élevée, plus le poids de l’image est faible.

Compresseur

Un autre des meilleurs sites Web pour redimensionner et compresser des images gratuitement et en ligne est Compresseur. Cela rend le travail de compression vraiment simple et son fonctionnement est très similaire à ceux mentionnés ci-dessus.

Une chose à garder à l’esprit est qu’en plus de compresser plusieurs images en même temps, vous pouvez également télécharger au format .ZIP. Et pas seulement cela, il a une section pour comparer l’image originale avec celle compressée.

Convertir l’image

Convertir l’image est la page Web la plus complète de la liste pour réduire la taille des images. Avec lui, vous pouvez non seulement compresser et redimensionner vos imagesvous pouvez également convertir votre image JPE en différents types de fichiers complètement gratuit.

Étant un site tellement complet, son fonctionnement peut devenir compliqué, cependant, il est très bien structuré, il suffit de suivre les étapes indiquées sur le site et c’est tout.

Sélectionnez l’image parmi JPE, BMP, WBMP, DIBCURGIFJPG, JPEPCX, RLEPDFPICT, PCT, PIC, PNG, PSB, PSD, TIF ou XCF, puis cliquez sur « Envoyer cette image » et pour terminer le processus, cliquez sur « Valider » suivi de « Télécharger cette image ».

Comme vous le verrez, ce sont 8 sites Web pour redimensionner et compresser des images gratuitementsélectionnez celui qui correspond le mieux à vos besoins. Si vous avez aimé cet article, jetez un œil aux meilleures applications pour réduire la taille et le poids des images de votre mobile, ou mieux encore, consultez ces 5 applications pour modifier la taille des images avec votre mobile Android.

