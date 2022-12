8 séries que vous devez voir si vous avez aimé « Alice in Borderland »: sectes, clones et plus de mystères

Après la première du saison 2 de « Alice aux frontières »le mystère sur l’endroit étrange ils ont été transportés à a été résolu. La Série Netflix japonaise C’était chargé de suspense et d’une histoire intrigante. Par conséquent, nous vous donnerons ici quelques recommandations de programmes télévisés qui partagent des thèmes ou des éléments similaires que vous pourriez aimer.

Les aventures d’Arisu et du reste de ses compagnons viennent du Manga Haro Aso. Parmi les genres qu’il couvre figurent la science-fiction, le mystère et la survie. Avec une ambiance similaire à des films comme « Battle Royal » ou « Cube ».

Par conséquent, nous avons sélectionné des séries similaires que vous pourriez apprécier à la maison.

Ginji Kyūma a perdu dans son propre match contre Arisu dans la saison 2 de « Alice in Borderland », mais il n’a pas eu peur de mourir (Photo : Netflix)

SÉRIE QUE VOUS DEVRIEZ VOIR SI VOUS AIMEZ « ALICE IN BORDERLAND »

8. « Le jeu du calmar » (2021-présent)

« The Squid Game » a choqué le monde lors de la première de sa première saison en 2021. La série coréenne pour Netflix partage le société décadente et activités meurtrières, bien que dans ce cas, ce soient des personnes ayant des problèmes économiques différents qui cherchent à rembourser leurs dettes. Cependant, gagner les 45 millions de won ne sera pas facile, car le les jeux d’enfants prendront la vie de beaucoup.

7. « Orphan Black » (2013 – 2017)

Avant de jouer dans « She-Hulk », Tatiana Maslany a joué plus d’une douzaine de rôles dans « Orphan Black ». La tournée de la série de thrillers de science-fiction parle d’un jeune artiste qui être témoin du suicide d’une femme nommée Beth qui était son reflet crachant. Sara assume l’identité de l’étranger, essayant de découvrir la vérité derrière sa ressemblance.

6. « Bienvenue à Eden » (2022 – présent)

« Welcome to Eden » est une série espagnole qui a été créée en mai 2022 et met en vedette des acteurs tels que Amaia Aberasturi, Belinda et Lola Rodríguez. L’intrigue tourne autour un groupe de jeunes qui sont contactés pour vivre l’expérience d’une fête incroyable, mais en réalité ils sont faits captifs d’une sorte de secte Et ils devront découvrir pourquoi. Semblable à ce qui arrive à Arisu lorsqu’il est transféré à Borderland.

5. « La Société » (2019)

Bien que « The Society » ait été annulée après sa première saison, le public attendait toujours la réponse au grand mystère que cachait la série. Après Après l’annulation de leur voyage scolaire par une violente tempête, un groupe de jeunes retourne dans leur ville pour découvrir que tout le monde a disparu.Il n’y a aucun moyen de quitter l’endroit aujourd’hui.

4. « Sombre » (2017 – 2020)

« Dark » est une série allemande qui a époustouflé tout le monde avec son suspense et histoire entrelacée du voyage dans le temps et entre les dimensions. La disparition d’un enfant entraîne quatre familles dans une recherche effrénée, alors qu’elles découvrent un mystère qui s’étend sur trois générations et de nombreux mystères.

3. « YuYu Hakusho » (1992 – 1994)

« YuYu Hakusho » est l’un des classiques de l’anime et son histoire a beaucoup en commun avec « Alice in Borderland », qui est aussi une adaptation d’un manga. Yusuke Urameshi est un jeune homme gênant qui meurt subitement en essayant de sauver un enfant. Cependant, il est déterminé qu’il ne peut pas encore aller au paradis ou en enfer, il doit donc combattre avec divers phénomènes paranormaux ou entités démoniaques Cela vous ressemble-t-il? À un moment donné, il y a même un championnat mortel.

2. « L’OA » (2016 – 2019)

Avant de vous faire espérer, nous devons vous faire savoir que « The OA » a été annulé après deux saisons, mais cela ne veut pas dire que c’était une excellente histoire tant qu’elle a duré et partage les éléments de science-fiction et de mystère que vous avez le plus aimé sur « Alice à Borderland ». L’histoire tourne autour de Prairie Johnson, une fille aveugle qui a disparu depuis sept ans et qui revient soudainement, surprenant tous ceux qui la croyaient déjà morte. Le plus curieux est qu’il revient avec a retrouvé la vueen plus d’avoir une attitude plutôt étrange.

1. « Effacer » (2017)

« Erased » est le live-action de « Boku dake ga inai machi » créé par Kei Sanbe. L’histoire tourne autour de Satoru Fujinuma, un mangaka qui travaille comme livreur de pizza sans savoir qu’il a un don sans pareil : il a la capacité de remonter le temps de quelques minutes pour éviter les drames qui se produisent autour de lui. Cependant, après avoir retrouvé sa mère morte, il recule de 18 ans pour l’éviter.