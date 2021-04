8 séries Netflix très similaires à Derrière vos yeux

Si vous aimez le mystère, laissez-nous découvrir quelques histoires pour vous rendre vraiment accro.

Est compliqué, à ce jour, qu’un série surprendre le public, et bien plus encore si l’on tient compte du fait que vider l’argument les séries et les films sont un sport national dans notre pays. Cependant, Derrière tes yeux, avec une intrigue, en principe, similaire à d’autres productions, va nous garder en haleine jusqu’au dernier moment, avec un fin totalement inattendue.

Comme nous sommes convaincus que nous avons retenu votre attention, nous pensons que le série suivante, qui à certaines occasions, nous vous avons déjà recommandé dans des listes similaires, pourrait vous correspondre à votre profil de amateur de mystère et les histoires surprenantes.

Série similaire à Derrière vos yeux, les meilleures alternatives

Si tu aimes Des histoires fantastiques, comme ce serait le cas avec Chambers, ou vous hallucinez avec le résoudre des crimes étranges, comme dans The Alienist, nous avons un série indiquée pour vous.

ne parle pas aux étrangers

Nous commençons par une histoire qui commence par un rumeur, un innocent appel téléphonique, mais cela aura d’énormes conséquences pour plusieurs personnes autour d’un complot complexe. Adam Price, le père de famille qui joue dans cette histoire commencera à doute à propos de la vôtre Femme en raison de l’appel ci-dessus, ce qui provoquera un mystère, dont vous ne connaissiez pas l’existence jusqu’à présent, soyez le centre d’attention de votre vie.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 40 minutes

Équinoxe

Est série télévisée scandinave, où les crimes fictifs et les affaires policières sont maîtrisés à un niveau impressionnant, nous amènera à connaître l’histoire de Astrid, une jeune femme qui commence à avoir visions terribles, qui semblent être lié avec la disparition de sa sœur et ses compagnons Fabriquer déjà 21 ans.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 40 minutes

Le désordre que vous laissez

Bien que notre pays compte déjà des dizaines de productions Parmi les contenus disponibles sur la plateforme rouge, nous aimons saluer le bon travail du équipes nationales lors de la création d’histoires, comme dans ce récit mystérieux et tendu qui implique un prof, nouveau venu dans un lycée dans un Ville de Galice, et cela la fera entrer dans un histoire de trahison, de crime et de méfiance.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 45 minutes

Chambres

Que me diriez-vous si je vous disais ça Transplantation cardiaque Qu’est-ce qui vous a sauvé la vie, vous fait perdre peu à peu votre tête? Sous une prémisse à mi-chemin entre le fantaisie et le terreur psychologique, Chambers raconte l’histoire de Sasha, une jeune femme qui reçoit une transplantation cardiaque, mais qui commencera à avoir visions sombres et impulsions sinistres.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 40 minutes

En sécurité

Si vous vouliez voir une gamme d’interprétation plus Michael C. Hall, le perfide Dexter de la série homonyme, ici vous pouvez étancher votre soif. L’histoire commence à partir du disparition de la fille du protagoniste, dans un urbanisation luxueuse, et comment, petit à petit, vies idylliques de ses habitants commenceront à plomb.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 45 minutes

L’aliéniste

Voyager dans le temps, malgré ce que la physique nous dit, est possible avec des productions aussi soignées qu’El Alienista, où l’on trouvera Daniel Brühl agissant en tant que psychologue moderne dans le 19e siècle New York et résoudre crimes mystérieux avec un journaliste célèbre, joué par Luke Evans, et par une femme policière en herbe, qui sera donnée la vie par les multiples facettes Dakota Fanning. Deux saisons, deux mystères, une splendide série à venir dégusté à feu doux.

Année: 2018

Saisons: 2

Chapitres: 18

Durée moyenne: 45 minutes

Le Chalet

Nous avons voyagé dans le pays voisin France, pour explorer une curieuse histoire mystérieuse, avec la prémisse classique d’un Groupe d’amis qui entrent dans le Forêt en période de des vacances, en l’occurrence dans les Alpes françaises. Comme dans toute bonne série mystère, le dernier, que les protagonistes croyaient enterré et oubliéça ne sera pas long venir à la lumière et te montrer comment méfiance il est l’un des plus grands meurtriers de notre société.

Année: 2017

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 50 minutes

13 commandements

Nous terminons cette revue de la série mystère avec un l’histoire cela nous mènera à la Belgique et cela nous montrera un paire de flics essayant de traquer un tueur en série, qui passe du temps avec ses victimes à recréer des scènes similaires aux célèbres Dix Commandements.

Année: 2017

Saisons: 1

Chapitres: 13

Durée moyenne: 40 minutes

