8 premières Netflix à regarder avant la fin du mois de mars

Après un an de travail réduit en raison de la pandémie, Netflix trouvé un moyen de se mettre à flot. Malgré le fait que de nombreuses séries et films aient dû retarder la date de première prévue, le géant du streaming n’a pas manqué de titres pour renouveler sa plate-forme.

Jusqu’à présent, en mars, il a déjà fait deux premières qui font fureur et promettent de continuer à attirer les foules avec ses prochaines saisons: Ciel rouge Oui Qui a tué Sara. Le premier, créé par Álex Pina, a atteint Netflix Le 19 mars dernier et le deuxième, un thriller mexicain où la vengeance prévaut, a été publié il y a quelques heures à peine.

Sky Rojo est déjà l’une des séries les plus vues sur Netflix. Photo: (IMDB)



Cependant, comme chaque année à la fin du mois, le site payant de films et séries a déjà renouvelé son catalogue d’avril. Bien sûr, avant de dire au revoir à mars, vous avez de nouveaux titres pour profiter des derniers jours du mois.

Les 8 titres avec lesquels Netflix dit au revoir à mars:

Séries:

1. Cloué! Double problème.

C’est une série qui débute demain, le 26 mars, et raconte l’histoire de deux meilleurs amis qui connaissent maintenant le plaisir et le désordre, mais qui ont du mal à cuisiner. Cependant, cela ne se passera pas aussi bien qu’ils l’espèrent.







2. Les irréguliers.

C’est une série dramatique policière qui sortira demain, le 26 mars. Il est d’origine britannique et américaine et est basé sur les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle. Dans l’Angleterre du 19ème siècle, un groupe de travail méprisé, poussé par le Dr Watson et Sherlock Homes, à résoudre des crimes surnaturels.







3. Hanté: Amérique latine.

Il arrivera sur Netflix le 31 mars et se concentrera sur de vraies personnes racontant des expériences avec le surnaturel et le paranormal. Bien sûr, comme son nom l’indique, tous les cas proviendront de résidents d’Amérique latine.







4. Teen Mom 2: saisons 1 et 2.

Une grossesse à 16 ans n’est pas facile car la parentalité et l’âge adulte causeront beaucoup de douleur et de drame. Brianna, Chelsea, Jade, Kailyn et Leah atteindront la limite après avoir traversé des conflits familiaux, des problèmes avec la justice, des problèmes de santé et des romances.

Maman adolescente 2. Photo: (IMDB)



Films:

5. Spider-Man 2.

Bien qu’il soit déjà connu dans le monde entier, il arrivera le 31 mars sur Netflix pour le rendre facilement accessible aux fans de super-héros et de Marvel. Peter Parker, épuisé d’être Spider-Man, abandonne son identité, apportant des problèmes à sa ville en raison du manque de protection que signifie sa disparition.







6. Danse chaude.

Avec Patrick Swayze, Danse chaude Il sera publié sur Netflix le 31 mars. Sans aucun doute, un film romantique à savourer le dernier jour du mois pour voir comment une jeune femme et une danseuse tombent amoureux dans le cadre idéal pour une histoire d’amour: la montagne.

Danse chaude. Photo: (IMDB)



7. Anges et démons.

Une société secrète cherche à se venger, mais un symbologue de Harvard est chargé de trouver tous les indices pour contrecarrer leur attaque prévue contre le Vatican. Il arrive sur la plateforme le 31 mars.

Tom Hanks est le protagoniste des anges et des démons. Photo: (IMDB)



8. Comme si c’était la première fois.

Ce film de 2004 avec Adam Sandler et Drew Barrymore raconte comment un biologiste tombe amoureux d’un enseignant avec une mémoire à court terme. Un vieux long-métrage qui, malgré tout, continue de montrer que l’amour est une chose de tous les jours.