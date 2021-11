8 points à retenir du documentaire de Janet Jackson sur le dysfonctionnement de la garde-robe du Super Bowl

C’est le moment qui a laissé 150 millions de téléspectateurs incrédules et a introduit le terme « dysfonctionnement de la garde-robe » dans le lexique.

Un nouveau documentaire soutient également que le tristement célèbre moment de la mi-temps du Super Bowl 2004 entre Janet Jackson et Justin Timberlake a également eu un effet disproportionné sur la carrière de Jackson après qu’elle ait pris la part du lion du blâme au lendemain.

Le dernier volet de la série documentaire du New York Times sur Hulu et FX, intitulé « Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson », sortira vendredi soir et examinera la performance controversée de la mi-temps dans laquelle Timberlake a déchiré un morceau de la tenue de Jackson à la fin pour révéler sa poitrine nue.

Le film de 69 minutes jette un regard dans les coulisses sur la façon dont le spectacle a été mis en place et le retour de flamme qui s’ensuit qui, selon le documentaire, est tombé de manière disproportionnée sur Jackson.

« Nous ne devrions jamais oublier ce qu’ils ont fait à Janet », déclare Jenna Wortham, écrivaine culturelle du New York Times dans le film. « Nous ne devrions jamais oublier cet outrage. Quel a été le coût pour cette femme et cela en valait-il la peine ? »

Timberlake a présenté des excuses en février à Jackson ainsi qu’à Britney Spears, qui a figuré dans un autre documentaire du New York Times, pour son comportement sexiste et misogyne passé.

Voici huit points à retenir du retour sur le tristement célèbre moment du Super Bowl.

Janet Jackson était le cadet des soucis des organisateurs avant la mi-temps du Super Bowl

Avec une programmation qui comprenait également P. Diddy, Nelly et Kid Rock, les paroles de rap offensantes et le souhait de Kid Rock de se produire drapé dans un drapeau américain étaient beaucoup plus préoccupants que tout ce que Jackson avait prévu.

« Je pense à tous les problèmes que nous avions potentiellement concernant le talent pour cette émission à la mi-temps, Janet Jackson était probablement la moindre préoccupation que nous ayons eu », a déclaré Jim Steeg, directeur des événements spéciaux de la NFL, dans le film.

Il y avait suffisamment d’inquiétude pour que le commissaire de la NFL de l’époque, Paul Tagliabue, dise dans le film qu’il a appelé le chef de CBS, Les Moonves, avant le match pour obtenir des assurances sur le spectacle de la mi-temps.

Le propriétaire des Houston Texans, qui accueillaient le match, a également envoyé une lettre à Tagliabue exprimant ses inquiétudes concernant la formation.

« J’ai donc parlé à Les depuis la voiture alors que je conduisais vers l’aéroport Kennedy, et il m’a dit qu’il était au courant des problèmes et que je n’avais pas à m’en soucier, il s’assurerait que la présentation du spectacle à la mi-temps serait la première classe et il n’y aurait aucun problème », a déclaré Tagliabue.

Timberlake a ironiquement été ajouté à la programmation bien après les artistes originaux afin d’aider à apaiser ces inquiétudes et potentiellement tempérer toute controverse, selon Steeg.

Le jour du match, il est arrivé à Houston dans un avion en provenance d’Europe seulement 20 minutes avant le début du spectacle de la mi-temps et avait besoin d’une escorte policière pour arriver à l’heure, selon le film.

Timberlake a déjà eu un moment digne de grincer des dents avec Jackson

Le documentaire montre des images de l’émission MTV Icon Award 2001 en l’honneur de Jackson dans laquelle elle est présentée par des membres du boys band ‘N SYNC.

Alors que Chris Kirkpatrick parle du talent et des chansons de Jackson, Timberlake continue d’intervenir avec des commentaires sur son apparence.

« Ouais, comme comment aller bien », dit Timberlake après que Kirkpatrick ait dit qu’ils aimaient Jackson pour de nombreuses raisons.

Kirkpatrick parle ensuite de groove dans la vidéo de Jackson pour « That’s the Way Love Goes ».

« Oui, elle va bien dans la vidéo aussi », dit Timberlake.

Le plan initial était que Timberlake arrache un vêtement différent de Jackson à la fin de la performance

Ils ont organisé une répétition générale le jeudi avant le dimanche du Super Bowl, selon Beth McCarthy-Miller, qui a dirigé le spectacle.

Le plan initial était que Timberlake arrache une autre partie du vêtement lorsqu’il est arrivé à la ligne de sa chanson « Rock Your Body » qui disait « Je vais te mettre nu d’ici la fin de cette chanson ». Jackson allait porter une jupe déchirable que Timberlake retirerait pour la révéler avec une combinaison ample en dessous.

Après la répétition, cette idée a été tuée après que CBS et la NFL ont exprimé leur mécontentement, a déclaré dans le film l’ancien cadre de MTV, Salli Frattini, qui a produit l’émission à la mi-temps. Jackson a dit qu’elle était d’accord avec le changement, selon Frattini.

Les publicistes de Jackson et Timberlake n’ont pas commenté le documentaire lorsqu’ils ont été contactés par les cinéastes.

Jackson était en larmes après le moment et « a fui » le bâtiment

Le producteur et réalisateur n’avait aucune idée du moment controversé jusqu’à ce qu’ils reçoivent des appels téléphoniques en colère, puis parlent avec le personnel sur le terrain.

« J’ai demandé à mon régisseur, j’ai dit : ‘Que se passe-t-il ?' », raconte McCarthy-Miller dans le film. « Elle a dit : ‘Je ne sais pas, mais j’avais une couverture pour que Janet l’enveloppe et elle a dit : ‘Je lui ai mis la couverture et elle pleurait.' »

Frattini a déclaré que Jackson avait pris l’avion pour Los Angeles avant même qu’ils ne puissent lui parler.

« Janet s’est enfuie, nous n’avons pas pu l’avoir au téléphone ou son manager », dit Frattini. « Elle ne nous a jamais rien dit. »

Personne ne sait encore exactement comment c’est arrivé

Le réalisateur et producteur a déclaré qu’ils n’avaient jamais reçu de réponse claire quant à savoir s’il s’agissait d’un coup ou non, et à qui l’idée était finalement de le faire. L’équipe de Jackson a affirmé qu’elle était censée révéler un soutien-gorge rouge, pas sa poitrine.

Frattini a déclaré que Timberlake s’était excusé ce soir-là.

« Cela n’a jamais été censé arriver », a-t-elle dit. « On m’a dit que vous saviez les gars. Il s’est très excusé. Il s’est mobilisé. »

Timberlake a également publié une déclaration cette nuit-là contenant le terme qui sera bientôt célèbre « dysfonctionnement de la garde-robe ».

Jackson a présenté des excuses le lendemain, puis plus tard des excuses vidéo à la demande de CBS.

CBS a demandé des excuses sur scène à Jackson et Timberlake s’ils devaient apparaître aux Grammy Awards de cette année-là

Moonves a exigé que si l’une des deux stars devait apparaître dans l’émission des Grammys cette année-là, elle devrait s’excuser publiquement, selon Ron Roecker, ancien vice-président des communications de la Recording Academy.

La Recording Academy les a invités tous les deux, mais seul Timberlake est apparu aux Grammys. Il a remporté un Grammy et s’est ensuite excusé.

« Justin a décidé de participer à la série et Janet a décidé de ne pas le faire », a déclaré Roecker. « Est-ce à cause des excuses, je ne sais pas. On peut supposer. »

Il n’y aurait eu aucun complot pour mettre Jackson sur liste noire après l’incident, mais cela a gravement nui à sa carrière

L’album suivant de Jackson sorti après le Super Bowl, « Damita Jo », était son album le moins vendu depuis 1984, et ses chansons et vidéos ont été peu diffusées sur les stations de radio et MTV.

Une histoire de 2017 par Billboard affirme que Clear Channel, qui comptait 1 200 stations de radio à travers le pays à l’époque, a mis sur liste noire toutes les chansons de Jackson sur ses chaînes.

Le directeur juridique de Clear Channel a nié cela dans le film, affirmant que toutes les décisions de programmation étaient prises localement « de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir de liste noire à l’échelle du système ».

Jackson a fini par quitter son label, Virgin Records, et ses offres d’acteur ont été annulées à la suite de la controverse.

Timberlake, quant à lui, avait un accord avec McDonald’s qui est resté en place. Il a également été invité à se produire à la mi-temps du Super Bowl en 2018.

« La façon dont Janet Jackson a été abandonnée par les entreprises blanches à succès était méprisable », a déclaré Cathy Hughes, fondatrice de la société de médias Radio One, dans le film.

Moonves a demandé si Jackson pouvait être contraint de payer les amendes infligées à CBS par la FCC

Moonves se serait tellement mis en colère qu’il a demandé aux dirigeants lors d’une réunion s’ils pouvaient obliger Jackson à payer leurs amendes de plus d’un demi-million de dollars, selon Abrams.

CBS a finalement fait appel des amendes jusqu’à la Cour suprême et les a annulées.

Moonves a ensuite démissionné de l’entreprise en 2018 après des allégations d’agression sexuelle et de harcèlement, qu’il a niées. Un représentant de Moonves a refusé de commenter le film.