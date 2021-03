8 nouvelles de Telegram que vous devez essayer maintenant

Telegram est mis à jour vers la version 7.4. Ce sont toutes les nouveautés que vous pouvez déjà essayer.

Célébrer l’arrivée de plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs Au cours du dernier mois, Telegram a profité de l’occasion pour mettre à jour son application mobile et présenter un beaucoup de nouvelles intéressantes.

Parmi eux, la possibilité de migrer l’historique de WhatsApp et d’autres applications de messagerie instantanée. Mais ce n’est pas la seule fonction qui a atterri dans l’application de messagerie d’avion en papier avec son version 7.4, Que tu peux télécharger sur android.

Migrez votre historique WhatsApp, Line ou KakaoTalk

Si vous avez décidé passer à Telegram et avant d’utiliser WhatsApp, Line ou KakaoTalk, vous pouvez maintenant passer tout votre historique de conversation à la nouvelle application de messagerie.

Si vous utilisez iOS, pour transférer un chat WhatsApp, vous devez ouvrir l’écran d’informations de contact ou de groupe dans WhatsApp, sélectionnez l’option « Exporter le chat » puis choisissez Télégramme dans le menu de partage.

Par contre, si vous utilisez Android, vous devez ouvrir un chat WhatsApp, toucher l’icône du menu et choisir l’option «Exporter le chat». Enfin, il vous suffit de choisissez Telegram dans le menu de partage.

Telegram explique que les chats seront importés le jour en cours mais incluront également leur date d’origine. De plus, tous les membres du chat sur Telegram verront les messages importés.

En plus de cela, il convient de mentionner que les chats importés n’occupent pas d’espace de stockage sur le mobile, contrairement à ceux de WhatsApp et d’autres applications. L’histoire ment stocké dans le cloud.

Améliorez votre confidentialité dans l’application

L’entreprise derrière l’application a toujours été respectueuse de la vie privée de ses utilisateurs. Par conséquent, dans Telegram, il y a la possibilité de supprimer les messages, envoyés et reçus, dans un chat.

Mais avec cette version, Telegram va plus loin et permet désormais faites de même avec les chats secrets, les groupes créés et l’historique des appels.

Il faut dire que Les serveurs Telegram ne stockent pas d’informations sur les chats supprimés et les journaux d’appels, de sorte que les données disparaissent complètement lorsqu’elles sont supprimées.

Meilleurs chats vocaux

Fin décembre, Telegram a introduit les chats vocaux comme nouveau moyen de communication avec les membres d’un groupe, combinant le meilleur des mémos vocaux et appels audio.

Maintenant c’est possible voir quels groupes ont des chats vocaux actifs directement à partir du haut de l’écran de l’historique des appels. De plus, la possibilité de régler le volume des participants individuellement. Ces ajustements, s’ils sont effectués par les administrateurs, sont s’appliquera à tous les participants au chat vocal.

Un lecteur audio amélioré

Telegram a également amélioré le lecteur audio intégré à l’application. Maintenant c’est possible touchez le nom de l’auteur d’une piste pour voir toutes les chansons du même auteur.

De plus, si vous maintenez la touche bouton suivant ou précédent, la lecture sera avancée ou retardée.

Salutations avec des autocollants

Il est probable qu’au cours des derniers mois, vous ayez reçu une myriade de notifications indiquant qu’un contact a rejoint Telegram. Maintenant c’est possible les saluer grâce à des autocollants animés automatiquement suggérés dans toutes les discussions avec les nouveaux utilisateurs de l’application. Tu n’as qu’à appuyez dessus pour les envoyer.

Nouvelles animations

Avec chaque mise à jour, Telegram continue améliorer l’interface utilisateur de votre application. Cette fois, la société a ajouté des animations encore plus nombreuses et de meilleure qualité à l’application dans sa version pour Android. Ils peuvent être vus dans la vidéo ci-dessous:

Possibilité de signaler les fausses chaînes

Outre le pouvoir signaler les utilisateurs, Telegram permet désormais signaler les faux groupes et chaînes. Les rapports sont envoyés de la même manière que les chats individuels, et de cette manière Telegram recevra le rapport de sorte que la modérateurs analyser si une action illégale a été entreprise.

Améliorations de l’accessibilité dans l’application

Pour conclure, Telegram a ajouté améliorations pour les utilisateurs qui utilisent les services d’accessibilité TalkBack sur Android, ou VoiceOver sur iOS, afin que l’application soit plus accessible aux utilisateurs de tous types.

Toutes les actualités peut déjà être testé dans la dernière version de Telegram, disponible sur iOS et Android via l’App Store et Google Play respectivement.

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, Télégramme

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂