8 nouvelles captures d’écran de GTA Trilogy PS5 et PS4 montrent des améliorations

Samsung galaxy s10 5g 8go/256go noir (majestic black) single sim sm-g

Samsung Galaxy S10 5GLa nouvelle vitesse 5G arrive sur le Samsung Galaxy S10. Le nouveau Samsung Galaxy S10 5G présente des améliorations par rapport à son ancienne version avec un écran Infinity-O 6.7 '' , déverrouillé avec empreinte digitale écran intégré, 4 caméras PowerShare sans fil, 4500 mAh batterie avec FastCharge 25W et < forte> 5G .Conçu pour faire la différenceNouvelle génération de smartphones avec écran intelligent. Profitez de votre écran Infinity-O, AMOLED Dynamic Quad HD + de 6,7 pouces avec une résolution de 3040 x 1440 pixels au maximum pour profiter de vos vidéos comme si vous étiez au cinéma. De plus, grâce aux technologies de découpe laser de haute précision, la caméra avant a été positionnée avec succès discrètement en haut à droite de l'écran, sans perte de qualité, pour profiter au maximum de l'écran.Quatre caméras professionnellesLe Samsung Galaxy S10 5G est équipé de quatre caméras arrière pour donner une qualité maximale à votre photographie. Prenez toute une équipe d'objectifs comme si vous étiez un photographe professionnel sur votre mobile. Un téléobjectif 12MP avec une ouverture focale f / 2,4 et jusqu'à 10x, pour réaliser des zooms extraordinaires. Un objectif grand angle 12 MP avec une ouverture focale f / 1,5 / 2,4, pour le quotidien. Et un objectif 16MP ultra large avec ouverture focale f / 2.2, pour vos photos panoramiques, plus un quatrième objectif TOF 3D .Il a un appareil photo 10 MP avant avec ouverture focale f / 1,9.De plus, le Samsung Galaxy S10 est étanche jusqu'à deux mètres de profondeur pour une durée limitée de 30 minutes.Performances supérieuresLes performances ne sont pas un problème pour le Samsung Galaxy S10, car il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 fonctionnant sur Android Pie 9.0 , avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To via microSD , afin que vous puissiez profiter des meilleurs jeux et d'un multitâche plus fluide.Batterie pour toute la journéeLa batterie du Samsung Galaxy S10 5G apporte une batterie intelligente de 4500 mAh , bien plus que son prédécesseur. Cette batterie analyse vos routines quotidiennes et vos habitudes d'utilisation pour fermer les applications dont vous n'avez pas besoin et dispose d'un mode d'économie d'énergie adaptatif qui gère l'autonomie. Un détail à noter est qu'il a Wireless PowerShare , qui vous permet de partager votre énergie. L'appareil est conçu pour pouvoir charger des appareils certifiés. Aucun fil nécessaire, placez simplement une borne au-dessus de l'autre. Il a également une charge rapide 2.0 qui charge votre téléphone beaucoup plus rapidement.Certains des téléphones Samsung que nous vendons sont européens mais espagnols, donc la fonction Samsung Pay peut ne pas être disponible. À la place, vous pouvez utiliser d'autres applications pour Payez avec votre smartphone via NFC , comme Google Play.