8 nouvelles applications et jeux de ces dernières semaines que vous devriez essayer

Renouvelez votre catalogue d’applications et de jeux avec ces 8 nouveautés arrivées récemment sur le Play Store.

Malgré le fait que dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un large catalogue d’applications et de jeux gratuits, ce portefeuille s’agrandit chaque semaine avec de nouveaux titres que nous collectons pour ne pas perdre de temps à les chercher.

Alors, cette fois, nous avons sélectionné pour vous Top 8 des nouvelles applications et jeux qui sont arrivés dans l’App Store de Google au cours des dernières semaines.

Dans cette liste vous pourrez trouver des applications aussi intéressantes que Lecteur de musique Muses o Turning Red Wallpapers et des jeux addictifs comme Infinity Clan o Dark Nemesis: quête infinie.

Lecteur de musique Muses

La première application que nous vous recommandons d’essayer est Muses Music Player, un lecteur de musique complet avec une interface utilisateur élégante et simple et qui est compatible avec une grande variété de formats audio tels que MP3, MIDI, WAV, FLAC, AAC ou APE.

De plus, cette application gratuite a des fonctions telles que effets d’amplification des basses ou de réverbération qui améliorera votre expérience lorsque vous écoutez de la musique.

clan infini

Le premier jeu de cette sélection est Infinity Clan, un titre dans lequel vous devrez faire grandir votre clan recruter de nouveaux héros et fusionner vos troupes et bâtiments pour les améliorer.

Le Clan de l’Infini est un jeu gratuit dans lequel vous pouvez jouer contre des adversaires du monde entier grâce à son mode multijoueur, qui a différents modes de combat.

Téléchargeur vidéo, Télécharger Vid

Video Downloader est un outil très complet qui vous permettra télécharger et lire toutes sortes de vidéos en haute qualité d’une manière simple et rapide. Avec cette application, vous pouvez mettre en pause et reprendre les téléchargements, effectuer plusieurs téléchargements en même temps et lisez toutes les vidéos que vous téléchargez grâce à son lecteur intégré.

Video Downloader est une application gratuite qui a déjà plus de 100 000 téléchargements et avec une note de 4,9 sur 5 dans le Play Store.

Dark Nemesis: quête infinie

Un autre des nouveaux jeux sur Google Play que vous devriez essayer est Dark Nemesis Infinite Quest, un titre MMORPG (jeu de rôle en ligne multijoueur) dans lequel vous devrez Frayez-vous un chemin à travers un monde multidimensionnel où le bien et le mal s’affrontent.

Dans Dark Nemesis: Infinite Quest, vous pouvez créez votre propre équipe pour les batailles et développez votre guildeélever le niveau de vos personnages et affrontez des boss sombres légendaires dans d’énormes batailles PvP en temps réel.

Dark Nemesis: Infinite Quest fr un jeu entièrement gratuit avec des achats intégrés allant de 0,99 à 99,99 euros, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Fonds d’écran qui tournent au rouge

Turning Red Wallpapers est une application gratuite qui comprend une grande variété de fonds d’écran du dernier film Disney et Pixar, Rouge. Avec elle, vous pouvez personnalisez votre écran d’accueil avec des images de Mei Lee, Miriam, Priya ou Abby.

MLB Tap Sports Baseball 2022

MLB Tap Sports Baseball 2022 est un jeu de baseball divertissant dans lequel vous pouvez créer une équipe pour participer à la Ligue majeure de baseball des États-Unis (MLB).

De plus, ce titre dispose d’une grande variété de modes de jeu tels que Slugfest, Home Run Battles, Walk Off Hero, Event Royale, Pick ‘Em, Season Mode, Launch Lab ou Club Rallyentre autres.

GymStreak : Journal d’haltérophilie

Une autre des applications récentes de Google Play que nous recommandons est GymStreak, une application qui créer un plan de formation personnalisé sur la base des données que vous fournissez et selon l’objectif que vous poursuivez : se mettre en forme, perdre du poids, gagner du muscle, etc..

GymStreak comprend descriptions détaillées de tous les exercices et régler automatiquement répétitions, distance et temps de repos après chaque entraînement pour améliorer l’efficacité de vos plans d’entraînement.

commandant de l’armée

La dernière application de cette liste est Army Commander, un jeu vraiment addictif dans lequel vous devrez capturer le drapeau ennemi en créant des soldats et des postes de combat. Pour ce faire, vous devrez collectez autant de casquettes de combat que vous le pouvezcar plus vous obtenez, plus vous pouvez construire et plus vous serez fort.

le commandant de l’armée est un jeu totalement gratuit qui a déjà plus de 5 000 000 téléchargements dans le Play Store.

